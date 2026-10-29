Ya en vigor: el trabajador puede ausentarse 4 días al año por una urgencia familiar, por horas o por jornadas completas

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LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores contempla un permiso retribuido de hasta cuatro días al año por fuerza mayor o urgencias familiares imprevistas. La ausencia se puede disfrutar por días completos o fraccionada por horas, equivaliendo a 32 horas anuales en jornadas ordinarias de 40 horas semanales. Aplica para enfermedades repentinas o accidentes de familiares o convivientes que requieran la presencia inmediata del trabajador. No exige preaviso previo dada la urgencia, pero requiere avisar lo antes posible y aportar justificante médico tras la reincorporación.

Los trabajadores por cuenta ajena cuentan con un derecho recogido en la ley para responder a un imprevisto. Se trata del permiso por fuerza mayor familiar, regulado en el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores, que permite ausentarse del puesto de trabajo cuando surge una urgencia de este tipo.

Este permiso obliga a la empresa a retribuir las horas de ausencia hasta un límite equivalente a cuatro días de trabajo al año.

Lo que cuenta siempre son los cuatro días de trabajo de ese empleado concreto, y también hay que revisar el convenio, que puede mejorar esta cifra.

El derecho se incorporó al Estatuto en junio de 2023, a través del Real Decreto-ley 5/2023, que transpuso una directiva europea sobre conciliación de la vida familiar y laboral.

El permiso está pensado para situaciones imprevistas que afecten a un familiar o a una persona que conviva con el trabajador y que requieran su presencia inmediata, como un accidente, una enfermedad repentina que obligue a acudir a urgencias o un ingreso hospitalario inesperado.

Lo que lo define es que no responde a un hecho planificado: una consulta médica programada o una gestión que puede aplazarse quedan fuera de su ámbito.

¿Qué dice el Estatuto?

El primer párrafo del artículo 37.9 establece que “la persona trabajadora tendrá derecho a ausentarse del trabajo por causa de fuerza mayor cuando sea necesario por motivos familiares urgentes relacionados con familiares o personas convivientes, en caso de enfermedad o accidente que hagan indispensable su presencia inmediata”.

El segundo párrafo añade que “las personas trabajadoras tendrán derecho a que sean retribuidas las horas de ausencia por las causas previstas en el presente apartado equivalentes a cuatro días al año”, y remite a lo que establezca el convenio colectivo o, en su defecto, al acuerdo con la representación legal de los trabajadores.

Una de las ventajas más destacadas de esta regulación es su flexibilidad. El trabajador no tiene que consumir jornadas enteras. Puede ausentarse unas pocas horas si la urgencia se resuelve rápido, o varios días seguidos si se prolonga. El cómputo anual se va descontando según el tiempo realmente utilizado, de modo que si el empleado se ausenta una mañana, solo se resta esa mañana del total.

En horas, la cuenta depende de la jornada de cada trabajador, porque la ley no fija un número único. Para quien trabaja a jornada completa de 40 horas semanales, con ocho horas diarias, el límite anual es de 32 horas.

Si la jornada es de 37,5 horas semanales, es decir, 7,5 horas al día, el tope baja a 30 horas. En los contratos a tiempo parcial se calcula con las horas de cada día de trabajo, y quien tiene jornadas de seis horas dispone, por tanto, de 24.

Permiso de cinco días

Este permiso es diferente del recogido en el artículo 37.3.b) del Estatuto prevé un permiso de cinco días laborables por hospitalización, intervención quirúrgica con reposo domiciliario o enfermedad grave de un familiar.

Para ejercer este derecho sin problemas, el trabajador debe avisar a la empresa con la mayor rapidez posible, por teléfono, correo electrónico o los canales habituales de la compañía.

Al tratarse de una urgencia, no se exige un preaviso previo. Al reincorporarse, tendrá que aportar un justificante que acredite el motivo de la ausencia, como un parte de urgencias, un informe médico o un certificado del centro hospitalario.