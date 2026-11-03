El alquiler en Málaga sigue sin freno: la provincia roza ya los 19 euros por metro cuadrado

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LO ESENCIAL Las claves El precio medio del alquiler en la provincia de Málaga alcanza los 18,8 euros por metro cuadrado tras subir un 6,8% interanual. El promedio provincial supera al de Málaga capital, donde el metro cuadrado se sitúa en 16,7 euros con una subida del 5,4%. Marbella lidera los precios más altos con 23,5 euros por metro cuadrado, costando un 41% más por superficie que en la capital. El encarecimiento también se traslada a los municipios del interior, registrando fuertes subidas anuales en localidades como Cártama, Alhaurín el Grande o Ronda.

El mercado del alquiler en Málaga sigue sin encontrar techo. La provincia ha alcanzado en octubre de 2026 un precio medio de 18,8 euros por metro cuadrado, una cifra que la sitúa a las puertas de los 19 euros y que supone un encarecimiento del 6,8% respecto al mismo mes del año pasado.

La escalada no se limita a la capital. De hecho, el promedio provincial supera al de la ciudad de Málaga, donde el precio se sitúa en 16,7 euros por metro cuadrado.

En este caso, el incremento interanual es del 5,4%, 1,4 puntos menos que el registrado en el conjunto de la provincia.

Los datos del último informe de Idealista dibujan un mercado con fuertes diferencias territoriales, pero con una tendencia común: alquilar una vivienda resulta cada vez más caro en buena parte de los municipios malagueños.

La presión es especialmente visible en la Costa del Sol, aunque las subidas también alcanzan localidades del interior.

Marbella continúa encabezando los precios del alquiler entre los municipios recogidos en la estadística. La localidad alcanza los 23,5 euros por metro cuadrado, después de experimentar una subida interanual del 9,1%.

Le siguen Ojén, con 23 euros, y Benahavís, con 21,3 euros. Estepona también supera la barrera de los 20 euros, con una media de 20,8 euros por metro cuadrado.

En otros grandes municipios turísticos, los precios se mantienen igualmente elevados. Torremolinos registra 18,2 euros; Fuengirola, 17,5; y Benalmádena, 17,4 euros. Mijas alcanza los 16,9 euros, mientras que Rincón de la Victoria se sitúa en 13,5 euros.

La diferencia entre Marbella y la capital malagueña supera los seis euros por metro cuadrado. En términos relativos, alquilar una vivienda en Marbella cuesta alrededor de un 41% más por superficie que hacerlo en Málaga capital, según los precios medios anunciados.

Subidas en el interior

El encarecimiento del alquiler no es exclusivo de los municipios costeros. Cártama, por ejemplo, registra un precio medio de 12,3 euros por metro cuadrado y una subida interanual del 9,1%. Alhaurín el Grande alcanza los 11,4 euros, con el mismo incremento.

En Ronda, el precio es sensiblemente inferior, 8,2 euros por metro cuadrado, pero también ha subido un 8,9% en los últimos doce meses. Torrox registra un aumento del 8,7%, hasta los 12,9 euros, y Torre del Mar llega a los 13,6 euros, un 7,5% más.

Vélez-Málaga se sitúa en 10,9 euros por metro cuadrado, tras encarecerse un 7,4% en un año. En Algarrobo, Alhaurín de la Torre y otros municipios no incluidos en esta tabla no es posible establecer una comparación homogénea con esta selección.

Aunque la evolución interanual es positiva en todos los municipios de la tabla que disponen de ese dato, el comportamiento más reciente presenta algunas diferencias. En octubre, Alhaurín de la Torre registra una caída mensual del 4,6%, mientras que Vélez-Málaga retrocede un 4,2%.

También bajan los precios en Nerja, un 2,3%; Rincón de la Victoria, un 1,9%; Estepona, un 1,5%; y Mijas y Torrox, un 0,9%. En Marbella, la corrección mensual es del 0,4%.