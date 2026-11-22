Armando del Rey, dueño del Corral de la Morería en Madrid y cuya historia inspiró la película de 'La Fiera'. Sara Fernández

La historia de Armando del Rey, el único superviviente de su grupo de 4 amigos de salto al vacío que es número 1 en Netflix

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LO ESENCIAL Las claves Armando del Rey es el único superviviente de un grupo pionero en España en el salto BASE, integrado junto a sus amigos fallecidos Darío Barrio, Álvaro Bultó, Manolo Chana y Carlos Suárez. La película 'La Fiera', número uno en Netflix, está basada en la historia de este grupo de amigos y su pasión por los deportes de riesgo de salto al vacío y trajes de alas. Carlos Suárez, uno de los miembros del grupo, falleció a principios del año pasado durante la grabación de una de las escenas de acción para la película. Además de su trayectoria deportiva en el paracaidismo, Armando del Rey es copropietario de El Corral de la Morería, un histórico e icónico tablao flamenco y restaurante en Madrid.

Hay muchas maneras de presentar a Armando del Rey. Él mismo dice que ha tenido la "tremenda suerte de tener una vida muy peculiar". Tanto que incluso Netflix eligió su historia para convertirla en una de las películas que ha sido número uno en la plataforma tras su estreno el pasado mes de agosto.

La suya y la de sus cuatro amigos: Darío Barrio, Álvaro Bultó, Manolo Chana y Carlos Suárez. Con la muerte de este último a principios del año pasado, Armando quedó, a sus 55 años, como el único superviviente de los cinco compañeros.

Esta última ocurrió precisamente grabando —como doble de acción del actor que le interpreta— una de las escenas de La Fiera, la cinta cinematográfica que cuenta la vida de este grupo de amigos pionero en el salto BASE en España. Un deporte de riesgo que los unió y que también los separó para siempre.

"A Darío le conocí en el centro de paracaidismo. Nos presentó Manolo Chana. Y Manolo también era amigo de Carlos Suárez. Al final nos acabamos juntando todos para saltar. Y luego yo tenía mi grupo de Empuriabrava con Álvaro Bultó. Y acabé juntándoles. Y se formó un grupo ahí que era una auténtica pasada. Así empieza todo", cuenta desde El Corral de la Morería a Madrid Total.

Y es que, por si fuera poco, Armando del Rey también es un madrileño reconocido por ser dueño de uno de los establecimientos más emblemáticos de la capital. El Corral de la Morería lleva abierto desde 1956, cuando Manuel del Rey (padre de Armando) logró aunar la esencia del mejor flamenco con la alta cocina.

Por él han pasado un sinfín de grandes personalidades internacionales y nacionales del cine, la música, la política y el deporte. "En los últimos 70 años han venido las personalidades más importantes del mundo entero de la gastronomía, de la cultura, del deporte y de la política. Reyes, presidentes... El año pasado estuvieron Green Day, Metallica, Susan Sarandon, Dua Lipa, Hugh Grant, Maná, Thor (Chris Hemsworth) con Elsa Pataky... Son tremendos fenómenos".

Y el tablao flamenco es, de hecho, uno de los escenarios clave de La Fiera. Gran parte de las escenas tuvieron que rodarse en el propio local: "El Corral entre semana termina a las doce y media de la noche. Montábamos todo el tinglado a la una de la mañana y salíamos del rodaje a las diez. Toda la noche rodando. Fueron dos o tres días, pero una paliza importante".

Son sus dos facetas: el deporte de riesgo (en el que empezó como piloto de BMX, la disciplina de ciclismo) y su restaurante familiar.

Pregunta.- ¿De dónde viene esa necesidad de hacer cosas que te lleven al límite?

Respuesta.- Pues la verdad es que no tengo ni idea. Dicen que es un gen o una proteína o algo que hay por ahí, que es lo que demanda esto. Hace poco me dijeron que ese genoma que hay por ahí suelto lo tienen más en Latinoamérica que los europeos. Digo: "Pues entonces igual mi tatarabuela o alguien venía de allí", ¿no?

Realmente, yo creo que es un poco la inquietud por buscar cosas nuevas y que te motiven. Lo de siempre me motiva poco. Siempre que he visto algo distinto, me he ido a por ello.

Armando del Rey en la puerta de El Corral de la Morería. Sara Fernández

P.- ¿Qué se siente al saltar?

R.- Es una sensación indescriptible. Saltar de una montaña, tirarte por un precipicio al vacío, va en contra de la naturaleza y de la mente humana. Pero el cerebro se acostumbra. Y saber que se puede hacer y que entrenando puedes llegar a eso, responde al deseo del hombre de volar de toda la vida.

El traje de alas es la forma más pura que hay de volar, porque estás volando con tu propio cuerpo. Tus manos son tus alas; tus piernas representan la cola de un pájaro. Te mueves prácticamente en un eje más que tridimensional. Y con tus amigos al lado. Eso no se puede contar, hay que vivirlo.

P.- ¿Recuerda ese primer salto que le abrió las puertas de este mundo?

R.- Perfectamente. Yo me hice un curso de paracaidismo civil y mi primer salto fue desde una avioneta que ni siquiera tenía puerta; fue en el año 92 o 93. Yo me cagué de miedo, iba completamente cagado. Pero vas venciendo ese miedo poco a poco, salto a salto, viendo que el material funciona y que está todo bajo control. Cuando te quieres dar cuenta, llevas 60 saltos.

P.- ¿Es como si saltar fuera casi como una droga?

R.- Yo creo que la droga no es el salto en sí, sino hacer algo en la vida que te motive. Cuando hay algo que te motiva tanto que mueves montañas por conseguirlo, ahí está el tema. Suelen decir: "Es que sois adictos a la adrenalina". No, yo soy adicto a sentir esa felicidad que te da el aterrizaje y compartirla con tus amigos.

Los cinco amigos

Ninguno de los cinco amigos que formaban el grupo era una persona que pasara desapercibida. "Éramos muy distintos, con personalidades muy distintas, pero al final nos unía una pasión tan potente que arrasaba con todo", explica Armando.

Darío Barrio era un afamado cocinero dentro de la cocina española, conocido por haber realizado la primera etapa del programa de televisión Todos contra el chef, de Cuatro. Tenía su propio restaurante, Dassa Bassa, en el barrio Salamanca de Madrid. "Era un tío que estaba a fuego las 24 horas; iba al 200% en lo que hiciese y no se le podía frenar bajo ningún concepto", recuerda su amigo.

Armando del Rey durante la entrevista con EL ESPAÑOL. Sara Fernández

"Manolo Chana, si no estaba trabajando, estaba saltando. Trabajaba de martes a jueves, y saltaba viernes, sábado, domingo y lunes. Aquí, en Suiza o donde fuese. Yo me iba acoplando como podía, pero es que estos eran imparables", añade.

Lo completaban también Álvaro Bultó, famoso por ser el rostro de diversos programas de televisión, entre ellos el espacio de divulgación científico-técnica Así se hace en Discovery Max. Y Carlos Suárez, "que era un escalador mítico, superconocido a nivel mundial. Imagínate, toda esa mezcla junta era una bomba de relojería", cuenta Armando.

P.- ¿Cómo cambia un grupo de amigos cuando uno de ellos ya no está?

R.- Cada pérdida es un mazo más. La mente humana reacciona de formas distintas. Cuando murió Chana, lo primero que hicimos fue subirnos a un molino eólico y saltar todos: "¡Va por Manolo!", gritamos.

Luego, con cada muerte, el cuerpo te frena. Con Darío dejé de saltar un año; con Álvaro, otro; con Carlos, año y medio. La mente se va regenerando, aunque sí es cierto que no he vuelto a saltar desde una montaña; esa parte más extrema no la he vuelto a hacer y creo que no volveré. Pero sí que de vez en cuando salto. Con los amigos que tengo y para mantener un poco la mente tranquila.

P.- ¿Cree que desde fuera es imposible entenderlo?

R.- Muchos dicen que estamos locos por desconocimiento, pero cada salto tiene su proceso: está todo investigado, estudiado, los desniveles, dónde vamos a abrir, dónde vamos a aterrizar... Pero nos tildan de locos porque asumimos el riesgo que asumimos.

Pero es que si nosotros estamos locos, el mundo está lleno de locos, incluso más que nosotros, porque la gente que se fuma dos paquetes al día, ¿no? Están asumiendo más riesgo que nosotros. O la gente que va conduciendo, que cada vez que cojo el coche flipo con las barbaridades que veo. Esos sí que están locos. También piensas que nunca te va a tocar a ti.

Lo que sí que es cierto es que en este caso en concreto hemos tenido muchísima mala suerte. Porque han sido accidentes como el de Carlos, que se da uno entre 200 millones. El de Manolo también es un accidente que no suele ocurrir.

El Corral de la Morería. Sara Fernández

P.- ¿Cómo si el grupo estuviera maldito?

R.- Yo lo he pensado, sí. De hecho, volví a saltar para decir: "Oye, ni maldición ni leches". A ver si el de la guadaña se atreve a acercarse a mí.

P.- ¿Se siente un poco superviviente?

R.- La verdad es que no. Yo creo que he hecho las cosas con muchísima cabeza. Siempre he estado al margen de ir a mi límite. Cuando me he acercado un poquito a una línea roja, he dado 100 pasos atrás y siempre he volado al 60% de mis posibilidades. Y eso es lo que me ha mantenido a mí donde estoy.

P.- Pasaron más de 10 años desde la muerte de Darío Barrio hasta la de Carlos Suárez, el año pasado durante el rodaje. Sin esperarlo. ¿Cómo se procesa algo así?

R.- No te voy a decir que te acostumbras, pero sí que tienes callo. Y pasas página. Dices: "Es lo que hay". No quiere decir que no lo sufras, pero hay un callo hecho.

P.- ¿Piensa que ha merecido la pena lo vivido?

R.- Ninguna muerte merece la pena, pero yo no puedo ir para atrás. Lo que he vivido ha sido brutal. He vivido experiencias brutales y mis amigos igual. Ya no están, pero las han vivido, las han disfrutado y, oye, que nos quiten lo bailao. Lo que nosotros hemos hecho: hemos saltado por la noche de un avión del Ejército en la isla de La Palma la noche de las Perseidas, con los trajes iluminados con leds y sobrevolar todo el observatorio a las dos de la mañana.

O volar por encima del volcán de La Palma en su año de aniversario de su explosión, y ver todo eso desde el aire volando con el traje de alas. O saltar en Madrid, cruzar de la Castellana volando con tu colega al lado. Son cosas que son tan potentes que dices: "Bueno, ¿ha merecido la pena?". Ninguna muerte merece la pena, pero esto está hecho. Firmado y sellado.

'La Fiera'

Atrás quedaron esos hitos que hoy parecen sacados de una superproducción. Desde el imponente Salto Ángel en Venezuela, tras seis días de marcha por la selva, hasta colarse por la grieta del Crack de Suiza.

Incluso Madrid fue testigo de sus hazañas más inverosímiles. La más sonada, plasmada al milímetro en La Fiera, nació de una improvisación absoluta: "Yo estaba trabajando en El Corral esa noche y me llamó Darío para salir por su cumpleaños. Y dio la casualidad de que esa noche vino por sorpresa otro compañero mío de cuando trabajaba en Red Bull. Y hablando con él, me dijo que se había alquilado un piso en la Torre de Madrid. En la penúltima planta. Llamé a Darío y a las tres de la mañana saltamos desde su terraza. Lo que se ve en la película son mis imágenes reales de 2013".

Y añade: "Y luego hicimos otro salto, organizado con el Ayuntamiento, con los trajes de alas desde un helicóptero en la vertical del Bernabéu. Nos fuimos volando hasta aterrizar en Colón".

Para Armando, el largometraje ha sido un homenaje a todo eso. Un trabajo de siete años junto a los guionistas y al equipo de producción. "La implicación de Carlos Suárez y la mía fue total desde el principio. Nos presentaron al guionista, nos enseñaron desde la primera versión del guión hasta la la última, que fueron ocho. Es un proceso muy largo, que a veces piensas que no va a salir adelante. Pero sí que es cierto que venía de la mano de una productora como es Morena Films".

Verse en la piel de Miguel Bernardeau o reconocer los andares de Darío Barrio en los gestos de Miguel Ángel Silvestre ha sido un viaje "conmovedor" e "impactante", como él mismo lo define: "Físicamente no me parezco en nada a Miguel, pero captó mi esencia: yo era el que pensaba las cosas, el que tranquilizaba a todos y decía cuándo no se saltaba por el viento".

Hoy, con la adrenalina dosificada y los saltos reservados solo para ocasiones excepcionales, el madrileño tiene claro dónde reside su auténtica proeza diaria: "La mayor actividad de riesgo que existe es El Corral de la Morería. Abrir a las ocho de la mañana para recibir el género y cerrar a las dos con 80 personas en plantilla y la responsabilidad de que cada cliente se vaya feliz... Eso sí es vértigo. El salto base fue un hobby y tuve la suerte de vivirlo, pero lo que de verdad tiene peso en el mundo es El Corral".