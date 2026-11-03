Operación “Van-Truck”: dos detenidos por asaltar camiones en la A-92M camuflados con furgonetas de paquetería

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil ha detenido a dos personas en la operación "Van-Truck" por asaltar camiones estacionados en áreas de descanso de la autovía A-92M en Málaga. Los arrestados utilizaban furgonetas rotuladas con el logotipo de una conocida empresa de paquetería urgente para pasar desapercibidos mientras forzaban los remolques. Los delincuentes llegaron a agredir físicamente a un camionero y a amenazar a otros con armas blancas tras ser sorprendidos durante los robos. A la banda, asentada en Granada y que actuaba en varias zonas de Andalucía, se le imputan delitos de robo con fuerza, robo con violencia e intimidación y contra la seguridad vial.

La Guardia Civil ha detenido a dos personas acusadas de asaltar camiones aparcados en las áreas de descanso de la autovía A-92M, a su paso por los municipios malagueños de Villanueva del Trabuco y Villanueva del Rosario.

El grupo aprovechaba las paradas obligatorias de los conductores para forzar los remolques y llevarse la mercancía.

El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Antequera les atribuye tres delitos de robo con fuerza en las cosas, dos de robo con violencia e intimidación y uno contra la seguridad vial.

Para no levantar sospechas, los presuntos autores se movían en furgonetas rotuladas con el logotipo de una empresa de paquetería urgente, según ha informado la Guardia Civil en un comunicado.

Con ese camuflaje elegían los camiones estacionados, comprobaban qué tipo de carga llevaban, reventaban los cierres de seguridad y vaciaban su contenido

Cuando algún camionero los sorprendía, recurrían a la fuerza. Llegaron a agredir físicamente a un conductor y habrían amenazado a otras víctimas con armas blancas.

Las pesquisas, enmarcadas en la operación “Van-Truck”, se centraron en este grupo criminal asentado en Granada, que habría actuado en distintos puntos de Andalucía. La mayor parte de los golpes investigados se concentró en las áreas de servicio de la A-92M en la provincia de Málaga.

Los dos detenidos, junto con las diligencias instruidas, han sido puestos a disposición del Juzgado de Archidona.