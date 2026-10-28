El campo malagueño frena su gran protesta en Madrid por la tragedia ferroviaria en Toledo: “Las personas son lo primero”

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LO ESENCIAL Las claves Las organizaciones agrarias como COAG y Asaja han aplazado la gran manifestación del sector primario prevista en Madrid debido a la tragedia del accidente ferroviario en Toledo. El colectivo de agricultores y ganaderos ha sustituido la protesta por una concentración con cinco minutos de silencio en solidaridad con las víctimas y sus familias. Portavoces y manifestantes procedentes de Andalucía vivieron momentos de incertidumbre y falta de información en sus trenes al quedar parados durante el trayecto hacia la capital. Muchos de los manifestantes que se dirigían a Madrid en tren han tenido que emprender el camino de regreso a Málaga desde puntos como Puertollano.

El portavoz de COAG Andalucía, el cabrero malagueño Antonio Rodríguez, viajaba en uno de los trenes que pasó esta mañana por la zona en la que se produjo el accidente ferroviario de Toledo que deja ya, al menos, 64 muertos.

Su convoy salió a las 5.45 horas e hizo varias paradas durante el trayecto, una de ellas de "una media hora". "Nos llegaban noticias con cuentagotas", ha afirmado el responsable agrario.

Rodríguez relata que la situación "se ha ido conociendo poco a poco". El cabrero reconoce que lo están "pasando mal". Afirma que "es un día trágico para nuestro país" y que "estas cosas están por encima de todo".

La organización agraria tenía convocada para este miércoles una manifestación en Madrid. Rodríguez explica que, "con todos los tractores en la carretera, con la gente en los autobuses", han tenido "que llegar al punto de la concentración", que finalmente se ha pospuesto.

El portavoz detalla que "había prevista una manifestación del campo andaluz que no se va a hacer". "Se ha hecho una concentración, cinco minutos de silencio y unas declaraciones de los líderes a nivel nacional", sostiene.

Rodríguez subraya que "hoy, como no puede ser de otra manera, con quien tenemos que estar es con todas las personas afectadas y con los familiares, por encima de todo".

El cabrero malagueño admite que ya es sabida "la situación que atraviesa el sector primario, la agricultura y la ganadería, pero tiempo tendremos para seguir reivindicándolo".

Y cierra su discurso con un mensaje para las víctimas. "Hoy nuestra alma, nuestro corazón están con todas estas familias afectadas", asevera.

COAG Andalucía acompaña el vídeo con un mensaje en sus redes sociales en el que explica que "hoy hemos llegado a Madrid en unas circunstancias que nadie hubiera deseado". La organización añade que "la noticia del trágico accidente ferroviario ha marcado nuestra jornada y ha llevado al aplazamiento de la manifestación convocada para hoy".

COAG defiende que "en momentos como este, cualquier reivindicación queda en un segundo plano" y que "las personas son y serán siempre lo primero".

Asaja, de vuelta

Este periódico también ha podido contactar con Rocío Moltó, dircom de Asaja Málaga, que ha confirmado que la noticia les ha pillado a muchos miembros de la organización de camino a Madrid. En su caso, salieron de Málaga sobre las siete de la mañana.

El convoy se detuvo a la altura de Ciudad Real y permaneció un rato parado. Después comenzó a circular marcha atrás hasta llegar a Puertollano. Pensaban que era una simple avería.

Según relata, fue allí donde les comunicaron que "había habido un accidente ferroviario" y que no sabían cuándo podrían continuar el viaje. Eso fue hacia las diez de la mañana. Hasta pasada la una de la tarde, los pasajeros han permanecido en Puertollano hasta que el tren ha emprendido el camino de regreso.

La falta de información es lo que más pesa en su testimonio. Lamenta que "no nos han dado prácticamente información" y explica que "lo que hemos ido sabiendo ha sido a través de los que nos han ido llamando y de los medios de comunicación que hemos ido viendo en los móviles".

Otros miembros de ASAJA, explica, sí habrían llegado a Madrid y estarían regresando en furgonetas a Málaga. Todos se dirigían también a la manifestación convocada por el sector primario.