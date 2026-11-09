Trasladada al hospital una joven de 22 años tras desmayarse en el Cercanías en otra jornada de incidencias en Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Una joven de 22 años fue trasladada al hospital Clínico tras desmayarse en un tren de la línea C-1 de Cercanías Málaga, que estuvo detenido cerca de 40 minutos en Plaza Mayor. La jornada en Cercanías estuvo marcada por el caos con retrasos, la supresión de al menos nueve trenes en la línea C-1 y demoras puntuales también en la C-2. Cercanías advierte de que el servicio se verá severamente afectado este martes 10 de noviembre debido a una huelga de 24 horas convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF. Las incidencias continuadas coinciden con una caída del 19,2% en el número de usuarios del Cercanías malagueño entre enero y agosto por averías, obras y cancelaciones.

Una joven de 22 años ha sido trasladada este lunes al hospital Clínico de Málaga después de desmayarse en un tren de Cercanías de la línea C-1, la que une Málaga con Fuengirola. El episodio ha marcado otra mañana complicada para los usuarios de la línea, con varias incidencias.

Poco antes de las 09.00, el tren en dirección a Fuengirola se detuvo a la altura de la parada del centro comercial Plaza Mayor. Según relatan pasajeros que viajaban a bordo, el convoy habría estado detenido alrededor de 40 minutos.

Fueron operarios de Renfe quienes alertaron al 112 desde la estación. El aviso se registró a las 09.00, según ha podido saber EL ESPAÑOL de Málaga. Tras ser atendida, la joven fue evacuada al Clínico.

Mientras los pasajeros esperaban sin información, Cercanías Málaga comunicó a las 09.11 en su canal de avisos que se había interrumpido la circulación del tren que salió a las 08.10 de Málaga Centro Alameda con destino Fuengirola. La compañía atribuyó la interrupción a la “asistencia médica a un viajero”.

Según ha informado Renfe a EL ESPAÑOL de Málaga, el tren estuvo detenido en Plaza Mayor por este motivo desde las 08.56 hasta las 09.34.

Ese convoy ya venía con problemas, y no fue el único afectado. La jornada arrancó con retrasos de unos 15 minutos en dos trenes de la C-1. Uno de ellos iba en sentido Málaga y acumuló la demora a su paso por La Colina. El otro fue el propio tren de las 08.10, que salió tarde de la Alameda.

Ese mismo convoy dejó después de cubrir el tramo entre Benalmádena y Fuengirola. Un tren en sentido contrario tampoco llegó a recorrerlo, y sus viajeros tuvieron que esperar al siguiente.

Renfe dio la incidencia por subsanada y anunció que los trenes recuperarían su frecuencia de forma progresiva. La normalidad tardó en llegar. A lo largo de la mañana se suprimieron nueve trenes, cuatro en dirección a Fuengirola y cinco en dirección a Málaga. Los avisos no detallaban el motivo.

Los pasajeros fueron derivados en cada caso al tren siguiente, con esperas de al menos 20 minutos. Algunos tuvieron peor suerte, porque el tren al que los remitían también acabó cancelado y la espera se alargó hasta una hora.

La C-2 tampoco se libró. A mediodía, un tren entre Málaga y Álora circulaba con 15 minutos de demora a su paso por Cártama.

Los usuarios tendrán que armarse de paciencia también mañana. A media mañana, Cercanías Málaga avisó de que el servicio se verá muy afectado este martes, 10 de noviembre, por la huelga convocada por el sindicato de maquinistas SEMAF. La compañía recomendó buscar medios alternativos y advirtió de que los últimos trenes de este lunes también podrían verse afectados.

El paro de los maquinistas será de 24 horas en Renfe, desde las 00.01 hasta las 23.59 horas. La huelga general del 11 de noviembre coincidirá con otros dos días de paros ferroviarios, el 10 y el 12, ya que SEMAF también ha convocado paros parciales para el jueves.

Las incidencias de este lunes se suman a un año difícil para el Cercanías malagueño. El núcleo perdió 2,08 millones de viajeros entre enero y agosto de 2026, un 19,2% menos respecto al mismo periodo de 2025, en un ejercicio en el que el servicio se ha visto afectado por averías, cancelaciones, obras e incidencias externas e internas.