OUIGO suspende todos sus trenes entre Madrid y Málaga hasta el 2 de noviembre por el accidente ferroviario

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LO ESENCIAL Las claves OUIGO ha suspendido la circulación de sus trenes entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el 2 de noviembre incluido. La cancelación se debe al accidente registrado en Toledo entre dos trenes de Renfe e Iryo, que mantiene la línea interrumpida. La operadora garantiza a los pasajeros afectados la devolución íntegra del importe de sus billetes.

OUIGO ha suspendido todas sus circulaciones de trenes entre Madrid y Andalucía hasta, al menos, el próximo lunes 2 de noviembre, incluido, tras el accidente ferroviario registrado este miércoles en la provincia de Toledo.

La decisión prolonga durante varios días las alteraciones en uno de los principales corredores de alta velocidad del país y afecta a los viajeros que tenían previsto desplazarse entre Madrid y destinos andaluces como Málaga y Sevilla.

La compañía ha comunicado la suspensión en una actualización remitida este miércoles, después de cancelar inicialmente los servicios previstos para el resto de la jornada.

El anuncio llega tras el accidente ocurrido entre Los Yébenes y Urda, en Toledo, en el que se han visto implicados un tren de Renfe y otro de Iryo. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece interrumpida por esta incidencia, según Adif.

La operadora no fija una fecha definitiva para recuperar el servicio. Su comunicado señala que las cancelaciones se mantendrán hasta, al menos, el 2 de noviembre, incluido, por lo que la reanudación de los trenes dependerá de la evolución de la situación ferroviaria.

Reembolso de los billetes

OUIGO asegura que todos los viajeros afectados han sido informados a través del correo electrónico asociado a su reserva y que tienen garantizado el reembolso íntegro del importe de sus billetes. La compañía mantiene abiertos sus canales habituales de atención al cliente para resolver dudas y gestionar las incidencias.

La operadora también ha reiterado su apoyo a todas las personas afectadas por el accidente y al conjunto del sector ferroviario.