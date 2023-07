Málaga, de lugar para estar, a lugar para vivir: la segunda residencia pierde peso en favor de las casas habituales

Noticias relacionadas Ocho de cada diez nuevos residentes en Málaga son extranjeros

La transformación de la provincia de Málaga en un lugar no sólo de estancia y disfrute, sino también de residencia permanente, es todo un hecho. No solo avalan esta tesis los crecientes datos de población, sino también el paulatino y continuado crecimiento que está sufriendo su parque de viviendas y, de manera especial, el de aquellos inmuebles principales. Es decir, utilizados como lugar para vivir de manera continuada.

La última estadística que permite medir cuántas casas hay en el conjunto del territorio nacional acaba de ser actualizada por el Ministerio de Transporte. La misma permite conocer el volumen total de construcciones residenciales, así como cuáles tienen la consideración de principal y cuáles de no principal.

En España, el año pasado había registradas 26.068.233 viviendas, el dato más elevado desde 2001, que es el año del que se dispone la primera referencia. De esta bolsa, 19.761.019 son principales, mientras que las restantes 6.307.214 son no principales.

¿Qué ocurre en la provincia de Málaga? El valor absoluto es de 935.579 viviendas, quedando divididas entre 701.979 principales y 233.600 secundarias. Nunca antes, al menos desde 2001, se había observado un dato tan elevado de construcciones residenciales y nunca antes ha habido tantas viviendas principales.

Aunque no existe un estudio pormenorizado sobre el particular, parece evidente que el crecimiento de viviendas principales en la provincia responde, en buena medida, a su asimilación con un territorio en el que son muchos los ciudadanos, ya sean nacionales o foráneos, que quieren estar y permanecer.

Sirva comparar la estadística de 2002 (20 años atrás) y 2012 (10 años atrás) para observar el proceso. Hace dos décadas, según la misma estadística del organismo estatal, había en la provincia 777.358 viviendas, 158.221 menos que en la actualidad.

¿Cuántas de ellas eran principales? Apenas 454.651, mientras que el peso de la segunda residencia era mayúsculo, con 322.707 unidades (41,5% del total). Hace veinte años había 89.107 viviendas no principales más que ahora. En 2012, por su parte, los parámetros se fueron equilibrando. De un total de 905.038 viviendas, 619.218 eran principales, por 285.820 no principales (31,6% del total).

Estos datos permiten comprobar cómo la segunda residencia ha ido perdiendo peso de manera evidente en este intervalo de tiempo. Tanto como para que a día de hoy apenas represente el 25%. Es decir, por cada 100 unidades del parque residencial de la provincia, 25 son secundarias; dos décadas atrás, eran casi 42.

Es de destacar que la mayor parte de la variación en este parque residencial se localiza la primera década, entre 2002 y 2012, con un aumento de 127.680 viviendas (+164.567 principales frente a una caída de -36.887 no principales), lo que supone una media cercana a los 13.000 unidades anuales. En el caso del periodo entre 2012 y 2022 apenas crece en 30.541 viviendas, lo que supone poco más o menos 3.000 al año. Dentro de este último valor, hay un aumento de 80.761 principales, mientras se desploma en 52.220 la cifra de secundarias.

Para Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores (ACP) de Málaga, este aumento de la vivienda principal puede deberse al cambio de concepción que se tiene de Málaga.

"Antes la gente de fuera pensaba en Málaga solo para segunda residencia, pero ha habido un traslado a la idea de que la provincia tiene más actividad económica y la población es creciente; se ha convertido en lugar prioritario para vivir y trabajar", explica, apuntando que hay mucha vivienda que se ha trasladado de segunda residencia a primera, pese a lo cual sigue existiendo una "gran demanda no satisfecha".

Sin duda el impacto emocional de la pandemia de la Covid, que generó una catarsis en la manera de entender los modos de trabajar y de vivir, ha podido contribuir al incremento del parque principal.

En 2020, ejercicio más azotado por el virus, el parque de viviendas malagueño era de 924.353 inmuebles, 696.780 de los cuales eran principales por 227.573 secundarias. Al año siguiente, en el que también se notaron los efectos, se contaban 930.456 viviendas (697.777 principales y 232.679 secundarias).

Siendo uno de los territorios con un mayor parque residencial, Málaga está muy lejos de provincias como Madrid, que cuenta con 3.070.920 viviendas (apenas 316.854 no principales); Barcelona, con 2.681.938 viviendas (solo 282.895 no principales) o Alicante, que dispone de un parque residencial integrado por 1.318.599 unidades. Pero en este último caso es de destacar que el 41,2% son viviendas no principales.

Sigue los temas que te interesan