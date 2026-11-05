Imagen de los siete ministros con competencias sobre el tren de la Costa del Sol en los últimos 15 años. Alba Rosado

De José Blanco a Carlos Cuerpo: siete ministros y 25 años de estudios para el tren litoral de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Carlos Cuerpo asume la gestión del tren litoral de Málaga tras la salida de Óscar Puente, convirtiéndose en el séptimo ministro al frente del proyecto en 25 años. La infraestructura suma décadas de retrasos y una decena de estudios de viabilidad que han oscillado entre los 350 y los más de 9.000 millones de euros. La Junta de Andalucía llegó a adjudicar un tramo de obras en Mijas que nunca se ejecutó antes de que el Estado asumiera la planificación en 2011. El Ministerio ha adjudicado un nuevo estudio por un millón de euros que prevé concluir en abril de 2027 y abarca el trazado entre Nerja y Algeciras.

El tren litoral de la Costa del Sol tiene un nuevo responsable político. La dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes y la decisión de Pedro Sánchez de encomendar sus competencias a Carlos Cuerpo sitúan a un nuevo dirigente al frente de una de las grandes infraestructuras pendientes de Málaga.

Una actuación que acumula décadas de anuncios, distintas alternativas técnicas, estudios millonarios e incluso un pequeño tramo de obras adjudicado que nunca llegó a ejecutarse.

Desde que la Administración Central del Estado asumió el liderazgo de la planificación ferroviaria, en noviembre de 2011, han pasado por el departamento seis ministros titulares.

José Blanco, Ana Pastor, Íñigo de la Serna, José Luis Ábalos, Raquel Sánchez y Óscar Puente han tenido que gestionar, en diferentes etapas, el futuro de una conexión que aspira a unir Málaga con Marbella y Estepona y que, en sus planteamientos más ambiciosos, se prolongaría hasta Algeciras, por el Oeste, y hacia Nerja, por el Este.

Carlos Cuerpo se incorpora ahora a esa cadena de responsables. Lo hace, eso sí, en la recta final de la legislatura y con una tarea inmediata: dar continuidad a un estudio de viabilidad que debe determinar si la infraestructura es posible, cuánto costaría y qué modelo de explotación tendría sentido.

El calendario vuelve a situar el siguiente hito en 2027. La última previsión del Ministerio apunta al 2 de abril de ese año para la finalización del documento. Para entonces, el proyecto habrá cumplido más de un cuarto de siglo desde sus primeros planteamientos y 15 años desde que el Gobierno central asumió su protagonismo.

Trenes AVE Renfe en la estación de Málaga-María Zambrano. EP

De la Junta al Estado

El tren litoral no nació con el Gobierno central. Sus antecedentes se remontan a finales de los años noventa y principios de la década siguiente, cuando la Junta de Andalucía comenzó a estudiar una conexión ferroviaria que permitiese prolongar la red existente más allá de Fuengirola.

El Ejecutivo autonómico llegó a desarrollar una planificación ambiciosa para conectar Fuengirola, Marbella y Estepona mediante una infraestructura soterrada.

Sin embargo, el elevado coste de la actuación (se manejaron del orden de 4.500 millones de euros solo para el trazado occidental) y las dificultades económicas derivadas de la crisis terminaron condicionando su continuidad.

El cambio de manos se formalizó en noviembre de 2011, cuando el ministro de Fomento, José Blanco, y el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, acordaron impulsar una fórmula de colaboración entre ambas administraciones.

El protocolo contemplaba la creación de una sociedad mixta para desarrollar el corredor y situaba al Estado como principal responsable de la planificación ferroviaria.

A partir de entonces, el Ministerio de Fomento asumió el protagonismo de los estudios y de las decisiones sobre el futuro de la infraestructura. Pero el traspaso de responsabilidades no se tradujo en el comienzo de las obras.

Una decena de estudios

La historia técnica del corredor es casi tan extensa como su trayectoria política. La documentación oficial del Ministerio recoge distintos estudios informativos y de viabilidad elaborados desde 2005, tanto para mejorar la conexión existente entre Málaga y Fuengirola como para prolongarla hasta Marbella y Estepona.

Uno de los primeros grandes documentos fue el estudio informativo del acceso en alta velocidad al aeropuerto de Málaga, cuya redacción comenzó en 2005 y terminó en diciembre de 2012.

Planteaba conectar la línea Córdoba-Málaga con el aeródromo, aunque la construcción de la segunda pista terminó invalidando parcialmente las alternativas analizadas.

En 2008, Fomento inició otro estudio para mejorar la capacidad del corredor Málaga-Fuengirola y permitir la circulación de trenes de alta velocidad.

Se analizaron diferentes soluciones, desde la construcción de un segundo corredor hasta alternativas de menor envergadura sobre la infraestructura existente.

La inversión estimada oscilaba entre 352 y 9.221 millones de euros, según las distintas opciones recogidas en el documento.

En paralelo, el Ministerio estudió la prolongación del Cercanías hasta Marbella y Estepona.

El trabajo de viabilidad iniciado en 2014 analizó diferentes trazados, unos más próximos a la costa y otros por el corredor de la AP-7, con alternativas mixtas para reducir la longitud de los túneles y el coste de ejecución.

Las estimaciones de inversión se movían entre 1.705 y 3.562 millones de euros. El estudio finalizó en 2015 y sirvió como base para una nueva fase de planificación.

El siguiente paso llegó con el estudio informativo del nuevo acceso ferroviario a Marbella y Estepona, iniciado en 2018. El documento analizó tres alternativas: una próxima a la A-7, otra mixta y una tercera que incorporaba una variante.

El planteamiento contemplaba la prolongación de la línea C-1 desde Fuengirola. Los tiempos de recorrido previstos eran de 21 minutos entre Fuengirola y Marbella para los servicios de Cercanías con parada en todas las estaciones y de 45 minutos hasta Estepona.

Los servicios directos, con parada únicamente en Marbella, reducirían esos tiempos a 12 y 25 minutos, respectivamente.

Sin embargo, el resultado económico fue desfavorable. Las inversiones previstas oscilaban entre 2.455 y 3.524 millones de euros y la actualización del modelo de rentabilidad concluyó que todas las soluciones eran “inviables” desde el punto de vista financiero y socioeconómico.

El estudio terminó de redactarse en 2022, pero nunca fue sometido a información pública ni aprobado definitivamente.

La Junta adjudicó obras

La sucesión de estudios no es exclusiva de la Administración central. Antes de que el Estado asumiera el protagonismo, la Junta de Andalucía había desarrollado una planificación propia que llegó a una fase bastante más avanzada.

El Ejecutivo autonómico redactó proyectos constructivos para tres tramos entre Fuengirola y Estepona.

El primero, entre Fuengirola y Los Monteros, tenía 21,2 kilómetros; el segundo, entre Los Monteros y San Pedro de Alcántara, sumaba otros 14,5 kilómetros; y el tercero, entre San Pedro de Alcántara y Estepona, alcanzaba los 17,3 kilómetros.

El trazado era íntegramente subterráneo, mediante tuneladora y tramos entre pantallas en las estaciones, y contemplaba una velocidad de diseño de 220 kilómetros por hora.

La Junta llegó incluso a adjudicar las obras de un tramo de aproximadamente tres kilómetros en la zona de Mijas. Sin embargo, los trabajos nunca llegaron a iniciarse.

El estudio del futuro

Imagen de los diferentes tramos del tren de la Costa del Sol. EEM

La etapa de Óscar Puente ha tenido un recorrido particular. El ministro comenzó mostrando importantes reservas sobre las alternativas que se habían manejado para conectar Málaga con Marbella.

En abril de 2024 cuestionó la competitividad de prolongar la línea C-1 del Cercanías hasta la Costa del Sol occidental. A su juicio, las numerosas paradas harían que el desplazamiento siguiese siendo poco atractivo frente al vehículo privado.

"Eso hace que el eje Marbella-Málaga sea nada competitivo. Si para en 20 sitios, no es competitivo, con lo que ampliar las Cercanías hasta Marbella con todas esas paradas supone que la gente haga lo mismo que ahora, que es coger el coche para ir a Málaga", sostuvo.

Tampoco consideraba viable, en aquel momento, una línea directa de alta velocidad. El ministro aludió a los "enormes" condicionantes económicos y medioambientales de una operación de esas características y aseguró: "nadie está planteando una decisión de esas características por costes y afecciones medioambientales".

Pero su discurso cambió durante los meses siguientes. En noviembre de 2024, el Ministerio anunció un nuevo estudio de viabilidad para analizar la movilidad ferroviaria del litoral mediterráneo andaluz, con un ámbito que abarca desde Nerja hasta Algeciras.

Puente pasó entonces a defender públicamente la actuación y llegó a comprometerse a que el Gobierno no se limitaría a estudiar el corredor, sino que también construiría el tren.

El anuncio se materializó administrativamente en 2025. El Ministerio adjudicó el nuevo estudio de viabilidad a una unión temporal de empresas encabezada por WSP Spain y APIA, por un importe de casi un millón de euros con IVA.

El documento tiene una ambición territorial mayor que los anteriores. No se limita a estudiar la prolongación de la línea de Cercanías hasta Marbella, sino que analiza la movilidad de todo el litoral, desde Nerja hasta el Campo de Gibraltar, y las posibles soluciones para mejorar la conexión ferroviaria.

Un análisis de movilidad realizado por el propio Ministerio mediante datos de Big Data confirmó la elevada demanda potencial, especialmente en el tramo entre Fuengirola y Estepona, donde se concentra una parte importante de los desplazamientos que actualmente se realizan en vehículo privado.

El trabajo estimaba que la demanda podría situarse entre 34 y 46 millones de viajeros anuales en 2032. La inversión se cifraba en 2.500 millones de euros si se optaba por el falso túnel y en 2.761 millones si se recurría al túnel perforado, en ambos casos sin IVA.