Un agente que lucha contra la pornografía infantil. PN

Lleva su ordenador a reparar y acaba detenido en Málaga por pornografía infantil de “extrema dureza”

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LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido en Málaga a un hombre de 43 años por presunta tenencia y distribución de pornografía infantil. La investigación comenzó tras la alerta de un servicio de asistencia técnica al que el arrestado había llevado su ordenador a reparar. En el registro de su domicilio se intervienen 14 dispositivos de almacenamiento con miles de archivos pedófilos de extrema dureza. El detenido utilizaba programas de redes P2P para descargar, almacenar y compartir el material de explotación sexual de menores.

Una asistencia técnica a un ordenador ha terminado con la detención de su dueño. Agentes de la Policía Nacional han arrestado en Málaga a un hombre de 43 años como presunto autor de un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, según ha informado este jueves el cuerpo.

El caso salió a la luz gracias a la colaboración de una empresa del sector tecnológico. El hombre era cliente de este comercio, al que había solicitado asistencia técnica para su ordenador particular.

La revisión del equipo puso al descubierto el delito y el caso llegó a manos de los ciberagentes de la Comisaría Provincial de Málaga. La Policía Nacional atribuye el arresto a la colaboración ciudadana.

Un primer análisis del ordenador dio a los investigadores los primeros indicios. Según la Policía, su propietario lo utilizaba para descargar, almacenar y distribuir por Internet archivos relativos a la explotación sexual de menores.

Los agentes encontraron además instalados en el equipo programas informáticos para descargar archivos mediante redes “peer to peer” (P2P). Este sistema permite intercambiar contenido directamente de usuario a usuario, entre iguales.

Registro en su casa

Las pesquisas continuaron. Una vez reunidos suficientes indicios del delito, los ciberagentes pidieron autorización judicial para entrar y registrar el domicilio del investigado, situado en Málaga capital.

En la vivienda intervinieron 14 dispositivos de almacenamiento masivo de información. En ellos localizaron miles de archivos de contenido pedófilo, muchos de ellos, según la Policía Nacional, de “una extrema dureza” en materia de abuso a menores.

Tras su detención por un delito de tenencia y distribución de pornografía infantil, el sospechoso ya ha sido puesto a disposición judicial.