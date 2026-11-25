La inspectora Niño, durante su entrevista con 'El Español'. Mónica Mollá

La inspectora Niño, la jefa al frente de la unidad antimaltrato de la Policía en Madrid que cazó al 'violador del ascensor'

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LO ESENCIAL Las claves Irene Niño encabeza desde 2022 la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM) en Madrid tras una trayectoria de diez años en el grupo de Homicidios. Entre sus actuaciones más destacadas figura su participación en la detención en 2017 del agresor sexual en serie conocido como el 'violador del ascensor'. Alrededor del 80% de las denuncias recibidas en su unidad corresponden a agresiones sexuales, contando con equipos especializados para casos con autor desconocido. La UFAM madrileña dispone de unos 60 agentes y servicio continuo las 24 horas para atender la violencia machista y contra menores.

Resulta llamativo que la mujer al frente de la unidad policial contra el maltrato de menores en Madrid se apellide Niño.

Curiosidades aparte, la inspectora jefa de la Policía Nacional Irene Niño puede presumir de haber dado caza al violador del ascensor, el agresor sexual en serie que operaba en la capital hace una década.

Este 25 de noviembre, como cada año, se celebra el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Y, por ello, Niño hace un hueco en su apretada agenda y abre las puertas de su despacho a EL ESPAÑOL para desvelar los entresijos de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer (UFAM).

Desde el 2022 encabeza la unidad. Antes, pasó por la Brigada Provincial de Información de Barcelona y después fue destinada a la Comisaría General de Información.

Tras pasar por los grupos de inteligencia de la Policía, se metió de lleno en la investigación en Madrid.

Formó parte de los grupos de Homicidios de la Brigada Provincial de Policía Judicial, nada más y nada menos que durante 10 años.

Para ella, Homicidios fue su "escuela" y el mejor entrenamiento para desarrollar su olfato de investigadora.

"Desde 2007 a 2017 había muchos homicidios. Luego, afortunadamente, fue decreciendo. Tocábamos a las víctimas indirectas, a los familiares más allegados. Aprendí mucho", asegura Niño a este periódico.

Y señala la principal diferencia de una unidad a otra: "En homicidios no tienes al principal testigo, al afectado. Aquí sí. Tienes de tu lado a la víctima".

El emblema de la UFAM madrileña, en la Jefatura Superior. Mónica Mollá

Autor desconocido

Casi el 80% de las denuncias que recibe esta unidad son referentes a agresiones sexuales, más que asuntos de malos tratos o con menos involucrados.

La jefa policial pone el foco en las violaciones o abusos de autor desconocido.

"Se complica cuando los asuntos no tienen relación con la víctima, el típico que te aborda por la calle sin relación previa..." considera.

Niño explica que sigue habiendo muchos casos de esta índole.

Tanto es así, que en la UFAM madrileña tienen un grupo de investigadores destinados a autores conocidos y otro a desconocidos.

Existe otro grupo que recibe las llamadas, quienes están disponibles, por turnos, 24 horas 365 días.

La unidad en su totalidad la componen unos 60 agentes en total, con competencia en los distritos de Madrid, a excepción de los municipios, dado que las comisarías tienen sus unidades locales, y las demarcaciones de la Guardia Civil.

El logo de la unidad, en el despacho de la inspectora jefa. Mónica Mollá

'Violador del ascensor'

Uno de los casos que Niño recuerda con especial ímpetu es el del llamado violador del ascensor.

Pedro Luis González Gallego, como se llama este depredador sexual y asesino, puso en jaque a los cuerpos policiales durante la década de los noventa y los dos mil.

De 59 años de edad, González Gallego mató a la joven burgalesa Marta Obregón en enero de 1992 y también fue el responsable de la muerte de Leticia Lebrato, de 17 años, en julio de 1992.

Años después, en las inmediaciones del Hospital La Paz (Madrid), cometió numerosas agresiones sexuales. También era conocido como el violador de La Paz.

Pedro Luis Gallego. E. E.

Por los asesinatos fue condenado a 273 años de prisión. Sin embargo, por la aplicación de la doctrina Parot, se le rebajó la condena y fue puesto en libertad en 2015.

Buscaba siempre jóvenes de unos 20 años. Se acercaba a ellas, les sacaba una pistola para intimidarlas, las maniataba, introducía en el maletero de su vehículo y se las llevaba a casa para cometer las agresiones sexuales.

También perpetraba estos actos en los ascensores. Entraba en los edificios vestido de mecánico de ascensores, dado que se dedicaba al mantenimiento de ellos y de ahí nació su otro mote.

Sin embargo, en el marco de la operación Moon, se le pararon los pies en 2017, con Niño recién llegada a la unidad.

Pederasta de Ciudad Lineal

También recuerda otro caso especial, a pesar de que ella no estaba aún en la unidad, que le sobrecogió especialmente: el pederasta de Ciudad Lineal.

Antonio Ortiz fue condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 70 años de prisión por la agresión sexual a cuatro niñas de entre cinco y nueve años y la detención ilegal de una decena de ellas.

Cometió los horrendos actos entre el 24 de septiembre de 2013 y el 22 de agosto de 2014 en el citado distrito madrileño.

Antonio Ángel Ortiz, en el juicio celebrado en la Audiencia de Madrid en 2016. Efe

De nuevo, igual que el violador del ascensor, Ortiz no cumplirá más de 20 años.

Mediante engaños, embaucaba a las víctimas para que fueran con él a su piso de los horrores.

Una vez allí, mediante amenazas o el uso de pastillas, les exigía que se desnudasen.

Sensibilidad y empatía

"No creo que sea más importante que haya una mujer al frente de esta unidad. Es cuestión de sensibilidad y empatía con las víctimas", sostiene la inspectora Niño.

La agente dice que, aunque uno de los pilares de la unidad sea la lucha contra la violencia sobre la mujer, la UFAM no está compuesta por más féminas que hombres.

"Pero sí que es cierto que si hay una mujer que acaba de ser agredida y le atiende una mujer se abre más", agrega.

"Se denuncia mucho. Por suerte, hay mucha concienciación a través de numerosas campañas", apostilla.

Asegura que en la UFAM de Madrid "hay mucho trabajo".

Para despejarse y afrontar los retos diarios con la mayor claridad, esta mujer comenta que sus grandes pasiones son el running, ir al cine, viajar, leer, pasar tiempo con su familia...

"Tengo más vocación y más ganas que hace 20 años cuando entré. Cada día me gusta más mi trabajo", zanja Niño con una sonrisa de oreja a oreja.