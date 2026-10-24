Confirmado por ley: el trabajador con contrato a tiempo parcial no debe realizar horas extraordinarias

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Estatuto de los Trabajadores prohíbe realizar horas extraordinarias en contratos a tiempo parcial, excepto en situaciones de fuerza mayor o emergencias reales. Existen las horas complementarias, que se realizan sobre la jornada pactada en contratos indefinidos, pero deben ser acordadas previamente y avisadas con antelación. La suma de las horas ordinarias y complementarias no puede superar en ningún caso el límite del 77 % de una jornada a tiempo completo. Los trabajadores pueden denunciar ante la Inspección de Trabajo a las empresas que exijan horas extraordinarias al margen de los casos previstos por la ley.

La normativa laboral española contempla que quien trabaja con un contrato a tiempo parcial no puede hacer horas extraordinarias, salvo en casos muy concretos. Si la empresa las exige fuera de esos supuestos, el trabajador no tiene obligación de aceptarlas.

El artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores regula el trabajo a tiempo parcial y deja claro que las horas extraordinarias están prohibidas en este tipo de jornadas. La excepción se limita a los supuestos del artículo 35.3, es decir, las horas de fuerza mayor.

La Ley 16/2013, de 20 de diciembre, estableció la prohibición de horas extraordinarias en estos contratos, con excepciones ligadas a la prevención o reparación de siniestros.

Esa única excepción es la fuerza mayor. En esas situaciones, las horas extra son obligatorias tanto para quienes trabajan a tiempo completo como a tiempo parcial, y se pagan o compensan como el resto de horas extra. Se trata de emergencias reales, como prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, y no de picos de trabajo ni de falta de personal.

La confusión más habitual consiste en mezclar las horas extraordinarias con las complementarias. Estas últimas son las que se realizan por encima de las estipuladas en el contrato, sin llegar nunca a la jornada completa. Su régimen es distinto: quienes tienen contrato indefinido pueden pactar su realización, y la empresa solo puede exigirlas cuando se han acordado expresamente con el trabajador.

Además, la suma de horas ordinarias y complementarias no puede superar el 77 % de la jornada a tiempo completo, y el trabajador debe conocerlas con al menos tres días de antelación, salvo que el convenio fije un plazo menor. La jurisprudencia también ha puesto límites: la empresa no puede imponer por convenio o acuerdo colectivo la realización obligatoria de horas complementarias a los trabajadores a tiempo parcial.

Si una empresa exige horas extra en un contrato parcial sin ajustarse a la ley, el trabajador puede denunciar la situación ante la Inspección de Trabajo, y los sindicatos y expertos recuerdan que nadie debe aceptar prácticas ilegales por miedo a represalias.

En la práctica, conviene revisar el contrato y el convenio colectivo para saber si hay horas complementarias pactadas, dejar constancia por escrito de cualquier petición de la empresa, registrar la jornada realmente trabajada y consultar a un sindicato o a un abogado laboralista antes de aceptar o rechazar la petición.