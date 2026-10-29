Alquilar una vivienda en Málaga se come el 59% de los ingresos familiares, el mayor esfuerzo de España

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LO ESENCIAL Las claves Málaga lidera el esfuerzo económico en España para alquilar vivienda, exigiendo destinar el 59% de los ingresos familiares netos, casi el doble de la media nacional del 39%. En el mercado de compraventa, la provincia requiere un 46% de los ingresos para pagar la hipoteca, posicionándose como la segunda tasa más alta del país solo por detrás de Baleares. En Málaga capital, el alquiler absorbe el 41% del presupuesto familiar y la compra el 36%, situándose también entre las capitales de provincia con mayor presión financiera. Ambas modalidades en la provincia superan holgadamente el límite del 30% de los ingresos recomendado por los expertos para no comprometer el presupuesto del hogar.

Alquilar una vivienda en la provincia de Málaga exige destinar el 59% de los ingresos netos de una familia media al pago de la renta. Es el mayor esfuerzo de toda España y supera en 20 puntos porcentuales la media nacional, situada en el 39%.

La presión también se extiende al mercado de compraventa: afrontar la cuota de una hipoteca tipo requiere el 46% de los ingresos familiares, la segunda tasa más elevada del país.

Así lo refleja el último estudio de idealista/data, elaborado con datos del tercer trimestre de 2026. El informe sitúa a Málaga a la cabeza del esfuerzo económico necesario para alquilar una vivienda y solo por detrás de Baleares en el caso de la compra, un escenario que evidencia las dificultades de acceso a la vivienda en la provincia.

El dato del alquiler destaca especialmente por la distancia con el resto de territorios. Tras Málaga aparece Baleares, donde las familias necesitan destinar el 46% de sus ingresos al arrendamiento.

A continuación figuran Alicante, Madrid y Valencia, con el 38% en los tres casos, mientras que Santa Cruz de Tenerife alcanza el 37%.

La tasa malagueña rebasa ampliamente el umbral del 30% de los ingresos que los expertos consideran recomendable para afrontar los gastos de vivienda sin comprometer en exceso el presupuesto familiar. En concreto, el esfuerzo estimado en Málaga duplica prácticamente ese porcentaje.

La situación no mejora de forma sustancial al pasar al mercado de compraventa. Según el mismo estudio, una familia media de la provincia de Málaga tendría que dedicar el 46% de sus ingresos netos al pago de una hipoteca tipo para adquirir una vivienda de dos dormitorios.

Solo Baleares presenta una tasa superior, con el 49%. A mayor distancia aparecen Santa Cruz de Tenerife, con el 36%, y Madrid, con el 34%. La provincia de Málaga se sitúa así 16 puntos por encima de la media española, que alcanza el 30%.

La comparación entre alquiler y compra muestra una diferencia de 13 puntos porcentuales en la provincia malagueña: el esfuerzo estimado para pagar la renta es del 59%, frente al 46% de la hipoteca.

No obstante, el cálculo de la compraventa no incluye el ahorro previo necesario para reunir la entrada y acceder a la financiación, por lo que la tasa mensual no refleja todas las barreras económicas para adquirir una casa.

Málaga capital, segunda ciudad

La presión residencial también se aprecia en la capital, aunque los porcentajes son inferiores a los del conjunto provincial. Alquilar una vivienda de dos dormitorios en Málaga capital requiere el 41% de los ingresos netos de una familia media, lo que convierte a la ciudad en la segunda capital española con mayor esfuerzo para afrontar una renta.

Solo Palma supera ese porcentaje, con el 44%. Por detrás de Málaga se sitúan Madrid y Valencia, ambas con el 39%, y Alicante, con el 38%. En nueve capitales españolas, el esfuerzo para alquilar rebasa el 30% recomendado; Sevilla se queda justo en ese límite.

En la compra, Málaga capital registra una tasa de esfuerzo del 36%, igual que San Sebastián. En este apartado, solo Palma, con el 50%, y Madrid, con el 38%, presentan porcentajes superiores. Barcelona completa el grupo de cinco capitales donde la compra supera el umbral del 30%, con el 33%.

Cómo calcula Idealista

La tasa de esfuerzo utilizada por idealista/data estima qué proporción de los ingresos netos anuales de un hogar sería necesaria para pagar una vivienda tipo de dos dormitorios. Para el alquiler, el cálculo utiliza los precios anunciados en la plataforma y los datos de renta familiar del Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la compraventa, el indicador se calcula a partir de la cuota anual de una hipoteca tipo, con condiciones medias de duración y tipo de interés actualizadas con datos del Banco Central Europeo. El cálculo no contempla el ahorro previo que debe aportar el comprador para acceder al préstamo.