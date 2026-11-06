Los promotores construyen más pisos, pero abandonan la VPO: así ha cambiado la vivienda en Málaga en diez años

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LO ESENCIAL Las claves La vivienda protegida (VPO) representa menos del 3% del total de inmuebles construidos en Málaga en la última década, con solo 1.562 unidades registradas frente a 52.628 libres. Entre 2021 y 2025 la brecha se acentuó drásticamente, llegando a construirse unos 57 pisos libres por cada vivienda de protección oficial. El mercado libre ha multiplicado por casi ocho la promoción de pisos plurifamiliares, los cuales ya suponen el 84% de las viviendas terminadas en 2025. Los promotores achacan el abandono de la VPO a la falta de rentabilidad por el encarecimiento de materiales y mano de obra, sumado a la lentitud burocrática.

Por cada vivienda protegida que los promotores privados han terminado en Málaga durante la última década, han levantado 34 libres.

Los datos del Colegio de Arquitectos dibujan una brecha abismal: entre 2016 y el tercer trimestre de 2026 se registraron 52.628 viviendas libres frente a apenas 1.562 protegidas, una proporción que reduce la VPO a menos del 3% de la producción residencial.

El balance que puede hacerse tras analizar las estadísticas del ente permite observar una brecha sostenida entre las dos modalidades de vivienda, aunque con oscilaciones importantes de un año a otro.

El desequilibrio también se aprecia al acotar la comparación a los cinco ejercicios completos comprendidos entre 2021 y 2025. En ese periodo se registraron 29.679 viviendas libres frente a 519 protegidas: unas 57 viviendas libres por cada VPO.

La evolución anual ayuda a explicar esa distancia. En 2021 se contabilizaron 7.332 viviendas libres y 220 protegidas. Un año después, la vivienda libre cayó hasta las 3.987 unidades y la protegida, a 116.

En 2023, el registro de VPO se redujo a solo 15 viviendas, frente a 4.839 libres. En 2024 fueron 26 protegidas y 6.827 libres. El último ejercicio completo de la serie, 2025, dejó 142 viviendas protegidas frente a 6.694 libres.

Ese repunte de la VPO en 2025 no cambia el balance general. En el conjunto del año, las viviendas protegidas supusieron poco más del 2% del total de viviendas libres y protegidas registradas.

La construcción se multiplica

El volumen global de viviendas registradas también ha cambiado de forma notable. En 2016, el Colegio contabilizó 1.218 viviendas libres y 17 protegidas, un total de 1.235. En 2025, la cifra conjunta alcanzó las 6.836.

La actividad creció de forma continuada hasta tocar su máximo de la serie en 2021, con 7.552 viviendas entre libres y protegidas. En 2022 se produjo un fuerte retroceso, con 4.103 unidades, antes de la recuperación de los dos ejercicios siguientes.

En 2024 se registraron 6.853 viviendas y en 2025, 6.836, prácticamente el mismo volumen.

La provincia mantiene así un nivel de producción muy superior al de comienzos del periodo, aunque el crecimiento no se ha traducido en una presencia comparable de vivienda protegida en los registros.

La estadística también muestra un cambio en el tipo de vivienda que se termina. En 2016 se contabilizaron 711 viviendas libres plurifamiliares y 507 unifamiliares. En 2025, los pisos ascendieron a 5.607 y las casas a 1.087.

Las viviendas plurifamiliares representan casi el 84% de las libres registradas en 2025, frente al 58% de 2016. En números absolutos, los pisos libres se han multiplicado por casi ocho durante la década, mientras que las viviendas unifamiliares, algo más que se han duplicado.

Nueve primeros meses

Los datos de los tres primeros trimestres de 2026 apuntan a que la actividad residencial libre continúa a un nivel elevado. En ese periodo se contabilizaron 5.403 viviendas libres: 1.119 unifamiliares y 4.284 plurifamiliares.

La cifra equivale a algo más del 80% de las 6.694 viviendas libres registradas durante todo 2025. Por trimestres, el registro fue de 1.815 viviendas libres en el primero, 1.871 en el segundo y 1.717 en el tercero

En el caso de la vivienda protegida, el segundo trimestre destaca por las 565 unidades contabilizadas, de las que 62 eran unifamiliares y 503 plurifamiliares. No se registraron VPO terminadas en el primer ni en el tercer trimestre.

Posibles causas

Aunque son numerosos los factores, detrás de este abismo no hay una falta de demanda, sino un problema de viabilidad económica.

El encarecimiento de los materiales, la falta de mano de obra y la financiación ha dejado desajustados los precios máximos de venta fijados por la Administración para la VPO.

A esta traba de rentabilidad se suma la lentitud burocrática en la tramitación de licencias y planeamientos, lo que explica que las pocas VPO que llegan al mercado lo hagan en paquetes aislados y no mediante un flujo continuo.

El impacto social de esta década en blanco es inmediato: la falta de vivienda asequible de compra cierra la puerta a la emancipación de jóvenes y familias de rentas medias y bajas, desplazando toda la presión hacia el alquiler.