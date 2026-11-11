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El I Foro y Premios Málaga se Mueve reunirá a los líderes económicos y políticos el 20 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves El Centro Cultural La Malagueta acogerá el 20 de noviembre la primera edición del I Foro y Premios «Málaga se Mueve», organizado por EL ESPAÑOL de Málaga. El encuentro abordará la situación de sectores clave como el agroalimentario, la tecnología, el turismo, el mercado residencial y las infraestructuras de la provincia. Contará con la intervención de relevantes líderes políticos, empresariales e institucionales de la región en distintas mesas de debate. El evento concluirá con la entrega de galardones a entidades y personalidades como DHV Technology, IBIMA, Ánima Stillking Films, Equipo Sidi y el artista Sarria.

El Centro Cultural La Malagueta acogerá el próximo 20 de noviembre la primera edición del Foro y Premios «Málaga se Mueve». El encuentro, impulsado por EL ESPAÑOL de Málaga, abordará la situación de los principales sectores económicos de la provincia.

La cita arrancará a las 10:30 con una sesión dedicada al sector agroalimentario en la que intervendrán Antonio Luque, presidente de Dcoop, y Baldomero Bellido, presidente de ASAJA Málaga.

El plano tecnológico protagonizará el segundo bloque con Ezequiel Navarro (Innova IRV), Felipe Romera (Málaga TechPark), Antonio Carvajal (Innovation Lab OPPLUS) y Jesús Amores (Vodafone Innovation Hub). Juntos examinarán el impacto del ecosistema digital en la transformación productiva.

Tras una pausa para el café, la agenda continuará con una mesa redonda sobre turismo. Contará con Manuel Lara, secretario general de Turismo autonómico; José Luque, presidente de AEHCOS; Carlos Díez de la Lastra, CEO de Les Roches; y Esperanza González, consejera delegada de Turismo Costa del Sol.

El análisis residencial llegará con una mesa redonda con Ignacio Peinado, presidente de Fadeco Promotores, Francisco Gómez, presidente de Alfil Patrimonial, y la arquitecta Susana García Bujalance.

Posteriormente, habrá un interesante debate sobre las infraestructuras necesarias para una Málaga competitiva con Francisco Salado, presidente de la Diputación; Mario Muñoz-Atanet, consejero andaluz de Fomento y Movilidad; y Joaquín Villanova, alcalde de Alhaurín de la Torre.

El broche final llegará a las 13:30 con la entrega de galardones. Serán distinguidos DHV Technology, el instituto biomédico IBIMA, la productora Ánima Stillking Films, la iniciativa Equipo Sidi y el compositor y cantante malagueño Sarria.

Si quiere asistir de forma presencial la entrada es gratuita hasta completar el aforo. Puede conocer la agenda completa e inscribirse en este enlace. También se retransmitirá íntegramente en directo a través de la portada digital de EL ESPAÑOL de Málaga.