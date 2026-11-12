Enaut Saiz, CEO de Naiz Homes: “Hablamos de falta de suelo, pero suelo hay: el problema son los plazos y la sobrerregulación”

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LO ESENCIAL Las claves Enaut Saiz, CEO de Naiz Homes, señala que la sobrerregulación y los plazos de hasta 20 años en la gestión de suelo son el principal freno a la vivienda en España. La promotora cuenta con un plan de inversión de 600 millones de euros cada tres años con el objetivo de entregar 900 viviendas anuales a partir de 2029. Naiz Homes iniciará este trimestre las obras del proyecto Térmica Beach en Málaga, donde levantará un total de 488 viviendas divididas en dos fases. El directivo reclama un pacto de Estado y mayor seguridad jurídica para paliar el déficit acumulado de hasta 900.000 hogares que sufre el país.

Frente al discurso de que en España no se construye porque falta suelo, Enaut Saiz, CEO de Naiz Homes, pone el dedo en la llaga y señala que el tapón real se encuentra en los alrededor de veinte años que puede costar gestionarlo.

Al frente de una promotora joven pero respaldada por un equipo con más de 20.000 viviendas entregadas a sus espaldas, Saiz maneja un plan inversor de 600 millones cada tres años para producir 900 casas anuales.

En esta entrevista, analiza el déficit estructural de 900.000 hogares que arrastra el país, reclama un pacto de Estado inmediato y detalla el inicio inminente de las obras de Térmica Beach en Málaga, uno de los proyectos residenciales más codiciados del litoral español.

-Naiz Homes es una empresa relativamente joven, ya que lleva un par de años funcionando en el mercado. ¿Dónde encontramos el origen de la compañía?

-Nacimos en septiembre de 2024. Somos profesionales que acumulamos muchísimos años de experiencia en el sector, tanto en el equipo directivo como en la plantilla. No somos nuevos en esto. Entre todos sumamos una experiencia de más de 20.000 viviendas entregadas.

Somos profesionales jóvenes, pero con experiencia. Empezamos en septiembre de 2024 con varias promociones: tres en Madrid, en San Sebastián de los Reyes, Las Rozas y Pozuelo; y otras tres en el País Vasco.

Allí contamos con tres edificios frente al mar, en la playa de la Zurriola, en San Sebastián, otro edificio en el centro de la ciudad y una promoción de 300 viviendas en Berango, un municipio situado entre Getxo y Sopelana, muy cerca también de la playa.

A partir de ahí hemos ido creciendo en equipo, volumen de inversión y socios. Estamos muy contentos con la evolución. Actualmente tenemos un plan estratégico de 1.800 viviendas, de las cuales 800 están en la provincia de Málaga.

En Málaga hemos aterrizado con cuatro promociones, cuyas obras van a comenzar durante este último trimestre del año.

-¿Cómo se articula la estructura territorial de la compañía?

-Nuestro plan estratégico tiene un eje muy claro. Tenemos el domicilio social en Madrid, pero queremos que las delegaciones que abramos sean propias, con equipos técnicos y comerciales que funcionen perfectamente.

Estamos implantados en Madrid con oficina y equipos propios. Nuestra estrategia también pasa por el País Vasco, de donde procede el origen de nuestros accionistas, y por Málaga, donde contamos igualmente con una delegación propia, con equipo comercial, técnico y personal propio.

Nuestra apuesta por Málaga es inequívoca. Queremos apostar por la ciudad y ser malagueños en este sentido.

El objetivo es seguir invirtiendo aproximadamente al ritmo actual: unos 200 millones de euros al año, 600 millones cada tres años. Queremos alcanzar, a partir de 2029, un ritmo de entrega de unas 900 viviendas anuales.

Enaut, durante la entrevista. Álvaro Cabrera

-¿Qué segmentos de mercado aborda Naiz Homes?

-Tenemos tres líneas estratégicas. Por una parte, Naiz Homes, centrada en primera vivienda, en un segmento medio-alto. También trabajamos en segunda vivienda, como ocurre con las promociones de Casares y Mijas, dirigidas fundamentalmente al cliente internacional, aunque también al nacional.

Dentro de la primera vivienda tenemos, por ejemplo, la promoción de Teatinos, con más de 230 viviendas destinadas a malagueños.

Además, contamos con otra línea de trabajo para vivienda asequible, denominada One Life, en la que estamos trabajando fundamentalmente en Madrid y Vizcaya. Esas son nuestras tres líneas estratégicas de crecimiento.

-La vivienda se ha convertido en el primer problema para muchos españoles. Desde tu experiencia en el sector, ¿cómo vive esa evolución y qué diagnóstico hace de la situación actual?

-La vivienda se ha convertido en un asunto crítico. Me gusta abordar este tema de una forma constructiva y positiva, porque llevamos muchísimos años con el problema encima de la mesa.

Creo que el debate está ahora muy orientado a determinadas cuestiones, pero hay distintos ángulos que debemos abordar. Uno de los problemas que tenemos en España es la sobrerregulación. Hay una regulación extraordinaria y no es habitual que intervengan tantas administraciones con tan poca coordinación entre ellas.

Los plazos de gestión del suelo cambian según los municipios. Hay dos fases: la planificación urbanística y la gestión urbanística. En España estamos hablando de medias de diez años para la planificación y otros diez para la gestión.

Por fin existe un debate crítico sobre el problema de la vivienda, pero la cuestión regulatoria es la primera que hay que abordar. Hay que agilizar los trámites. En países como Holanda o Francia los plazos urbanísticos se acortan muchísimo.

También podemos fijarnos en Viena, con un ayuntamiento modélico en materia de vivienda, que trabaja con una planificación mucho más programada y sostenida en el tiempo. Allí un nuevo ámbito puede tardar cuatro o cinco años en desarrollarse.

Hay que profundizar en cuestiones como los informes sectoriales, cuánto tarda cada uno y cuánto se demora una licencia. Apunto mucho a la gestión urbanística. Muchas veces hablamos de la falta de suelo, pero suelo hay. Podría haber mucho más, pero una de las dificultades para producir suficiente vivienda es la gestión urbanística. No podemos tardar tanto en todos estos procesos.

Málaga es un ejemplo donde en los últimos años se han hecho francamente bien las cosas en cuanto a nuevos ámbitos y creación de vivienda de distintas tipologías. Pero, si ampliamos el análisis al conjunto de España, el principal problema está ahí.

-Si existen modelos de otros países que funcionan con procesos administrativos mucho más rápidos, ¿por qué en España no conseguimos trabajar de una manera más ágil?

-Como decía, la primera cuestión es regulatoria. Tenemos un marco estatal, otro autonómico y otro municipal. En cada uno de los trámites de gestión urbanística intervienen distintos agentes y aquí hay que incorporar también la seguridad jurídica.

Cualquier informe sectorial puede retrasarse muchísimo y afectar a la obtención de una licencia. Cuando solicitas una licencia en un ayuntamiento, hay distintos organismos y sectores que intervienen.

Creo que las Administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo legislativo muy potente para empezar a simplificar. Se están planteando propuestas en el sector para establecer plazos en la obtención de informes y licencias.

También tenemos que ofrecer más oportunidades al mercado en general. Sé que no se puede reducir todo al equilibrio entre oferta y demanda, pero hay un dato conocido: en España se crean más de 200.000 hogares al año. Sin embargo, se producen entre 90.000 y 100.000 viviendas anuales.

Por tanto, existe un déficit acumulado de entre 800.000 y 900.000 viviendas, que hay que abordar.

El suelo es uno de los factores, pero también está la seguridad jurídica. Viena, por ejemplo, tiene programas y un sistema de trabajo que lleva desarrollando durante cien años. Tanto la vivienda libre como la asequible tienen allí una forma de actuar muy definida y sus programas se mantienen con independencia de los partidos políticos que se alternen en el Gobierno.

El marco jurídico y competencial español es específico, pero las Administraciones públicas tienen que hacer un esfuerzo. Y el sector privado también debe ser más proactivo, a través de las asociaciones sectoriales y de todas aquellas cuestiones que requieran colaboración público-privada.

Otro momento de la entrevista. Álvaro Cabrera

-¿En qué ámbitos debe concretarse esa colaboración entre las administraciones y los promotores?

-En muchísimas cuestiones. Cuando hablamos de vivienda asequible, hablamos de producir un volumen importante de viviendas que requiere que las Administraciones públicas aporten suelo y que los promotores trabajemos con distintos modelos de inversión para poder desarrollar las operaciones.

El objetivo es producir la vivienda que realmente hace falta y ponerla a disposición de los sectores de población que necesitan esas soluciones.

-¿Hasta cuándo es sostenible la situación actual del mercado residencial, con el déficit de vivienda y los precios que estamos viendo?

-Hay que intervenir ya. El déficit acumulado se sitúa entre 800.000 y 900.000 viviendas. Los principales partidos políticos están hablando de producir entre 900.000 y un millón de viviendas durante la próxima legislatura. Para llegar a eso, que no es sencillo porque todos sabemos que los ciclos de desarrollo pueden durar tres años, hay que actuar en tres ámbitos.

El primero sería impulsar un pacto de Estado, al margen de las ideologías, que permita abordar determinados cambios normativos, agilizar la tramitación de licencias y facilitar la producción de suelo.

En segundo lugar, necesitamos mayor seguridad jurídica. De no haberla es muy difícil canalizar inversiones para producir nueva vivienda.

Y, por último, tenemos que trabajar mucho en la colaboración público-privada. Hay un parque de suelo importante, el principal tenedor de suelo es la Administración pública y hay que integrar al sector público y al privado. Es inevitable si queremos producir viviendas y generar oportunidades.

-¿Al sector promotor le interesa desarrollar vivienda de protección oficial?

-Sí. Lo que hay que hacer es que sea viable. Recientemente, la Junta de Andalucía ha tomado una serie de iniciativas encaminadas precisamente a eso.

Hay ejemplos de ámbitos donde la vivienda protegida se está canalizando mediante fórmulas de colaboración público-privada. La mayor parte de las administraciones públicas están avanzando en esa dirección. Ahí es donde tenemos que incidir entre todos para poder alcanzar ese objetivo.

-Naiz Homes se está expandiendo por Madrid, el País Vasco, Zaragoza y Málaga, además de la Costa del Sol. ¿Qué os trae a Málaga?

-Málaga es un ejemplo de transformación, no diría solamente urbanística, sino también de atracción económica, durante los últimos veinte años. Hay una actividad económica creciente, una población que aumenta y un urbanismo que se está programando dentro de las limitaciones geográficas que tiene esta zona.

Estamos encantados de aterrizar en Málaga porque creemos que es un ámbito donde se puede crecer muchísimo. Pensamos lo mismo de Madrid, del País Vasco y de Zaragoza, donde acabamos de llegar y estamos muy contentos.

Son mercados con cifras macroeconómicas muy positivas, que están creciendo y donde existe una demanda evidente de vivienda.

Enaut posa en el interior de la oficina de Naiz Homes en Mñalaga. Álvaro Cabrera

-¿Qué diferencia al mercado de Málaga y la Costa del Sol de otros mercados nacionales?

-En la Costa del Sol tenemos dos de nuestras líneas de negocio: la segunda y la primera vivienda.

En el segmento de segunda residencia hablamos de un mercado internacional que sigue creciendo y demandando oportunidades. Evidentemente, con la falta de disponibilidad de suelo cada vez resulta más difícil encontrar este tipo de operaciones, pero es un mercado que funciona francamente bien.

Aquí tenemos un clima envidiable y una actividad cultural y económica muy importante. Todo ello forma parte del desarrollo que comentaba antes. Por eso nuestra apuesta por la segunda vivienda es clara.

Pero también apostamos por la primera vivienda. Málaga es una de las ciudades que más ha crecido en los últimos veinte años en términos de renta per cápita, crecimiento económico, indicadores macroeconómicos, cultura y urbanismo.

Queremos estar aquí. Es uno de los ámbitos geográficos más importantes de nuestra estrategia y vamos a seguir apostando por él. Estamos analizando nuevas oportunidades de inversión y nuestra intención es mantener el ritmo actual.

-Ese crecimiento de Málaga también ha abierto un debate sobre las infraestructuras. La movilidad, el transporte y el suministro eléctrico son algunas de las cuestiones que preocupan. ¿Cómo analiza esta situación?**

-Por suerte, en las cuatro promociones que tenemos aquí contamos con licencia y las obras van a comenzar próximamente.

Si hablamos de la situación general de las infraestructuras, cuando apuestas por ámbitos que todavía tienen pendiente la gestión urbanística, un proyecto de urbanización o uno de reparcelación, una de las cuestiones críticas es el suministro eléctrico.

Red Eléctrica tiene que hacer una apuesta importante para anticiparse a la planificación urbanística. No podemos dejar a la improvisación la falta de suministro eléctrico en ámbitos urbanísticos que están programados desde hace muchísimos años.

Esto requiere planificación previa y colaboración entre las distintas administraciones.

Lo mismo sucede con las infraestructuras de transporte. Todo requiere una planificación previa para que entre todos consigamos anticiparnos.

-¿Qué les llevó a apostar por La Térmica?

-En Naiz Homes nos apasiona la vivienda y tenemos un equipo muy preparado para un producto como el de La Térmica. Es un producto atractivo, muy cuidado y trabajado, con elementos que hacen reconocible la marca Naiz Homes.

Térmica Beach representa por sí misma una transformación urbanística . Creo que es el desarrollo más importante del litoral oeste. Para nosotros, aterrizar en un proyecto de estas características resulta clave desde el punto de vista del posicionamiento y la estrategia.

-¿Qué dimensiones tiene la operación de La Térmica?

-Estamos hablando de dos fases. La primera corresponde a la parcela R5 y cuenta con 173 viviendas. En total, nuestra operación suma 488 viviendas, de las cuales 315 corresponden a la segunda fase.

En la primera fase prevemos comenzar las obras ahora y entregar las viviendas a finales de 2029. La segunda fase prevemos entregarla en 2030. Tenemos licencia para la primera fase. La segunda la estamos presentando y trabajando ya a nivel municipal.

También estamos profundizando en la definición del producto de esa segunda fase y realizando algunos ajustes sobre el proyecto preexistente.

-La primera fase ya estaba en proceso de comercialización antes de la entrada de Naiz. ¿Qué porcentaje de las 173 viviendas han comercializado?

-Estamos aproximadamente en un 40%, algo más. En las próximas semanas esperamos superar el umbral del 50%. Hay una fuerte demanda, tanto del mercado nacional como del internacional.

Desde que cerramos la operación, a finales de junio o principios de julio, hemos retomado el proyecto, avanzado en su desarrollo, abierto nuestra nueva delegación en Málaga y definido el material y las acciones comerciales. Ahora estamos presentando oficialmente la promoción en esta feria inmobiliaria.

-¿Desde qué precio parten las viviendas?

-Las viviendas de un dormitorio parten de los 680.000 euros.

-Se ha extendido el concepto de la nueva Milla de Oro para referirse a este entorno del litoral oeste. ¿Se siente identificado con esa denominación?

-He escuchado mucho el término Milla de Oro. También lo he oído en el ámbito comercial y en el Ayuntamiento. Por mi experiencia en Marbella, estamos hablando de dos ámbitos urbanísticos totalmente distintos. Tendemos a asimilarlos principalmente por el desfase que ha existido en el desarrollo urbano entre una ciudad y otra, pero creo que Málaga tiene que abstraerse de ese tipo de conceptos.

Málaga es una ciudad fascinante por el desarrollo urbano que está experimentando. Culturalmente es una de las ciudades más interesantes de España y también destaca por su crecimiento económico y por la instalación de empresas y actividades económicas relevantes, como Google, además del impulso del Parque Tecnológico.

El desarrollo urbano de Málaga es diferente. Aquí hay un trabajador local, un malagueño, que aporta actividad y dinamismo a la ciudad. No estamos hablando únicamente de turistas, sino también de residentes que deciden vivir en Málaga y contribuir a su comunidad.

La Térmica va a ser un desarrollo muy potente y va a regenerar de forma sustancial toda la zona de Sacaba.

Estamos trabajando con distintos operadores para generar actividad en ese entorno. Creo que va a ser un desarrollo muy interesante.

Enaut, en la entrevista. Álvaro Cabrera

-¿Qué perfil de comprador han encontrado en Térmica Beach?

-Cuando llegamos al proyecto me llamó la atención porque uno podría pensar que el perfil sería mucho más internacional. Sin embargo, el mercado nacional tenía un peso importante cuando hicimos la due diligence.

Es verdad que dentro del mercado internacional hay una demanda muy amplia, pero también estamos viendo muchísimo cliente nacional en los contactos y las consultas que recibimos.

-¿También hay compradores malagueños?

-Sí, también hay compradores malagueños. El cliente de Málaga, de la provincia y de Andalucía que se interesa por esta promoción incluye a muchas personas que buscan una vivienda de reposición. Es un perfil que está creciendo en todos los ámbitos y en todas las ciudades en las que trabajamos.

Un porcentaje muy elevado de nuestros clientes invierte en una vivienda nueva después de vender o sustituir la que ya tenía. También hay clientes que buscan Térmica Beach como segunda residencia.

-¿Cree que Térmica Beach es uno de los proyectos residenciales más importantes que se están desarrollando actualmente en Málaga?

-No solamente en Málaga capital. Diría que en el litoral oeste, en la Costa del Sol e incluso a escala nacional, entre los proyectos de costa que están en una fase inmediata y finalista. Creo que es uno de los proyectos más emblemáticos que hay ahora mismo.

-Comentaba que trabajan en nuevas oportunidades de inversión en Málaga.

-Todavía no podemos avanzar nada. Al final son procesos que llevan su tiempo. Pero nuestra apuesta por Málaga es firme y queremos seguir invirtiendo en la ciudad y en la Costa del Sol. Tenemos varias operaciones avanzadas.

-Una de las líneas de negocio de la compañía es la vivienda más asequible. ¿Contemplan desarrollar también este tipo de promociones en Málaga?

-Por supuesto. Tenemos una compañía denominada One Life, con la que trabajamos en vivienda desde una perspectiva más accesible.

Actualmente estamos promoviendo en Arganda del Rey y en Vizcaya, tanto vivienda libre como protegida. En Vizcaya trabajamos también con vivienda protegida en régimen tasado.

Tenemos muchas ganas de apostar por esta línea de trabajo. Para ello necesitamos encontrar oportunidades y disponibilidad de suelo que nos permitan desarrollar las operaciones.

Entendemos que existe una demanda importante y queremos seguir trabajando en esa dirección: hacer las cosas bien, desarrollar un producto de calidad y ofrecer una propuesta interesante.

-El Ayuntamiento de Málaga insiste en la necesidad de aumentar la construcción de vivienda protegida.

-Creo que en Málaga, desde el año 2000, se han promovido unas 5.500 viviendas protegidas. Es un dato interesante.

-Ese dato contrasta con la actividad del sector privado. Si hacemos balance de los últimos diez años, la proporción de vivienda libre frente a protegida promovida por el sector privado ha sido de aproximadamente 34 a una. ¿Por qué cuesta tanto desarrollar VPO?

-Hay que tener en cuenta varios factores. Las condiciones de la vivienda protegida y de la vivienda libre cambian en función de cada comunidad autónoma y de la regulación de cada ámbito.

Son suelos que hay que desarrollar. Muchas veces coinciden con terrenos que forman parte de las plusvalías municipales, es decir, del patrimonio municipal. También ocurre que los ayuntamientos y las Administraciones públicas son titulares de parte del patrimonio de esos mismos suelos en muchos ámbitos.

No creo que el sector privado no quiera o no esté interesado en promover vivienda protegida. Lo que hay que conseguir es que se pueda promover en condiciones económicamente viables.

Si no es posible acometer una operación de forma rentable, resulta muy difícil canalizarla.

Hay distintas fórmulas. Si queremos generar vivienda protegida en régimen de propiedad, hay que establecer módulos que sean acordes con la situación actual de los costes y las condiciones financieras.

Y si queremos trabajar más en vivienda protegida en alquiler, existen modelos que se utilizan mucho en Europa y que también se han implementado aquí, como las concesiones administrativas y otras fórmulas de colaboración pública, entre ellas las sociedades mixtas.

Se trata de generar un parque de viviendas en alquiler mediante la aportación de suelo público y capital privado. De esta forma, el sector privado puede desarrollar, invertir, promover, entregar y gestionar esas viviendas

-¿Conocía Málaga?

-Sí. Llevo muchos años en el sector y he trabajado en Málaga, tanto en Marbella como en la capital.

-¿Ha seguido de cerca esa evolución?

Sí, la sigo de cerca. Además, me apasiona el urbanismo y Málaga me parece un ejemplo de transformación urbanística en todos los sentidos.

Muchas veces el debate se centra únicamente en el planeamiento, desde la perspectiva de la vivienda o de determinadas actividades que requieren desarrollo urbanístico. Pero creo que hay que valorar también la actividad económica, el impulso, el crecimiento, la cultura y la historia.

Málaga es un ejemplo de transformación y, como he tenido la oportunidad de trabajar aquí durante muchos años, me parece un lugar magnífico para desarrollarse.