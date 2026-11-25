Ramón Freixa, cocinero: "Me encanta cómo lo hacen, es un sitio contemporáneo donde la tortilla es maravillosa"

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LO ESENCIAL Las claves El chef Ramón Freixa, con 2 estrellas Michelin, destaca a Desde 1911 como el mejor restaurante de Madrid tras el suyo. Recomienda Casa Dani por su relación calidad-precio y señala a La Martinuca como el sitio clave para comer el mejor pincho de tortilla. Para el aperitivo se decanta por Café Lhardy, mientras que In-Pulso y Pipilacha son sus dos recomendadas "joyas ocultas" en la capital. Valora especialmente Pipilacha por estar liderado por sus exfieles pupilos y centrar su propuesta gastronómica en el uso de flores comestibles.

Madrid está llena de propuestas gastronómicas de lo más variadas a los que los fans de la cocina pueden acudir para deleitarse de los platos de una ciudad cuya cocina no para de crecer. En una entrevista con Kino Jerez, Ramón Freixa, chef con 2 estrellas Michelin, ha hablado sobre sus restaurantes favoritos de la capital.

El cocinero tiene claro cuál es el mejor restaurante de la ciudad, eso sí, siempre por detrás del suyo. Se trata de Desde 1911, del que el chef ha asegurado que le "gusta mucho" y que es "uno de los mejores".

Galardonado con una estrella Michelin, Desde 1911 es un exclusivo restaurante de alta cocina marina en Madrid, donde El menú se diseña cada mañana en función de los pescados y mariscos más frescos recibidos directamente de la lonja, sin una carta fija previa.

A la hora de elegir un sitio más económico, Freixa se decanta por Casa Dani, en el Mercado de La Paz, donde "realmente puedes comer muy bien por menos de 20 euros". El chef recomienda un plato en concreto del sitio, su tortilla de patatas.

Para el chef, el mejor pincho de este plato está en La Martinuca. "Me encanta cómo lo hacen, es un sitio contemporáneo donde la tortilla es maravillosa y siempre hay un ambientón", asegura.

La Martinuca es una famosa tortillería de especialidad fundada en Madrid hace 5 años, reconocida por la elaboración de tortillas tradicionales. La marca cuenta con sus propios bares en Madrid y presencia en otras ciudades de España como Barcelona, Valencia y Sevilla.

Las tortillas están disponibles en tamaño individual, para compartir o en pincho, con opciones clásicas, ya sea con o sin cebolla, cebolla confitada, pimiento verde, sobrasada, butifarra o ediciones especiales de temporada, dejando al consumidor una gran variedad de maneras de comer un plato clásico en la cocina española.

Para tomarse el aperitivo, Freixa tiene clara cuál es la mejor opción, el Café Lhardy, donde "puedes tomarte tus quisquillas, tu salpicón, tu vermut y se está de lujo". El chef califica el local como "espectacular".

Freixa recomienda dos "joyas ocultas" de la capital española. La primera de ellas es In-Pulso, restaurante de cocina madrileña contemporánea ubicado en el barrio de Arganzuela.

La segunda, y a la que dedica más tiempo, es Pipilacha. El restaurante cuenta con una propuesta gastronómica única en Madrid, ya que su cocina se construye en torno a flores comestibles como principal ingrediente.

"Los dos dueños son pupilos míos, que al final yo creo que han tenido buen maestro, sobre todo en principios, porque lo importante es que son muy buena gente y lo hacen muy bien", declara el chef.

A diferencia de otros sitios donde los pétalos son simple decoración, en este restaurante cada flor aporta un sabor, aroma, textura y técnica distintos, recolectando muchas de ellas directamente del campo. Además, la carta varía según la floración de cada temporada.

Danza de las flores, su propuesta de otoño, consta de 14 pases e incluye creaciones originales como el aperitivo Pipilacha (con flor eléctrica y guisante mariposa) o postres que combinan setas, chocolate blanco, cosmos y borraja.

Por último, el cocinero menciona a Rustic y Ristic Café como aquel sitio donde no importa las veces que ya haya ido, que seguirá yendo debido a la calidad de su servicio. "Me encanta, es repetir una y otra vez y no cansarme", confiesa el chef.