El PP mantiene su apuesta por el tren litoral, pero sitúa la seguridad ferroviaria como prioridad si llega al Gobierno

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LO ESENCIAL Las claves El Partido Popular mantiene su compromiso con el tren litoral en Málaga, pero Elías Bendodo fija como prioridad urgente del próximo Gobierno la seguridad, mantenimiento y renovación del ferrocarril para devolver la confianza a los viajeros. El PP advierte que la interrupción en la alta velocidad hasta diciembre podría costar a Málaga 140.000 turistas y 185 millones de euros, por lo que reclama al Gobierno central una fecha concreta para reactivar la conexión. Para paliar el corte ferroviario, los populares proponen un puente aéreo entre Madrid y Andalucía con precios tasados, pactos con autobuses y coches de alquiler, y la bonificación o suspensión temporal de los peajes. Bendodo señala otros retos clave para Málaga como la renovación de la A-7 y el problema de la vivienda, denunciando que 25.000 casas están bloqueadas por falta de conexión eléctrica.

Con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, el Partido Popular avanza en su apuesta por reconquistar La Moncloa.

Un camino en el que la provincia de Málaga se antoja clave. Este papel estratégico incrementa el valor de algunas de las grandes infraestructuras pendientes y de la posición que tendrá un Gobierno con el PP al frente.

El asunto ha sido puesto sobre la mesa este martes en una comparecencia del candidato popular al Congreso de los Diputados por Málaga, Elías Bendodo.

A preguntas de los periodistas, el también cargo nacional del PP ha sido claro al mantener el compromiso de su partido con esta actuación, estancada desde que se planteó en el año 2000, aunque subrayando que la prioridad será otra.

"La gran prioridad del próximo Gobierno tiene que ser la vuelta de la confianza de los ciudadanos para coger el tren", ha afirmado Bendodo, quien ha incidido en que eso pasa por incrementar sustancialmente la inversión en mantenimiento y renovación de la infraestructura vigente.

En este escenario, ha defendido que la prioridad debe ser renovar la línea y devolver la confianza a los viajeros. "Y a partir de ahí abordaremos los demás", ha añadido.

Las declaraciones se han producido antes de un encuentro con representantes del sector turístico, dentro de la ronda de reuniones sectoriales que el PP está desarrollando.

Bendodo ha situado las infraestructuras entre los principales desafíos de una provincia que, según ha señalado, ha ganado población y capacidad de atracción para visitantes, trabajadores e inversores, pero cuyas conexiones no han evolucionado al mismo ritmo.

El dirigente popular ha puesto el foco especialmente en el ferrocarril. Según los datos que ha manejado, el 86% de los viajeros que llegan desde Madrid a Málaga lo hacen en tren, una dependencia que, a su juicio, evidencia el impacto que tiene la interrupción de la línea de alta velocidad.

Según los datos aportados, si la conexión no se recupera hasta el 13 de diciembre, la provincia podría dejar de recibir 140.000 turistas, con un impacto económico estimado de 185 millones de euros y alrededor de 2.000 empleos.

"Si hay inseguridad, el turista desaparece", ha insistido. Para Bendodo, la incertidumbre sobre las comunicaciones ferroviarias puede llevar a los visitantes a descartar Málaga como destino: "Si el turista tiene dudas, no viene".

En este sentido, ha reclamado al Gobierno central que aporte certidumbre y concrete una fecha para recuperar la conexión. “Lo que Málaga necesita es que el Gobierno dé algo de certidumbre, con una fecha. Pero es que no hay ni pío”, ha criticado.

Mientras se mantiene la interrupción ferroviaria, el PP plantea medidas alternativas para reducir sus consecuencias. Bendodo ha avanzado que su partido propondrá un puente aéreo entre Madrid y los principales aeropuertos de Andalucía, con precios tasados, además de acuerdos con compañías de autobuses y empresas de alquiler de vehículos.

A estas propuestas se suma la posibilidad de suspender temporalmente los peajes o aplicar bonificaciones. Según ha explicado, estas medidas se abordarán en una reunión prevista para este miércoles con los alcaldes de Málaga, Sevilla, Córdoba y Granada.

La vivienda y la A-7

La intervención de Bendodo también ha abordado otros problemas que, a su juicio, amenazan el crecimiento económico de Málaga.

En materia residencial, ha situado la falta de vivienda y el encarecimiento de los precios entre las principales preocupaciones de la provincia.

Ha asegurado que el precio de compra ha aumentado un 74% y ha denunciado que unas 25.000 viviendas están pendientes de entrega o desarrollo por la falta de conexión eléctrica, una situación que ha atribuido a la ausencia de inversiones necesarias en las infraestructuras de suministro.

En materia de movilidad por carretera, ha reclamado una renovación de la A-7 y de sus siete accesos, al considerar que las infraestructuras actuales se han quedado obsoletas ante el crecimiento de población y de actividad de la provincia.