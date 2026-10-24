Rafael Borrego, de la flotilla de Gaza a encabezar Frente Amplio por Málaga para "plantar cara al avance de las derechas"

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LO ESENCIAL Las claves El abogado y activista de 31 años Rafael Borrego encabezará la lista de Frente Amplio por Málaga en las próximas elecciones generales. Sustituye en el puesto a Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía, quien pasará a ser el número 3 de la candidatura por Madrid. Borrego cuenta con un perfil ligado a los derechos humanos, tras participar en la flotilla a Gaza donde fue detenido en Israel y ser observador migratorio en Ceuta. El candidato fija entre sus prioridades frenar el avance de las derechas, garantizar el acceso a la vivienda y defender a la clase trabajadora.

Hace poco más de un año, Rafael Borrego zarpaba desde el puerto de Barcelona con la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza. Desde entonces ha pasado por una detención en Israel y ha recibido pedradas en Ceuta mientras observaba los episodios acontecidos con la oleada migratoria de los últimos meses.

Ahora, con 31 años, este abogado y activista por los derechos humanos da el salto a la política: encabezará la candidatura de Frente Amplio por la provincia de Málaga en las próximas elecciones generales.

Natural de Mijas, Borrego es abogado y politólogo. Está especializado en protección internacional, derecho de asilo y atención a personas vulnerables.

Izquierda Unida, integrada en Frente Amplio, ha confirmado su candidatura.

Borrego ocupará el puesto que en los anteriores comicios nacionales correspondió, dentro de Sumar, al coordinador general de IU en Andalucía, Toni Valero. Esta vez Valero irá como número 3 de la lista de Frente Amplio por Madrid.

Su trayectoria está ligada a la solidaridad internacional. El 31 de agosto de 2025 partió de Barcelona con la Flotilla Global Sumud, una iniciativa que pretendía romper el bloqueo israelí sobre la población de Gaza y denunciarlo ante el mundo.

A principios de octubre, el ejército de Israel lo apresó en aguas internacionales junto al resto de la tripulación y lo trasladó a territorio israelí. Tras ser deportado, regresó a España: llegó a Madrid el 5 de octubre de 2025 y a Málaga al día siguiente.

Tiempo después ejerció como observador durante la reciente crisis migratoria vivida en Ceuta. Allí fue apedreado junto a la diputada de Ceuta Ya! Julia Ferreras.

Ha mantenido también su compromiso con la causa saharaui.

El candidato ha explicado que da este paso “para plantar cara al avance de las derechas y defender los derechos y libertades”. Entre sus prioridades ha reivindicado la necesidad de “avanzar en derechos sociales, garantizar el acceso a la vivienda y defender a la clase trabajadora frente a la ola reaccionaria”.

Desde Frente Amplio han destacado su trayectoria de compromiso social. La formación se muestra convencida de revalidar el escaño por Málaga que logró Valero en las últimas generales.