Carmen Carro pasó del paro a hacer en su restaurante uno de los mejores cocidos de Madrid: "Pensé como si tuviera 18 años"

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LO ESENCIAL Las claves Tras perder su empleo por la crisis de 2008, Carmen Carro y su marido Santiago decidieron emprender y apostar por la gastronomía de estilo tradicional. Taberna Pedraza abrió sus puertas en 2014 en un pequeño local de 48 metros cuadrados y hoy cuenta con un espacio de 500 metros cuadrados en la calle Recoletos. El restaurante se ha consolidado por sus productos de calidad y sus platos estrella: la tortilla de patata, las carnes a la parrilla y su reconocido cocido madrileño. El proyecto ha sido reconocido por la crítica gastronómica, obteniendo galardones como un Sol Repsol y una recomendación en la Guía Michelin.

Hace 15 años, Carmen Carro se vio enfrentada a la pérdida de su empleo en plena crisis económica. Por entonces, la opción más obvia habría sido buscar un trabajo en un sector similar al que practicaba, pero ella optó por seguir otro camino y seguir su verdadera vocación: el mundo de la cocina. En la actualidad, es dueña de la Taberna Pedraza, uno de los mejores restaurantes tradicionales de Madrid y con uno de los mejores cocidos de la capital.

Tanto ella como su marido se dedicaban al turismo, un sector que se vio muy afectado con el auge de internet, donde muchas agencias desaparecieron.

Este problema, sumado a la crisis de 2008, hizo que el matrimonio decidiese apostar por un cambio. "Decidimos empezar algo por nuestra cuenta que dependiera exclusivamente de nosotros", afirma Carmen.

"Primero empezamos pensando en otro tipo de negocio a lo que dedicarnos, pero al final vimos que eran mercados que estaban ya muy saturados", asegura Carmen, admitiendo que había otras opciones sobre la mesa alejadas del mundo de la gastronomía.

Su marido, Santiago, le dijo entonces una frase que lo cambió todo: "Piensa como si tuvieras 18 años y vamos a por ello". De esta manera, Carmen se contagió de la ilusión típica de esa edad y decidió atreverse con un proyecto nuevo.

La cocina era algo que siempre le había gustado a la pareja, por lo que decidieron lanzarse a la aventura de abrir su propio local. Santiago, que aún conservaba su empleo y mantenía una buena relación con sus jefes, se marchó de su trabajo un día antes de la apertura del restaurante.

Carmen Carro cocinando el cocido de la Taberna Pedraza Sara Fernández

Junto al apoyo incondicional de su marido, la Taberna Pedraza vio la luz en 2014, en un pequeño local en la Calle Ibiza. "Nosotros empezamos en el 2014, pero dos años antes empezamos a darle forma, preparándonos en cocina, buscando proveedores y locales. En 2012 empezamos con lo que es el proyecto en sí", comenta.

Antes de abrir, Carmen tuvo que experimentar un aprendizaje culinario que duró casi dos años, donde la cocinera recibió la ayuda de amigos que trabajaban en el sector. Cuando el restaurante abrió sus puertas en abril de 2014, observaron un éxito "inmediato"

"20 días después de abrir vinieron a hacer un reportaje porque el local ya estaba siempre lleno, salimos en la Guía del Ocio y a partir de ahí no hemos parado de crecer", confiesa Carmen.

Carmen Carro. Sara Fernández

El primer local, de "unos 48 metros cuadrados", se les quedó pequeño, por lo que el matrimonio adquirió el local de al lado. De esta manera, el primer local pasó a estar dedicado a uno de sus platos estrella, el cocido, mientras que en el nuevo local se hacían el resto de platos.

El restaurante siguió creciendo, y dos años más tarde, ambos locales se mudaron al local en el que la Taberna Pedraza continúa operando en la actualidad, en la calle Recoletos. "Queríamos buscar un local que pudiésemos aunar los dos conceptos: el cocido y la taberna".

Atrás queda el local de menos de 50 metros cuadrados de Ibiza. A día de hoy, la Taberna Pedraza dispone de un espacio de 500 metros cuadrados donde se fusionan los conceptos de sus dos antiguos establecimientos.

Mesas en una de las salas del restaurante. Sara Fernández

Apuesta por lo tradicional

Una de las cosas más características de Taberna Pedraza es su apuesta por la comida tradicional, con comidas como la tortilla de patata, el cocido y la parrilla de Santiago como platos estrella del restaurante.

"Decidimos apostar por la comida tradicional porque era lo que yo sabía hacer, me llamaba la atención o había hecho mis pequeños pinitos en casa", asegura Carmen, y continúa afirmando que este tipo de comidas es "el primer paso para llegar a otros estilos de cocina".

"Era lo que yo me sentía más segura haciendo y que realmente me llenaba cuando lo hacía", cerraba. El cocido, plato estrella de Carmen, sigue un elaborado proceso basado en tres vuelcos, precedidos por una croqueta de cocido con salsa de tomate casera, y reúne ingredientes cuidadosamente seleccionados que aportan personalidad a cada uno de los servicios.

La comanda de cocidos de Taberna Pedraza para la semana. Sara Fernández

Otra de los grandes elementos diferenciadores del restaurante es ser "obsesivos con el producto y con la manera de hacerlo". Además, Carmen puntualiza que muchas veces, lo realmente importante dentro de la cocina es mostrar "una buena actitud en el trabajo y una gran pasión por lo que están haciendo".

"Muchas veces el elemento diferenciador si la cocina es buena es que la gente se vaya con una sensación de servicio y de atención buenos", reafirma

En la actualidad, la Taberna Pedraza se ha convertido en el motor de Carmen y Santiago. "Para nosotros este negocio es todo, somos mi marido y yo, y es nuestra vida, la vida de nuestros hijos, y a día de hoy todos los días venimos con ganas a trabajar", confiesa Carmen.

"Tenemos un público estupendo, viene gente bastante famosa, empresarios, políticos y gente que le gusta comer bien y que sabe que nosotros hacemos lo posible y lo imposible por que todo salga siempre igual de bien".

Detalles de una de la mesa del restaurante. Sara Fernández

Hoy en día, Taberna Pedraza es uno de los referentes madrileños de la cocina de origen y ha sido galardonada con numerosos premios, como un Premio Metrópoli 2014, Premio Millesimé 2015 al mejor concepto gastronómico, un Sol Repsol y una recomendación en la Guía Michelin

Sus productos y materiales están muy cuidados, tratando a sus proveedores como algo más que una simple relación empresarial: "Tenemos proveedores que siguen desde el día 1 con nosotros, como los huevos de la tortilla", plato que Carmen califica como la "reina" de la taberna.

"Muchos de ellos son amigos nuestros y vienen aquí a comer, y eso es algo muy bueno, porque tenemos una relación que es mucho más que cliente-restaurante", afirma

Por el momento, el matrimonio tiene planeado seguir con el local de Recoletos durante mucho tiempo: "Nos gusta mucho el local, la clientela que tenemos y lo que hacemos y aquí vamos a seguir hasta que el cuerpo aguante", puntualiza Carmen.