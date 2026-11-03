El 'malagueño' Tomás Olivo es el octavo hombre más rico de España: su fortuna alcanza los 4.900 millones

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LO ESENCIAL Las claves Tomás Olivo ocupa el octavo puesto entre las mayores fortunas de España según Forbes, con un patrimonio de 4.900 millones de euros. A pesar de aumentar su riqueza en 300 millones de euros respecto al año pasado, Olivo pierde dos posiciones en la clasificación nacional. La fortuna del empresario se sostiene en su socimi General de Galerías Comerciales, además de sus participaciones bancarias en Unicaja y activos hoteleros. Manuel Domínguez de la Maza, propietario de Mayoral, sube al puesto 35 de la lista Forbes con un patrimonio estimado en 1.500 millones de euros.

Tomás Olivo sigue instalado entre las mayores fortunas de España.

El empresario, nacido en la provincia de Murcia pero con una amplísima trayectoria empresarial en Málaga, especialmente en Marbella, ocupa ya el octavo puesto en la clasificación de los más ricos del país que elabora la revista Forbes. Su patrimonio asciende a 4.900 millones de euros, 300 millones más que en la edición anterior.

La evolución de su fortuna, sin embargo, no se ha traducido en una mejora de su posición. Olivo pierde dos puestos respecto al listado del año pasado, cuando aparecía como el sexto hombre más rico de España con un patrimonio estimado de 4.600 millones.

El avance de otros grandes empresarios españoles lo ha desplazado hasta la octava plaza, aunque mantiene su presencia en el exclusivo grupo de las diez mayores fortunas nacionales.

Por delante del propietario de General de Galerías Comerciales aparecen nombres muy conocidos del mundo empresarial.

El primer puesto continúa en manos de Amancio Ortega, fundador de Inditex, con una fortuna de 125.200 millones de euros. Le sigue su hija Sandra Ortega, con 11.500 millones, mientras que el presidente de Mercadona, Juan Roig, ocupa la tercera posición con 9.800 millones.

El cuarto lugar corresponde a Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, con 8.100 millones.

A continuación figura Rafael del Pino, presidente de Ferrovial, con 7.800 millones.

Completan los puestos inmediatamente anteriores a Olivo Hortensia Herrero, vicepresidenta de Mercadona, con 5.550 millones, y Florentino Pérez, presidente de ACS y del Real Madrid, con 4.900 millones.

La fortuna de Olivo se articula principalmente en torno a General de Galerías Comerciales, compañía de la que es propietario de casi todo el capital y que cotiza en Bolsa desde 2017.

Según explica Forbes, a este patrimonio se suman sus participaciones en el sector bancario, con Unicaja entre sus principales inversiones, así como activos hoteleros en República Dominicana.

La publicación destaca que el valor de las acciones de General de Galerías Comerciales ha subido durante el último año y que también han contribuido a la evolución de su patrimonio las inversiones financieras.

No obstante, la revista precisa que ha aplicado un descuento del 20% a la valoración de la compañía por tratarse de una empresa cotizada con un capital flotante reducido.

Mayoral escala

La clasificación de Forbes vuelve a incluir a otro empresario estrechamente vinculado a Málaga. Se trata de Manuel Domínguez de la Maza, propietario de Mayoral, que aparece en el puesto 35 de la lista con una fortuna estimada en 1.500 millones de euros.

El empresario malagueño mejora seis posiciones respecto al año anterior, cuando ocupaba el puesto 41 con un patrimonio de 1.300 millones. Su fortuna crece así en 200 millones de euros en un año, según las estimaciones de la revista.

Domínguez de la Maza preside el grupo textil Mayoral, que controla a través del holding familiar Indumenta Pueri.

Su patrimonio también está ligado a una cartera de inversiones financieras que incluye participaciones en compañías cotizadas como Adolfo Domínguez, Laboratorios Rovi, Unicaja, CAF, Renta 4 y Miquel y Costas.