En vigor: los trabajadores con jornada de noche de 22.00 a 06.00 no pueden realizar horas extraordinarias

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores prohíbe que los empleados nocturnos hagan horas extraordinarias para limitar su jornada a un promedio máximo de ocho horas diarias en periodos de 15 días. Se considera trabajador nocturno a quien realiza al menos tres horas de su jornada diaria, o un tercio de la anual, entre las 22:00 y las 06:00 horas de forma habitual. La ley establece excepciones muy concretas para superar los límites, como prevenir o reparar siniestros, daños extraordinarios urgentes o fallos en el relevo de turnos no imputables a la empresa. Las empresas deben garantizar una evaluación de salud gratuita y periódica a este colectivo, que tendrá derecho a ser trasladado a un puesto diurno si surgen problemas de salud derivados de la noche.

Trabajar durante la noche tiene algunas particularidades. Una de ellas afecta directamente a la duración de la jornada: los trabajadores nocturnos no pueden realizar horas extraordinarias, una limitación que recoge expresamente el Estatuto de los Trabajadores y que busca evitar que estos empleados acumulen más horas de trabajo de las permitidas.

El artículo 36 de esta norma establece que la jornada de los trabajadores nocturnos no puede superar las ocho horas diarias de promedio en un periodo de referencia de quince días.

Además, prohíbe que realicen horas extra. Se trata de una condición específica para este colectivo, aunque no todos los empleados que trabajan de noche entran automáticamente dentro de esta categoría.

La legislación considera trabajo nocturno el que se desarrolla entre las diez de la noche y las seis de la mañana. Para que un empleado tenga la consideración de trabajador nocturno debe realizar normalmente al menos tres horas de su jornada diaria dentro de esa franja horaria. También se incluye a quienes tengan previsto trabajar durante ese periodo al menos un tercio de su jornada anual.

Esta distinción es importante, ya que trabajar alguna noche de forma puntual no significa que se tenga automáticamente la condición de trabajador nocturno. Tampoco basta con recibir un plus de nocturnidad para quedar incluido en esta categoría. Lo que determina la aplicación de estas condiciones es el tiempo que se trabaja habitualmente dentro del horario establecido por la ley.

Aunque la prohibición es la regla general, la normativa contempla algunas situaciones excepcionales. El Real Decreto 1561/1995, que regula las jornadas especiales de trabajo, permite superar los límites establecidos para los trabajadores nocturnos en determinados supuestos.

Excepciones

Entre ellos figuran las situaciones en las que sea necesario prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes. También se contemplan las irregularidades en el relevo de los turnos cuando se producen por causas que no son responsabilidad de la empresa. A esto se suman determinados supuestos de ampliación de jornada previstos para actividades concretas.

Estas excepciones no permiten, sin embargo, que la empresa prolongue de manera habitual la jornada de estos empleados. La propia normativa establece límites para compensar esos excesos y mantener una media de ocho horas diarias de trabajo efectivo en los periodos de referencia correspondientes.

La limitación de las horas extraordinarias no es la única medida que recoge la legislación para quienes trabajan de noche. El Estatuto de los Trabajadores también establece que estos empleados deben contar con una protección en materia de salud y seguridad adaptada a las características de su actividad.

En este sentido, la empresa tiene la obligación de garantizar una evaluación gratuita del estado de salud del trabajador antes de incorporarlo a un puesto nocturno y, posteriormente, a intervalos regulares. Si se reconocen problemas de salud relacionados con el trabajo nocturno, el empleado tiene derecho a solicitar un puesto diurno que esté disponible en la empresa y para el que sea profesionalmente apto.

La norma también contempla una retribución específica para el trabajo nocturno, que se determina mediante la negociación colectiva, salvo que el salario ya se haya fijado teniendo en cuenta que la actividad se desarrolla durante la noche o que se haya acordado compensar este trabajo con descansos.