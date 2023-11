Quién es Beatriz, la concursante madrileña de Operación Triunfo 2023

Para el casting de esta nueva edición de Operación Triunfo 2023 se presentaron 13.000 aspirantes y de entre todos ellos, el programa ya tiene a sus 18 concursantes finales. Se trata de participantes que vienen de todas partes de España y una de ellas es originaria de la ciudad de Madrid.

Además, esta edición viene cargada de novedades, que os vamos a ir desvelando. De igual forma, también te vamos a contar todo acerca de la nueva concursante madrileña.

¿Quién es Beatriz, la concursante de madrileña en OT 2023?

Una de las grandes novedades de Operación Triunfo 2023 es que por primera vez se va a emitir a través de un servicio de streaming, además de que este programa va a estar presentado por Chenoa.

En concreto, esta primera gala se va a celebrar este 20 de noviembre en Prime Video y va a comenzar con 18 concursantes que provienen de zonas de toda España. Una de las elegidas entre las 13.000 personas que se presentaron al casting es de Madrid, a continuación, te contamos todo sobre ella.

Se trata de Bea y es una de las concursantes más jóvenes de esta nueva edición de Operación Triunfo. Como ya hemos dicho anteriormente, Beatriz es de Madrid, en concreto, de Alcalá de Henares y tiene 19 años.

Actualmente, esta madrileña estudia Magisterio de Educación Primaria y trabaja a la vez dando clases de música a niños pequeños. Entre sus aficiones destaca que le gusta tocar el piano, además de que es una gran amante de la música de los ochenta.

Con el número 9014 de casting, Bea conquistó al jurado en la prueba individual con la mítica canción 'Baby One More Time', de Britney Spears, y en la demostración grupal con 'Your simply the best’' de Tina Turner.

Cada semana, tendrá lugar una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona). En estos programa, los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario. Por lo que Operación Triunfo será el primer contenido semanal en directo en estrenarse en Prime Video en España.

Novedades de Operación Triunfo 2023

No hemos tenido que esperar más de tres años para tener Operación Triunfo de vuelta. En concreto, Operación Triunfo 2023 será la temporada 12 del formato, que fue creado en 2001 para RTVE.

Hasta el momento, este programa se había emitido de forma intermitente entre la cadena La 1 y Telecinco, pero este año será Amazon Prime Video quien se encargará de retransmitir las galas y resucitar el formato, tras su última edición en 2020.

Esta nueva etapa de OT viene cargada de novedades. Uno de los grandes cambios es que por primera vez este programa no se va a emitir en una cadena de televisión española en abierto. El motivo es que, en 2023, sólo vamos a poder ver Operación Triunfo a través de la plataforma en streaming Amazon Prime.

Otra de las novedades es que esta nueva edición va a estar presentada por Chenoa. Así, la que fuese concursante de la primera edición en 2001 cierra el círculo y debuta como presentadora de OT 2023 este lunes.

Según se ha adelantado, habrá un total de 14 galas de 90 minutos cada una, con un magazine diario con colaboradores y moderado por Xuso Jones, y una postgala después de cada programa, para comentarla con los concursantes y los profesores. Además, el canal 24 horas estará accesible de manera gratuita a través de YouTube y Twitch.

