Confirman el fallecimiento de David Reina, el malagueño de 22 años desaparecido tras el accidente de Toledo

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LO ESENCIAL Las claves Se confirma el fallecimiento de David Reina, de 22 años, tras permanecer desaparecido en el accidente ferroviario de Toledo. El joven trabajaba como mecánico de trenes en Renfe en Madrid y viajaba en el vagón 8 del AVE a Sevilla para ver a su familia. El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria ha transmitido sus condolencias a la familia y amigos del joven malagueño.

La peor de las noticias se ha confirmado este sábado. David Reina, el joven malagueño de 22 años que permanecía desaparecido tras el accidente ferroviario ocurrido en Toledo, es una de las víctimas mortales de la tragedia.

David vivía en Madrid, donde trabajaba como mecánico de trenes en Renfe. En el momento del accidente viajaba hacia Andalucía para pasar unos días junto a su familia.

Sus seres queridos habían vivido horas de enorme incertidumbre desde que se perdió el contacto con él. Uno de sus amigos explicó que el joven viajaba en el vagón número 8 del AVE que cubría el trayecto entre Madrid y Sevilla.

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, municipio al que estaba estrechamente vinculada su familia y donde David creció, ha trasladado públicamente sus condolencias tras conocerse la noticia.

🖤 Lamentamos profundamente la confirmación de la triste noticia del fallecimiento de David Reina, el joven malagueño que creció junto a su familia en Rincón de la Victoria y que permanecía desaparecido tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo. https://t.co/1kSLfHCe0k — Ayto Rincón Victoria (@aytorincon) October 31, 2026

"Lamentamos profundamente la confirmación de la triste noticia del fallecimiento de David Reina, el joven malagueño que creció junto a su familia en Rincón de la Victoria y que permanecía desaparecido tras el trágico accidente ferroviario ocurrido en Toledo", ha señalado el Consistorio en un mensaje de apoyo a sus familiares y allegados.

Desde el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria han trasladado su "más sentido pésame y todo el cariño" a la familia del joven, muy vinculada al municipio, así como a sus amigos y seres queridos en estos difíciles momentos. DEP.