Juanma Moreno, durante una de sus visitas a Alhaurín el Grande, en una imagen de archivo. Francisco J. Olmo / Europa Press

Juanma Moreno (56 años), sobre sus raíces: "Todo lo que soy se lo debo a mi familia y a los vecinos de mi pueblo"

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LO ESENCIAL Las claves Juanma Moreno destaca el papel clave de su familia y del pueblo de Alhaurín el Grande en su trayectoria personal y política. Nacido en Barcelona de padres emigrantes andaluces, su infancia y adolescencia en Málaga estuvieron marcadas por los pequeños negocios familiares. El presidente de la Junta de Andalucía mantiene su casa en la localidad malagueña y regresa con frecuencia para mantener vivas sus raíces.

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, nació en Barcelona en 1970, siendo hijo de emigrantes andaluces, pero a los pocos meses su familia regresó definitivamente a su tierra natal, Málaga. Desde entonces, el pueblo de Alhaurín el Grande ha sido su "talismán" como ha dicho en varias ocasiones, y forma parte de su carrera personal y política.

Cuando se le pregunta de dónde viene, su respuesta no cambia. Sus raíces están en la localidad de Alhaurín el Grande, y en diferentes entrevistas y mítines ha recalcado la importancia de su entorno en el desarrollo de su vida. "Todo lo que soy se lo debo a mi familia y a mis vecinos", ha asegurado.

En 2022, al recibir el título de Alhaurino del Año de manos de la Asociación Cultural Alifara, Moreno aseguró, muy emocionado y rodeado de familiares y vecinos, que todo lo que ha vivido, sentido y soñado nace en Alhaurín el Grande. Ese mismo verano, en su toma de posesión, citó el pueblo de su familia junto a Padul, el de su mujer, como un círculo de cariño y confianza que le ayuda a afrontar sus responsabilidades políticas.

Sus padres, Juan y María, eran de Alhaurín el Grande y se marcharon a Cataluña en busca de trabajo. Su padre trabajó allí como delineante en Olivetti y en Seat. El propio presidente lo ha resumido así en entrevistas: “Yo soy hijo de la emigración”. Contó también que sus padres tenían como obsesión regresar a su tierra, algo que marcó su infancia.

Ya en Málaga, la vida familiar giró en torno al comercio. Sus padres abrieron una pequeña tienda de ultramarinos y Juanma ayudaba desde niño. Su padre se compró además un taxi para tener un segundo ingreso, y su madre se hizo con una tienda más grande. Más tarde abrieron una droguería y mercería donde él siguió echando una mano durante toda la adolescencia.

Los abuelos, por su parte, fueron jornaleros del pueblo de Alhaurín, tanto por la rama paterna como por la materna. Su padre, Juan Moreno Conejo, falleció en 2014.

El pueblo es también un lugar de memoria, donde descansan los restos de su padre. Moreno ha asegurado que vuelve a la localidad cada vez que puede, sobre todo en Navidad y Semana Santa. Aunque vive en Sevilla por su cargo, conserva su casa en Alhaurín.

Alhaurín el Grande se encuentra entre la costa mediterránea y la Sierra de Mijas, en la comarca del Valle del Guadalhorce, a unos 30 kilómetros de Málaga capital. Limita con Coín, Cártama, Alhaurín de la Torre y Mijas, y actualmente tiene unos 27.552 habitantes. Su entorno está lleno de cítricos, frutales y huertas.

Por sus inmediaciones se han asentado fenicios, griegos, romanos, visigodos y árabes, y el nombre, de origen árabe, recibió el “Grande” de los Reyes Católicos tras la conquista de 1485, para distinguirlo de la vecina Alhaurín de la Torre. Hoy conserva la ermita de San Sebastián, la más antigua, las ruinas del castillo de la Reina, el arco árabe del Cobertizo y los museos del Pan y del Aceite.

Además, cuenta con una fuerte tradición cofrade: cuenta con casas-museo de las hermandades de Nuestro Padre Jesús Nazareno y del Santísimo Cristo de la Vera Cruz.