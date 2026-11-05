El vídeo compartido por la Guardia Civil sobre el caso.

Golpe a la pesca furtiva en Málaga: 27 investigados por vender pescado inmaduro al margen de la lonja

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LO ESENCIAL Las claves El Seprona de la Guardia Civil investiga a 27 personas en Málaga por la captura y venta ilegal de pescado inmaduro y especies protegidas fuera de la lonja. La red operaba en la Axarquía a través de cuatro estructuras interconectadas que utilizaban aparejos no selectivos y prohibidos. El producto se distribuía sin trazabilidad ni controles sanitarios obligatorios, rompiendo la cadena de frío para el consumo humano. La Operación Modicum concluyó con la inspección de inmuebles y embarcaciones, incautando 16 artes de pesca prohibidas, cuatro barcos y seis motores.

El pescado salía del mar en la Axarquía, esquivaba la lonja y acababa en circuitos clandestinos de distribución sin que nadie hubiera comprobado su estado. Ese es el recorrido que, según la Guardia Civil, solía hacer una red dedicada a la captura, distribución y venta irregular de ejemplares inmaduros y especies marinas protegidas en la costa oriental de Málaga.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Comandancia de Málaga ha desarticulado el entramado en la operación Modicum, según ha informado este jueves el instituto armado.

Hay 27 personas investigadas, a las que se atribuyen delitos contra la flora y la fauna y pertenencia a organización criminal.

La red tenía cuatro patas. Los investigados formaban parte de cuatro estructuras delictivas interconectadas que operaban en el litoral malagueño sin ninguna garantía sanitaria.

Los agentes constataron una actividad ilícita continuada, orientada a abastecer esos circuitos paralelos. Las capturas no pasaban por la lonja, el canal legal de venta, ni por los controles sanitarios y veterinarios obligatorios para cualquier producto destinado al consumo humano.

Aparejos prohibidos

En la investigación participó también el Servicio de Inspección Pesquera de la Junta de Andalucía. Los inspectores confirmaron que la red empleaba artes y aparejos de pesca no selectivos, es decir, que no discriminan por especie ni por tamaño, y que están expresamente prohibidos.

Los inmaduros son ejemplares que no alcanzan la talla mínima fijada por la normativa para su captura y venta. Sacarlos del mar antes de que lleguen a reproducirse compromete la renovación de las poblaciones de las que depende la pesca legal.

El otro frente de la investigación es el sanitario. Según la Guardia Civil, el producto se transportaba sin mantener la cadena de frío y sin la trazabilidad exigida, de modo que no había manera de conocer su procedencia ni las condiciones en las que había viajado hasta su destino.

Cinco registros

La operación culminó con el registro e inspección de cinco inmuebles y seis embarcaciones vinculadas a la red. Los agentes intervinieron 16 artes de pesca prohibidas, cuatro embarcaciones y seis motores fueraborda.

También se incautaron de abundante material auxiliar que, según los investigadores, servía para almacenar y trasladar las capturas de forma clandestina.

Las diligencias se han remitido a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Málaga, que será la encargada de valorar las responsabilidades penales de cada uno de los investigados.

El precedente del atún rojo

La provincia ya vivió un caso similar hace casi dos años. En enero de 2025, la Guardia Civil desarticuló en Málaga, bajo la dirección de la Fiscalía de Medio Ambiente, la operación Galete, un grupo delictivo dedicado a la pesca furtiva de atún rojo.

Ocho personas fueron investigadas entonces por delitos contra la fauna, contra la salud pública, relativos al mercado y los consumidores y pertenencia a organización criminal.

Aquella investigación arrancó con el aviso de pescadores y profesionales del sector, que alertaron a la Guardia Civil de que varios individuos organizados practicaban la pesca furtiva de manera continuada.