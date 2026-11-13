Antonio, técnico de aire acondicionado: "Si no calienta en noviembre, no está roto: mira esto antes de pagar una visita"

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LO ESENCIAL Las claves Comprueba el mando a distancia: asegúrate de seleccionar el modo HEAT (icono del sol) y fijar la temperatura entre 21 y 23 grados antes de dar por averiado el equipo. Es normal que el aparato tarde unos minutos en expulsar aire caliente debido al sistema de precalentamiento y a los ciclos de desescarche de la unidad exterior. Revisa los filtros: la acumulación de polvo tras meses en desuso puede dificultar la circulación del aire y reducir significativamente el rendimiento de la bomba de calor. Cuándo llamar al técnico: si el aire no calienta tras un tiempo razonable, emite ruidos extraños, se detiene o muestra luces intermitentes y códigos de error.

La llegada de las primeras noches frías de noviembre trae consigo una escena habitual en muchos hogares de Málaga: encender el aire acondicionado para calentar el salón después de varios meses utilizando únicamente el modo refrigeración.

Sin embargo, lo que debería ser una operación sencilla puede convertirse en una fuente de dudas cuando el aparato no responde como se espera.

El equipo permanece aparentemente parado, las lamas no se abren o el aire que sale inicialmente no alcanza la temperatura deseada. La primera reacción suele ser pensar que existe una avería, especialmente cuando la máquina lleva meses sin utilizarse.

Pero antes de llamar al servicio técnico hay varias comprobaciones que conviene realizar. Una de las más importantes está en el propio mando a distancia.

Los aparatos de aire acondicionado con bomba de calor permiten tanto refrigerar como calentar una estancia. Para activar esta segunda función, el usuario debe seleccionar el modo HEAT, que habitualmente aparece representado mediante el símbolo de un sol.

Es una comprobación sencilla, pero importante: subir la temperatura seleccionada no significa necesariamente que el aparato esté funcionando en calefacción. Si continúa en modo refrigeración, el equipo no responderá como se espera cuando se le pida calentar una habitación.

Una vez seleccionado el modo correcto, conviene establecer una temperatura razonable, por ejemplo, entre 21 y 23 grados, y dejar que la máquina trabaje.

Por qué tarda en echar calor

Otro de los comportamientos que pueden desconcertar a los usuarios es que el aparato no expulse aire inmediatamente después de encenderlo.

En realidad, muchas bombas de calor incorporan un sistema de precalentamiento que evita que la unidad interior impulse una corriente fría mientras el circuito comienza a alcanzar las condiciones necesarias para calentar.

Durante ese intervalo, que puede durar varios minutos dependiendo del equipo y de las condiciones ambientales, el ventilador interior puede permanecer parado y las lamas cerradas.

Por eso, si el aire acondicionado no empieza a expulsar calor inmediatamente, lo recomendable es esperar unos minutos antes de apagarlo y volver a encenderlo repetidamente.

También puede producirse una interrupción temporal del funcionamiento durante los ciclos de desescarche, especialmente cuando las condiciones exteriores favorecen la formación de hielo en la unidad exterior.

La limpieza es otra de las comprobaciones que conviene realizar antes de utilizar la bomba de calor de forma continuada.

Los filtros de la unidad interior acumulan polvo, pelusas y otras partículas durante los meses de funcionamiento. Cuando están sucios, dificultan el paso del aire y pueden reducir el rendimiento del aparato.

Para limpiarlos, normalmente basta con levantar la tapa frontal del split, extraer los filtros y lavarlos con agua, siguiendo las indicaciones del fabricante. Antes de volver a colocarlos, deben estar completamente secos.

Esta operación de mantenimiento puede mejorar el funcionamiento del equipo y ayudar a evitar problemas derivados de una circulación insuficiente de aire.

Llamar al servicio técnico

Que el aparato tarde unos minutos en empezar a calentar no significa necesariamente que esté averiado. Sin embargo, tampoco conviene atribuir cualquier comportamiento extraño a un problema de configuración.

Si el equipo continúa sin calentar después de un tiempo razonable, muestra códigos de error, presenta ruidos inusuales o se detiene repetidamente, lo recomendable es consultar el manual de instrucciones y contactar con un profesional.

Las luces intermitentes, en particular, pueden indicar situaciones diferentes según la marca y el modelo. Por eso, antes de reiniciar el aparato desde el cuadro eléctrico, es importante identificar qué señal está mostrando.