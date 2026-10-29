La provincia de Málaga cancela todas las fiestas de Halloween municipales por el accidente ferroviario de Toledo

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LO ESENCIAL Las claves La provincia de Málaga cancela todos los eventos municipales de Halloween debido a tres días de luto oficial tras el accidente ferroviario de Toledo. El luto oficial arranca a las 00:00 horas del jueves 29 de octubre y finaliza a las 24:00 horas del sábado 31 de octubre. La medida afecta a las actividades gratuitas y de ocio en la capital malagueña y a municipios como Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola y Vélez-Málaga. Algunos municipios, como Benahavís y Nerja, han optado por aplazar sus festejos y celebrarlos el domingo 1 de noviembre.

La provincia de Málaga ha cancelado todos los eventos y actividades municipales previstos para Halloween con motivo de los tres días de luto oficial decretados por el Gobierno de España tras el accidente ferroviario ocurrido en Urda, en la provincia de Toledo.

El luto oficial comenzó a las 00:00 horas de este jueves, 29 de octubre, y se prolongará hasta las 24:00 horas del sábado 31. Por este motivo, quedan suspendidas las fiestas, los pasajes del terror y las actividades infantiles que estaban programadas en distintos puntos de la capital malagueña y de la provincia con motivo de Halloween.

La suspensión afecta a numerosos barrios de Málaga, donde se habían organizado actividades gratuitas y propuestas de ocio para familias, niños y jóvenes.

Las cancelaciones de Halloween se extienden también a distintos municipios de la provincia de Málaga. Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Ojén, Casares y Manilva han anunciado la suspensión de diferentes actividades y eventos previstos para estos días, mientras que Vélez-Málaga ha cancelado toda su programación municipal, incluidas las propuestas organizadas en Torre del Mar, Caleta de Vélez, Almayate y Benajarafe. También Ronda ha suspendido los actos previstos para el sábado 31 de octubre, entre ellos el pasacalles infantil, los talleres y el pasaje del terror solidario.

Por su parte, otros municipios han optado por aplazar sus celebraciones. Es el caso de Benahavís, que trasladará su programación al domingo 1 de noviembre, y de Nerja, donde la fiesta de Maroween también se celebrará finalmente el domingo.

Estas decisiones se suman a las adoptadas en Málaga capital y por el centro comercial Plaza Mayor, que ha aplazado sus actividades especiales de Halloween, aunque mantendrá la iniciativa 'Truco o Trato'.

Cancelaciones en la capital

En el distrito Este, se cancela la noche de 'Terror en el Este', que iba a celebrarse en los jardines Alberto Suárez 'Pipi' y en el interior del auditorio Curro Román, en Playa Virginia. También queda suspendido el pasaje del terror previsto en el parque de esta zona.

En Ciudad Jardín, no se celebrará la fiesta de Halloween programada en el Parque de la Alegría. Por su parte, en Bailén-Miraflores queda cancelada la actividad 'El 4 de las 4 del terror', que iba a desarrollarse en distintos espacios del distrito, entre ellos la plaza Monseñor Bocanegra, la plaza de calle Cabas Galván y el bulevar José Iturbi.

El distrito de Cruz del Humilladero también suspende las actividades gratuitas previstas en el Parque San Rafael, mientras que en Carretera de Cádiz se cancela la fiesta de Halloween que iba a tener lugar en el parque de Huelin.

En Churriana, la decisión afecta tanto a la 'Noche del Terror' como a las actuaciones tematizadas que formaban parte de la programación organizada para la ocasión.

La cancelación también afecta a las propuestas previstas en Campanillas, donde se había preparado una programación en el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena dirigida a niños con necesidades especiales. Las actividades incluían un pasaje del terror, un photocall y talleres adaptados para personas neurodivergentes.

Asimismo, se suspende el pasacalle que iba a partir del CEIP Francisco Quevedo hasta el Centro Cultural Antonio Beltrán Lucena, además del pasaje del terror previsto en el distrito.

En Puerto de la Torre, no se celebrará el pasaje del terror organizado en el parque del hermano mayor Enrique Luque Núñez. En Teatinos-Universidad, quedan suspendidas las actividades impulsadas por la Asociación de Vecinos de Teatinos-Ciudad de la Justicia, en las que colaboraba el distrito.

La decisión municipal incluye el Poloween Horror Fest, cuyas actividades estaban previstas para el viernes 30 de octubre en el Polo Nacional de Contenidos Digitales.