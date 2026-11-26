El éxito de Rebeca y Patricia, las hermanas con 16 años de experiencia que organizan cruceros de lujo exclusivos

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LO ESENCIAL Las claves Rebeca y Patricia Mamblona lanzan Botamara, una boutique especializada en cruceros de lujo y asesoramiento personalizado. La marca nace como una evolución de su agencia CrucerosWorld, fundada por ambas hermanas diez años atrás. Rebeca aporta más de 16 años de experiencia en el sector del turismo náutico, mientras que Patricia suma su trayectoria en el ámbito del diseño. La agencia diseña viajes a medida gestionando itinerarios, vuelos, traslados y apoyo constante antes, durante y después del trayecto.

Rebeca y Patricia Mamblona son dos hermanas que tienen la misma manera de entender los viajes: con ilusión, cercanía y el deseo de crear experiencias que permanezcan en la memoria. De esta pasión compartida nace Botamara, su nueva boutique -o agencia- de cruceros de lujo.

Botamara nace en 2026 como una evolución de CrucerosWorld, la agencia de viajes que ambas fundaron hace diez años, con una nueva identidad y una filosofía basada en el asesoramiento cercano, la atención personalizada y el cuidado de cada detalle.

La propuesta de esta boutique va mucho más allá de reservar un crucero. Su objetivo es diseñar viajes únicos, adaptados a cada cliente, acompañándolo y ocupándose de todo desde que sale de casa hasta que regresa.

Rebeca Mamblona lleva toda su vida laboral dedicándose al turismo. Sin embargo, fue en Mónaco donde su trayectoria adquirió una dimensión especial. Allí trabajó en una importante empresa de cruceros en una época clave para la industria, cuando los viajes en barco vivían un gran apogeo.

Esta fue una etapa clave en su formación como profesional, donde adquirió un profundo conocimiento de un sector que se ha convertido en su gran especialidad. A día de hoy, acumula más de 16 años de experiencia en el mundo de los cruceros.

Su hermana, Patricia Mamblona, comenzó su carrera en el mundo del diseño. Dicha experiencia le aportó a su visión del proyecto de Botamara una sensibilidad especial por la estética, los detalles y la creación de experiencias con identidad propia.

Tras vivir cinco años en Londres, regresó a España para emprender por su cuenta y desarrollar trabajos en diferentes áreas del diseño para distintos clientes.

CrucerosWorld

Hace diez años, ambas hermanas unieron sus caminos profesionales para fundar CrucerosWorld, una agencia especializada en este tipo de viajes, los cuales empezaban a despuntar en España.

Una década después, ambas hermanas han decidido comenzar un nuevo capítulo en dicha historia. CrucerosWorld evoluciona y da paso a Botamara - Boutique de Cruceros, una marca que recoge todo lo aprendido durante estos últimos años mediante una identidad renovada y una apuesta por un asesoramiento más personal, cuidado y exclusivo.

La empresa mezcla de esta manera el conocimiento de ambas hermanas, combinando la experiencia en el sector de los cruceros con la proximidad a los clientes.

La filosofía de esta nueva versión parte de la premisa de que no hay dos viajeros iguales, por lo que no debería haber dos viajes iguales. De esta manera, las hermanas escuchan y conocen las preferencias de cada cliente y diseñan propuestas a su manera.

Así, seleccionan entre las mejores navieras del mundo, incluidas las grandes firmas del segmento de lujo. Seleccionan desde los itinerarios, las escalas y las categorías de los camarotes, e incluyen también las experiencias en tierra. Todo ello para garantizar que cada elección se adapte a los gustos de sus clientes.

El trabajo no se acaba cuando se hace la reserva, sino que ambas hermanas se ocupan de organizar el viaje desde que el cliente sale de su domicilio hasta que vuelve a casa. Botamara se encarga de los traslados, vuelos, conexiones, alojamiento previo o posterior al crucero y cualquier otro detalle necesario.

Además, mantienen una atención cercana y permanente durante todo el recorrido, pendientes de sus viajeros y disponibles para ayudarles ante cualquier necesidad, imprevisto o consulta. De esta manera, cada cliente cuenta con el asesoramiento directo de Rebeca y Patricia, dos profesionales que conocen el producto y que siguen de cerca cada viaje.

Para las hermanas, el verdadero lujo no está únicamente en el barco o en el destino, sino en sentirse escuchado, disfrutar de cada detalle y saber que hay alguien al otro lado que conoce tu viaje, está pendiente de ti y se ocupa de todo.

Su conocimiento de las navieras y de las distintas experiencias que ofrece el sector les permite encontrar propuestas para perfiles de viajeros muy diferentes, desde quienes se acercan por primera vez al mundo de los cruceros hasta quienes buscan itinerarios singulares y experiencias de alta gama.