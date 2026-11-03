El padre de David, el malagueño muerto en el accidente de Urda, a Óscar Puente: "Asuma de una vez su santa responsabilidad"

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LO ESENCIAL Las claves Pedro Jesús Reina, padre del joven malagueño de 22 años fallecido en el accidente de tren de Urda, publica una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente. El padre exige al ministro que asuma su responsabilidad por la falta de recursos en la renovación e infraestructuras ferroviarias y afirma que la tragedia se pudo haber evitado. Reina reprocha a Puente no haber acudido a apoyar a las familias al centro de atención a los allegados y agradece la labor a los servicios de emergencia, Renfe y Guardia Civil.

El pasado 28 de octubre, la vida del malagueño David Reina se apagó para siempre en la tragedia ferroviaria de Urda, en Toledo.

El joven, de apenas 22 años, murió cuando viajaba en el vagón número 8 del AVE, de camino a Andalucía para ver a su familia, a la que adoraba, según sus allegados. El AVE 2080 de Renfe chocó contra la parte trasera del tren 6076 de Iryo, que estaba detenido en la vía.

Días después del fatal accidente, su padre, Pedro Jesús Reina, ha querido hacer pública una carta dirigida al ministro de Transportes, Óscar Puente.

La ha publicado en todas sus redes sociales junto a una fotografía de su hijo David muy concreta. El chico aparece con el uniforme del trabajo y sentado sobre la cabeza de un tren AVE. Pese a su juventud, se trasladó a Madrid para convertirse en mecánico de trenes. Eran su pasión.

En el arranque de la carta, Reina pide al ministro Puente que mire con detenimiento la imagen y que observe "la cara de felicidad de este chico tras haber logrado su gran objetivo en la vida: pertenecer a la gran familia de los ferroviarios españoles".

El joven, natural de Rincón de la Victoria, estudió un FP ferroviario en Málaga, creció con su familia en este pueblo costero y llevaba cerca de dos años viviendo en Madrid.

En la carta, el padre de David pide al ministro que se ponga la mano en el pecho y se pregunte "en conciencia, si es justo que debido a la pésima gestión de su ministerio, con usted a la cabeza, en estos momentos tenga que estar yo custodiando las cenizas de ese mismo chico, mi hijo".

Al inicio, le apunta que le habla "desde el respeto" y que su educación le impide dirigirse a él “en los términos que me dicta mi pena actual”.

Ante las palabras que el ministro soltó en la segunda rueda de prensa sobre el accidente de Urda, donde calificó de "calvario" lo que estaba viviendo en los últimos días, el padre de David Reina le pregunta si de verdad es él "el que dice estar consternado", rematando con un: "¿Me toma por lelo? ¿O qué?".

En el escrito, Pedro Jesús asegura que no se quiere "calentar". Lo que sí le exige es que asuma “ya de una santa vez la responsabilidad por no haber destinado los recursos necesarios para actualizar y renovar una infraestructura que ya, de por sí, hacía aguas por todos lados”.

Para ilustrarlo, hace la comparativa con el accidente de Adamuz (Córdoba), ocurrido en enero de este año, donde también murieron otros malagueños como el cardiólogo Jesús Saldaña o salieron heridas las hermanas Raquel y Ana y su perrito Boro. "¿Acaso no hemos aprendido nada desde entonces?", le lanza Reina al ministro.

El padre insiste en que Puente asuma "lo que le toca hacer" y deje "de mirar arriba a ver qué le dice que haga su propio jefe". A Pedro Sánchez, al que no nombra directamente en la carta, le atribuye también "tantas desgracias que se podían haber evitado" con una gestión correcta de los fondos públicos. Como ejemplo, cita el estado de las carreteras.

Reina aclara en la carta que no entrará en valoraciones políticas. No quiere abrir “ese melón”, dice, que "tiene mucha pulpa podrida que desechar a la basura directamente".

El padre de David echa en cara al ministro que no tuviera "la gallardía de asomarse, siquiera un ratito" al centro de atención a familiares (CAF) que Renfe instaló en la Casa Parroquial El Buen Pastor. Allí esperaron la peor de las noticias las familias de los desaparecidos durante los días de identificación de los cadáveres.

En ese punto, la carta se convierte en un agradecimiento. Pedro Jesús cuenta que fueron tratados "con todo lujo de atenciones y cariño". Menciona uno a uno al personal de Renfe, a los propios residentes, a Protección Civil, a los psicólogos, a Cruz Roja y al personal de seguridad, que estuvieron sosteniéndoles en uno de los peores momentos de su vida.

Tampoco olvida a "la bendita Guardia Civil" ni a "tantas y tantas personas que velaron por todas nuestras familias mientras esperábamos pacientemente la terrible noticia". "No fue usted capaz", le reprocha a Puente.

Al final de la carta, como cierre, el padre de David le pide de nuevo al ministro "que haga de una santa vez lo que sabe que tiene que hacer".

Lo reclama en nombre de su hijo y en el de “todas esas víctimas y familias destrozadas por esta terrible desgracia". "Una desgracia que, repito hasta la saciedad, pudo haberse evitado", concluye.