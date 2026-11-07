Confirmado por ley: el trabajador fijo-discontinuo debe tener la misma antigüedad que un indefinido

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Jesús Hellín / Europa Press

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LO ESENCIAL Las claves La antigüedad del contrato fijo-discontinuo se computa desde el primer día de la relación laboral, incluyendo los periodos de inactividad. En caso de despido improcedente, la indemnización de 33 días por año se calcula sobre todo el tiempo transcurrido del vínculo y no solo el trabajado. Los complementos salariales como los trienios también deben aplicarse computando la duración total del contrato desde su inicio. Las empresas que usen contratos temporales para cubrir campañas cíclicas se arriesgan a ser sancionadas por fraude de ley.

El fijo-discontinuo, recogido en el artículo 16 del Estatuto de los Trabajadores, es un contrato indefinido desde que se firma, aunque el trabajo solo se realice en determinadas épocas del año.

Desde la reforma laboral de finales de 2021 (Real Decreto-ley 32/2021), esta fórmula es la que deben usar las empresas con actividad de temporada o cíclica, en lugar de encadenar contratos temporales como se hacía antes.

De esa condición de indefinido se deriva una consecuencia práctica importante: la antigüedad corre desde el primer día de la relación y no se interrumpe. No se limita a los periodos en que la persona ha estado trabajando, sino que incluye también los meses o años de parón mientras espera a que la empresa la vuelva a llamar.

Esto tiene efectos directos en el bolsillo. Si un despido se declara improcedente, los 33 días de salario por año de servicio se calculan sobre toda la duración del vínculo y no solo sobre la actividad efectiva. Lo mismo ocurre con los pluses que dependen de la antigüedad, como los trienios o los complementos del convenio: se calculan sobre el tiempo total de la relación.

La ley, además, pone al fijo-discontinuo al mismo nivel que el resto de la plantilla indefinida en formación, promoción y mejoras.

Para quien tiene este contrato, lo esencial es que la relación laboral no desaparece entre una temporada y la siguiente. Sigue vigente aunque no cobre durante la inactividad. Durante esos periodos puede pedir la prestación por desempleo si reúne las cotizaciones necesarias, y conserva su preferencia a la hora de ser llamado antes que cualquier persona de nueva contratación.

Para las empresas, el riesgo está en seguir recurriendo a contratos temporales sucesivos para cubrir una necesidad que en realidad es permanente, aunque intermitente. Es lo que pasa a menudo en hostelería o comercio cuando cada temporada se contrata a las mismas personas. En ese caso, un juez puede apreciar fraude de ley y declarar al trabajador indefinido ordinario, con todo lo que eso conlleva.