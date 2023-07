Esta es la tienda de Madrid donde casi todos sus productos cuestan menos de 1 euro: sus marcas 'top'

Madrid es una ciudad que ofrece una infinidad de opciones a la hora de disfrutar de sus propuestas de ocio y entrenamiento, cultura y gastronomía, pero también es un lugar ideal para los amantes de las compras, ya que podemos encontrar una amplia cantidad de tiendas, mercados y centros comerciales.

Uno de los establecimientos que más ha llamado la atención en los últimos tiempos es Sqrups!, una tienda en la que casi todos sus productos cuestan menos de 1 euro. Por ello se ha convertido en una de las tiendas de mayor éxito de la capital de España en los últimos tiempos, si bien no es un establecimiento único en Madrid, ya que cuenta con diferentes establecimientos en otros puntos del país como Valencia, Zaragoza o La Coruña.

Se trata de un tiempo de tienda que se encuentra especializada en la liquidación de stocks, lo que permite encontrar una gran cantidad y variedad de productos a precios que se sitúan, en su mayoría, por debajo del euro.

En sus tiendas podemos encontrar productos de cuidado personal y estética, además de alimentación, bebidas, y otros muchos objetos como tazas, parasoles, y mucho más.

Cómo son las tiendas Sqrups!

En las tiendas Sqrups! Se pueden encontrar una infinidad de productos, pero al contrario de lo que se pueda llegar a pensar son de primeras marcas y, como ya hemos mencionado, muchos de ellos se encuentran a la venta por menos de un euro.

Esto es lo que nos ofrece esta red de tiendas que surgió en el año 2014 con la finalidad de dar salida a productos que se quedan sin vender por motivos diversos, ya sea cambio de imagen, proximidad de la fecha de caducidad, control de calidad, excedentes de producción, etcétera. En todo caso, hay que recalcar que se trata de productos totalmente nuevos que se venden con un descuento de entre el 30 y el 90% de su precio original.

En la actualidad, la cadena de tiendas cuenta con más de medio centenar de establecimientos por toda España, de los cuáles una veintena se encuentran en la capital de España. La superficie de sus tiendas ronda los 150 metros cuadrados de media y más de 1.000 referencias diferentes cada mes.

Los productos se renuevan constantemente y son clasificados en cuatro categorías diferentes, siendo la más popular la de productos a 0,99 euros, si bien también se pueden encontrar las secciones de todo a 1,99 euros; todo a 2,99 euros; y todo a menos de 10 euros. Todos sus productos se ofrecen con garantía de calidad y la seguridad que proporcionan las primeras marcas.

Productos de alimentación y bebidas que caducan en horas

La fecha de caducidad de la mayoría de productos que puedes encontrar en esta cadena de tiendas cuentan con una corta fecha de consumo preferente. La vida media de la producción de los mismos se encuentra entre una fecha que vade desde unas pocas horas hasta dos semanas, en la mayor parte de los casos. Cabe tener en cuenta que, cuánto más cerca se encuentre el momento de la compra de la fecha de consumo preferente, menor será su precio.

Por este motivo, en algunos casos los consumidores se han hecho con auténticas ofertas como refrescos de un litro de marcas conocidas como Sunny Delight o La Casera por apenas un céntimo. En cualquier caso, hay que destacar que la oferta varía cada día y que aquellas cosas que un día están disponibles, es posible que al día siguiente ya no lo estén. Por este motivo, no conviene pensarse demasiado el comprar o no un producto si no te quieres quedar sin él.

Un 'outlet urbano'

Entre las características destacadas de Sqrups! es que se diferencian de los nuevos supermercados de bajo costes en que se trata de un “outlet urbano” que se dedica a la compra, almacenamiento, distribución y venta al consumidor de primeras marcas. Por este motivo, en sus tiendas, además de encontrar secciones de venta al público, también es posible encontrar sus almacenes.

Una de las principales ventajas de comprar en esta cadena de tiendas es que se pueden encontrar todo tipo de productos, haciendo que secciones como la de alimentación o la de utensilios de cocina o papelería, se encuentren muy cercas las unas de las otras. Asimismo, desde el primer momento en el que entras al local, se puede apreciar una decoración en la que se ven los productos apilados en grandes estanterías o grandes cajas organizadas por secciones.

Una de las empresas con mayor plan de expansión en España

La compañía se ha convertido en una de las empresas con mayor plan de expansión en España, y es que sus intenciones son la de seguir creciendo en presencia alrededor de todo el territorio nacional, pudiendo así responder al aumento de la demanda de los consumidores de productores de primeras marcas a precios reducidos, en este caso con importantes descuentos de entre el 30 y el 80'%.

En lo que va de año han inaugurado nuevas tiendas, tanto propias como franquicias, para conseguir, en total, contar con más de medio centenar de establecimientos repartidos por todo el país. Gracias a sus asequibles precios, se ha convertido en una de las empresas que más contribuyen a la inclusión social y económica de aquellas personas que son más vulnerables y tienen menores recursos.

