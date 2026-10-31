Paz Campos (Starbucks): "Málaga es la tercera ciudad de España con más locales y un lugar prioritario de expansión"

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LO ESENCIAL Las claves Málaga se sitúa como la tercera ciudad de España con más locales de Starbucks, alcanzando los diez establecimientos tras las últimas aperturas. La compañía cuenta con 22 tiendas y 360 puestos de trabajo en Andalucía, y mantiene a Málaga y la Costa del Sol como zonas prioritarias de expansión. Starbucks valora el auge de las cafeterías de especialidad como una muestra del mayor conocimiento y exigencia del consumidor por el café de calidad. Ante el incremento de costes de materias primas y logística, la marca afirma haber asumido parte de las subidas para no trasladarlas íntegramente al cliente.

Málaga se ha convertido en uno de los principales mercados de Starbucks en España. La cadena alcanzó los diez establecimientos en la ciudad en abril de 2025, lo que la situó como la tercera con más locales de la marca en el país, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Pero la compañía no da por terminado su recorrido en la provincia y ve nuevas oportunidades para ampliar su presencia tanto en la capital como en otros puntos de la Costa del Sol.

Así lo explica Paz Campos, directora de Operaciones de Starbucks Iberia, que destaca el atractivo turístico, cultural y tecnológico de Málaga, así como el dinamismo de sus consumidores. En esta entrevista, aborda los planes de expansión de la firma, la competencia de las cafeterías de especialidad, la evolución del consumo de café y el impacto de la subida de los precios en los clientes.

-¿Qué tiene Málaga para que se haya convertido en uno de sus principales mercados en España?

Se puede decir que Málaga vive un momento extraordinario. Se ha consolidado como un referente indiscutible a nivel tecnológico, cultural y turístico, con una energía vibrante que encaja a la perfección con nuestro ADN. Pero, sobre todo, lo que hace especial a Málaga es su gente, un consumidor muy dinámico que valora socializar y disfrutar de una buena taza de café y regalarse un momento de disfrute.

Desde el primer día, nuestros locales se han integrado de manera muy natural en los barrios y calles de la ciudad, convirtiéndose en una opción acogedora entre el hogar y el trabajo.

Todo ello nos ha llevado a que Málaga sea actualmente la tercera ciudad con más locales de España, después de Madrid y Barcelona. Actualmente contamos con diez locales en Málaga con los que alcanzamos un total de 22 tiendas en Andalucía, donde generamos 360 puestos de trabajo locales, y esperamos que puedan ir aumentando.



-¿Hay margen para seguir creciendo en Málaga capital y en la provincia? ¿Pueden adelantar alguna próxima apertura?

Absolutamente, vemos un recorrido fantástico por delante. Málaga tiene un potencial enorme tanto en la capital, en nuevos desarrollos residenciales y zonas comerciales, como en otros enclaves estratégicos de la Costa del Sol y la provincia.

Nuestro objetivo es estar allí donde nuestros clientes nos reclaman y seguir llevando la experiencia Starbucks a donde podamos, siempre desde un crecimiento sostenible y meditado.

Seguimos estudiando localizaciones y, aunque hoy no podemos adelantar fechas concretas de próximas aperturas, por supuesto Málaga seguirá ocupando un lugar prioritario en nuestro mapa de expansión.

-Cada vez abren más cafeterías de especialidad en Málaga. ¿Les preocupa esta competencia?

Lejos de preocuparnos, celebramos y aplaudimos el auge de la cultura del café en Málaga. Que cada vez existan más opciones de calidad demuestra que el malagueño en concreto, y el cliente en general, cada vez tiene un mayor conocimiento en café y es más exigente en cuanto a calidad.

De hecho, nos gusta pensar que Starbucks abrió en gran medida ese camino hace décadas, poniendo el foco en el café de calidad y sacando al café de la barra metálica y el torrefacto para llevarlo a un lugar de degustación y experiencia.

Fuimos pioneros hace 25 años, ofreciendo distintos orígenes, tuestes y métodos, y somos la única marca que controla toda la cadena de valor, desde el origen en las plantaciones hasta la taza que servimos.

Por eso, más allá de competir con las cafeterías de especialidad, somos parte del ecosistema del café de calidad. Nuestros baristas, además de expertos, son el alma de la marca, y los encargados de hacer que la experiencia sea única.

"Que cada vez existan más opciones de calidad demuestra que el malagueño cada vez tiene un mayor conocimiento en café y es más exigente"

-¿Qué le ofrece Starbucks al cliente que no encuentra en otra cafetería? ¿Cómo se adaptan a un consumidor que cada vez presta más atención a la calidad del café?

El consumidor actual es muy exigente, conoce el producto y busca la excelencia, algo que nosotros celebramos y fomentamos trabajando exclusivamente con grano de arábica de la más alta calidad y tueste preciso. Pero lo que verdaderamente nos hace únicos es el valor intangible: la experiencia.

Ofrecemos consistencia y personalización total, pero por encima de todo, ofrecemos un 'tercer lugar' diseñado para acoger y una conexión con el cliente difícil de replicar.

Nuestros baristas no preparan solo bebidas; acompañan y conectan con cada cliente de manera genuina para generar conexiones humanas reales y haciendo que cada persona se sienta como en casa desde el primer momento y en cualquier parte del mundo.



-Acaban de abrir su primer establecimiento en Jaén. ¿Qué ha hecho que este sea el momento adecuado para entrar en la provincia? ¿Qué objetivos tienen en Andalucía?

Teníamos unas ganas inmensas de llegar a Jaén. Esta apertura responde a una demanda real y constante de los jiennenses. El momento llega cuando encontramos el espacio idóneo para replicar nuestra propuesta de valor: un 'tercer lugar' abierto a toda la comunidad en un lugar donde se comparte esa tradición con el origen entre el café y el aceite.

Andalucía es un territorio estratégico absoluto para nosotros; nuestro objetivo es seguir consolidando nuestra presencia en la región, acercándonos cada vez más a nuestros clientes y construyendo, taza a taza, esas conexiones humanas que forman el corazón de nuestra marca en España.



-Algunos usuarios se quejan de la subida del precio del café y de otros productos de la marca. ¿Cómo está cambiando el consumo de café en España y cómo afronta Starbucks el reto de mantener su atractivo en un contexto de mayor sensibilidad al precio?

Somos plenamente conscientes del contexto económico actual y de la sensibilidad de los consumidores hacia los precios. Venimos de años complejos marcados por el incremento en los costes de materias primas globales, la energía y la logística, sin olvidar nuestro compromiso innegable con el origen ético y el pago justo a los caficultores.

Desde Starbucks hemos asumido gran parte de esa subida. Hemos reducido márgenes y confiado en las relaciones a largo plazo con nuestros agricultores y cooperativas.

No hemos trasladado el aumento total del coste del grano al precio de la taza. Hemos preferido asumir una parte significativa de ese incremento internamente, priorizando la fidelidad de nuestra comunidad sobre la rentabilidad a corto plazo.

Además, mientras el mercado global fluctúa, nosotros mantenemos acuerdos de compra que garantizan un precio justo al productor, independientemente de la situación.