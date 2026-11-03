El show de Vito Quiles ante un centenar de jóvenes en la Universidad de Málaga: insultos y fuerte despliegue policial

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LO ESENCIAL Las claves Vito Quiles protagoniza un acto no autorizado del 'Tour Combativo II' en la Facultad de Derecho de la Universidad de Málaga ante cerca de un centenar de jóvenes. El evento contó con un fuerte despliegue de seguridad formado por cuatro escoltas privados y 12 furgones de la Policía Nacional para evitar altercados. Megáfono en mano, Quiles lanzó descalificativos e insultos hacia la prensa y miembros del Gobierno, como el ministro Óscar Puente. El acto derivó en momentos de gran tensión entre los simpatizantes del agitador y detractores concentrados en las inmediaciones al grito de 'Fuera fascistas'.

Vistiendo zapatos negros, vaqueros de corte recto y una sudadera azul marino ha llegado Vito Zoppellari Quiles, más conocido como Vito Quiles, al parking lateral de la Facultad de Derecho de la UMA escoltado por cuatro miembros de su grupo de seguridad ,18 minutos después de la hora anunciada para celebrar un acto de su Tour Combativo II para el que no tenía permiso de las autoridades.

Al equipo de seguridad de Quiles se le han sumado 12 furgones de la Policía Nacional que se han trasladado a la zona para 'blindar' la Facultad de Derecho de manera preventiva por si ocurría algún altercado. Los asistentes iban vestidos con camisetas de SALF y algunos jóvenes portaban banderas con la Cruz de Borgoña y de España, todos para ver a quien para algunos es “un referente”.

El ilicitano ha llegado a su destino, pero antes de dar comienzo con su intervención, se ha tomado varias fotos con chavales de apenas 18 años, como Guille, que afirma en rotundo estar de acuerdo con el ilicitano en “ideología y forma, en las dos”.

Indeciso en busca de dónde dar comienzo a su discurso, Quiles ha decidido subirse a un muro, megáfono en mano para hablar y repetir el mismo discurso de todo el tour con cánticos como “Óscar Puente, asesino” como banda sonora de su espectáculo.

Desde el parking situado al otro lado de la acera, el sector de personas opuestas ideológicamente al ilicitano ha respondido al grito de “Fuera fascistas de la universidad”. La tensión lejos de rebajarse ha crecido con el paso de los minutos hasta el final del encuentro.

En el acto, Quiles se ha permitido el lujo de calificar de “mono” al ministro de Transportes. Incluso ha sonreído mientras los asistentes acusaban a la prensa española de manipuladora. No era el primer cántico dedicado a los trabajadores de la comunicación, un compañero de TVE fue increpado a su llegada a la facultad.

Una vez finalizada su intervención, Quiles ha bajado de su improvisado estrado respaldado por su cuerpo de seguridad para dar comienzo a los últimos instantes de encuentro. En medio de la carretera en dos aceras se ha dividido el público como si fueran dos bandos y la Policía Nacional en medio, un reflejo de la polaridad de España.

Banderas izadas al viento, una de ellas que ha ganado peso en este tipo de actos, la de la Cruz de Borgoña que, comenta Daniela “si abriese un libro de Historia se daría cuenta del mal uso que le están dando”. Insultos, motes, insinuaciones sin certeza alguna, así acaba el espectáculo no autorizado por la UMA con el que Vito Quiles continúa su ‘Tour Combativo II’.