Óscar Rodríguez, el gallego que con 21 años se ha convertido en el mejor orador del mundo: se impuso a otros 400 estudiantes

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LO ESENCIAL Las claves Óscar Rodríguez de Vivero, estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid, se ha proclamado campeón del VI Mundial de Oratoria en Español celebrado en Cali, Colombia. El joven gallego de 21 años se impuso a 400 participantes de 22 países tras haber quedado subcampeón del mismo certamen dos años antes en Buenos Aires. Se inició en el debate de forma casual tras sufrir una lesión grave de rodilla que le impidió seguir jugando al baloncesto. Ha creado la Asociación Más Debate para promover la oratoria y el pensamiento crítico entre los jóvenes más allá del ámbito universitario.

Óscar Rodríguez de Vivero ha demostrado que las palabras y el discurso pueden llevarte muy lejos, concretamente, hasta Colombia. El estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid se desplazó a Cali para participar, junto a otros 400 estudiantes, en el VI Mundial de Oratoria en Español, torneo del que se ha proclamado campeón.

La oratoria llegó a Rodríguez de Vivero tras un cúmulo de casualidades, ya que era una disciplina que nunca había tenido en su colegio. Un día, su instituto recibió la visita de otro colegio para montar un club de debate. En ese momento, el joven universitario jugaba al baloncesto, pero una lesión lo cambió todo.

"Justo ese año tuve una lesión grave de rodilla, por lo que tuve que estar un año parado, fue en ese momento cuando decidí apuntarme al club y empezar a debatir", asegura.

Esa mala pasada se convirtió, sin quererlo, en una de las mejores cosas que pudieron pasarle. Desde el primer momento ya apuntaba maneras, y en su primer torneo, ganó el premio al mejor orador de Galicia.

Óscar lleva ligado a la palabra y el discurso desde bien pequeño. Su abuelo era escritor y su padre es periodista radiofónico. Se podría decir, entonces, que el joven lleva la comunicación en la sangre, por lo que quizá este es el motivo detrás de su talento en la oratoria.

Antes de hacerse con el título mundial, ya estuvo a punto de hacerse con el certamen dos años antes, en Buenos Aires, donde perdió en la final del torneo. "En un campeonato de ese calibre hay 400 participantes, por lo que en ese momento quedar segundo del mundo era algo para sentirse orgulloso, ya que suponía quedar entre los mejores", afirma.

Dos años más tarde, ha decidido volver a intentarlo, consiguiendo finalmente el campeonato mundial de una competición que reúne a casi medio centenar de personas procedentes de universidades de hasta 22 países.

El certamen de este año se celebró en Cali, Colombia, en el pasado mes de octubre. Durante las semifinales y la final se realizaron dos pruebas, una de tres minutos con un tema preparado por los concursantes y, por último, un discurso con temática libre de 5 minutos de duración.

Para el joven campeón, la mayor dificultad en la primera prueba reside en "prepararse varios discursos y estar rápido a la hora de acordarte de qué tienes que hablar", ya que desde que se elige el tema, los concursantes disponen de muy poco tiempo para hacer memoria y recordar todo lo que tienen que decir en su discurso.

En la segunda, el principal obstáculo es "buscar un buen tema y adaptarse a las dificultades". Rodríguez de Vivero también mencionó los problemas a la hora de ajustarse a un jurado completamente distinto al de España, ya que la técnica a la hora de valorar el discurso no es la misma.

"En España suele primar una exposición más técnica y analítica, y en otros países latinoamericanos la oratoria tiende a apoyarse más en la teatralización y la emoción". De esta manera, el lucense tuvo que saber acomodar su estilo hacia un jurado totalmente distinto, algo que, admite, le pasó factura en 2024.

"No supe adaptarme a lo que pedían en Latinoamérica. En España se prima otro tipo de cosas en el discurso que allí el jurado ve diferente, y por no adaptarme del todo no conseguí la victoria", asegura.

En dos años, ha tenido tiempo de mejorar mucho, el orador ha admitido que ahora está "más acostumbrado" a subirse a un escenario. Algo completamente lógico, ya que 2024 fue su primer año de debate universitario, quedándose igualmente a las puertas del título mundial.

En la final de este año, Óscar tuvo que volver a adaptarse, esta vez a un nuevo contrincante. Su rival, de la universidad local, hizo un discurso más emotivo sobre el terremoto que sufrió Colombia este año, por lo que cuando el español recogió el testigo tuvo que apelar a las emociones, frente al discurso más racional que había dado en las semifinales.

El estudiante de la UC3M ha calificado como "un privilegio enorme" ser el campeón del mundo de oratoria, una distinción que, según asegura, le abre muchísimas puertas de cara a su futuro profesional. Pese a la euforia por el título reciente, ya tiene claro cuáles son sus próximos objetivos.

"Tengo un doble reto. El primero de ellos es seguir compitiendo, tanto en el campeonato de España como en otras competiciones distintas. Por otro lado, también me gustaría luchar por que el debate salga de las aulas universitarias", afirma el joven.

Para lograr lo segundo ha creado la Asociación Más Debate, con el objetivo de promover el pensamiento crítico y la oratoria entre los jóvenes. "Considero que el debate y la oratoria no deberían ser catalogadas como un ejercicio universitario, sino como un ejercicio ciudadano, que ayude a la gente a aprender sobre el discurso", sentencia.

Uno de los principales proyectos de la entidad es Lugo Debate, un torneo que reúne cada año a más de 200 estudiantes de ESO, Bachillerato y universidad de toda Galicia. Por otro lado, desarrolla actividad como formador en universidades y colegios mayores, donde imparte clases de debate y oratoria, y asesora a líderes empresariales en comunicación.

En un contexto actual donde la inmediatez prima sobre el discurso técnico y más desarrollado, Óscar asegura que el principal reto es "ser capaz de aportar en estas nuevas tecnologías mensajes complejos que hagan reflexionar a la población".

"Comunicar comunicaremos siempre, porque somos seres sociales. Como oradores y sociedad tenemos que saber adaptarnos a las nuevas tecnologías que fomentan las frases cortas y el discurso simple", añade.

También ha reivindicado las cualidades que tiene que tener un buen orador. Óscar las resume en tres: la inteligencia impersonal, la confianza y la naturalidad. El joven explica que no se debe traspasar la "fina línea" entre la confianza y la arrogancia, la cual califica como "el peor mal de un orador".

El título conseguido en Cali no frena la ambición de un chico que llegó al mundo del debate por las casualidades del destino, con la mente puesta en seguir creciendo como profesional y en ayudar a que la oratoria y el pensamiento crítico tengan el valor que se merecen entre los más jóvenes.