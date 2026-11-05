Ni Marbella ni Estepona: el pueblo de Málaga donde más se dispara el precio de la vivienda y es famoso por su vino

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cómpeta lidera el aumento del precio de la vivienda en la provincia de Málaga con una subida interanual del 31,7%, alcanzando los 2.064 euros por metro cuadrado. Almayate Bajo y Archidona completan los primeros puestos de los mayores incrementos con subidas del 28,6% y del 28% respectivamente. Marbella se mantiene como el municipio más caro de la provincia a 5.974 euros el metro cuadrado, aunque su precio solo aumentó un 3,1% en el último año. El precio medio en Málaga capital se sitúa en 3.941 euros por metro cuadrado tras subir un 3,4% interanual, mientras que el conjunto provincial crece un 6,3%.

No es Marbella ni Estepona ni Benahavís. El municipio de Málaga donde más ha subido el precio de la vivienda en el último año es Cómpeta.

Esta localidad de la comarca de la Axarquía y origen romano registra un encarecimiento del 31,7% entre octubre de 2025 y octubre de 2026, el mayor incremento de toda la provincia, según el último informe de Idealista.

El precio medio de la vivienda en venta alcanza ya los 2.064 euros por metro cuadrado. Una cifra que sitúa a este pueblo, de unos 3.900 habitantes, a la cabeza de un ranking en el que las mayores subidas no corresponden precisamente a los municipios con los inmuebles más caros.

La diferencia con el resto de localidades es notable. El segundo mayor incremento se registra en Almayate Bajo, donde los precios han aumentado un 28,6% en los últimos doce meses, hasta los 3.201 euros por metro cuadrado. Muy cerca aparece Archidona, con una subida del 28% y un precio medio de 1.306 euros.

El listado de los mayores repuntes lo completan Fuente de Piedra, con un 27,1% (1.437 euros por metro cuadrado); Viñuela, con un 22,8% (1.931 euros); Vélez-Málaga, con un 22,3% (2.244 euros), y Benajarafe, con un 21,8% (3.533 euros).

Municipios más caros

La evolución de Cómpeta contrasta con la de algunos de los mercados inmobiliarios más caros de la provincia. Marbella continúa a la cabeza por precio, con 5.974 euros por metro cuadrado, pero su incremento interanual se queda en el 3,1%.

También presentan subidas más moderadas Benahavís, donde el metro cuadrado cuesta 5.534 euros tras aumentar un 3,8%, y Fuengirola, con 4.487 euros y un avance del 1,5%.

Estepona sí registra un crecimiento más intenso: el precio alcanza los 5.070 euros por metro cuadrado, un 16,8% más que en octubre del pasado año. Mijas, por su parte, llega a los 3.740 euros, con una subida del 7,8%.

En Málaga capital, el precio medio se sitúa en 3.941 euros por metro cuadrado, después de experimentar un aumento interanual del 3,4%. La evolución del último mes, sin embargo, apunta a una moderación: los precios bajaron un 0,7% respecto a septiembre.

En el conjunto de la provincia, el precio medio de la vivienda en venta alcanza los 4.322 euros por metro cuadrado en octubre. Supone un incremento interanual del 6,3%, aunque el dato mensual refleja un avance mucho más contenido, del 0,1%.