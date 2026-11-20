Piden 8 años de cárcel para el conductor a la fuga que mató a Adriana, la cantante de 19 años atropellada en Torrelodones

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LO ESENCIAL Las claves La acusación particular pide 8 años de cárcel para el conductor de 20 años que atropelló mortalmente a la cantante de 19 años Adriana Mojica en Torrelodones. El acusado, un conductor novel que se dio a la fuga tras el choque, dio positivo en alcohol y cannabis en el momento del accidente acontecido en la A-6. La familia de la víctima solicita también la retirada y pérdida de vigencia del carné de conducir durante diez años por homicidio imprudente y abandono del lugar. Adriana era una prometedora artista con miles de seguidores en redes sociales que recientemente había lanzado su tema 'Perdida'.

La acusación particular del caso de Adriana Mojica, la joven cantante de 19 años que murió atropellada en la A-6 a la altura de Torrelodones, pide ocho años de cárcel para el autor de los hechos, un conductor que se dio a la fuga.

Según el escrito de acusación, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, se solicita la apertura de juicio oral por la muerte de la chica ocurrida el pasado 5 de septiembre de 2024.

La familia de la joven, representada por el letrado Álvaro Machado de Vosseler Abogados, ruega también la retirada del carné de conducir.

El autor del atropello, español de 20 años y conductor novel, circulaba sobre las 06:45 horas en sentido ascendente por el término municipal de Torrelodones, al norte de la Comunidad de Madrid.

Bajo los efectos del alcohol y el cannabis, con la consiguiente reducción del campo visual y reflejos, se llevó por delante a Mojica a una velocidad de 60 km/h.

Atropello en vía de servicio A-6 en el km. 31,5, sentido salida. #Torrelodones. Esta mañana una mujer de 19 años ha resultado fallecida al ser atropellada por un vehículo sobre las 7:30 h. A su llegada, el #SUMMA112 solo ha podido confirmar el fallecimiento. Imagen de archivo. https://t.co/G4iLJXw4vc — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) September 5, 2024

Se salió de la carretera por el margen derecho de la calzada, invadió el arcén e impactó contra un muro atropellado mortalmente a la joven cantante.

Los agentes de la Guardia Civil que instruyeron el caso observaron en el autor de los hechos "habla pastosa, sudoración inapropiada, fuerte olor a cannabis y alcohol, repetición de ideas, apatía y dificultades para contar hasta 20" entre otras actitudes.

En el momento del siniestro, el conductor del coche arrojó un resultado en la tasa de alcohol de 0,75 g/l en sangre, equivalentes a 0,37 mg/l en aire respirado.

En cuanto al consumo de cannabis, dio positivo en THC con 10,8 ng/ml.

La representación de la joven Adriana solicita los ocho años de prisión divididos en dos bloques.

El primero corresponde a los delitos relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas, la conducción temeraria y el homicidio por imprudencia grave.

El segundo, por el presunto delito de abandono del lugar del accidente.

Además, solicita la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores durante seis años por los primeros delitos y cuatro años por el abandono del lugar del accidente, así como la pérdida de vigencia del permiso de conducir.

Sueños rotos

Adriana tenía una prometedora carrera en la música por delante.

Se trataba de una joven conocida en redes, pues su perfil de TikTok acumulaba más de 25.000 seguidores y en él, se podía apreciar con todo lujo de detalle la pasión que derrochaba por triunfar en la música.

De hecho, hacía tan solo cuatro meses, Adriana había publicado en YouTube el videoclip de una canción llamada Perdida.

Un año antes, también había publicado en esta misma plataforma otra canción llamada Oportunidad, que acumulaba más de 6.000 reproducciones.

Además, en su perfil de YouTube, la joven también había publicado varios vídeos versionando sus canciones preferidas. Ahora, los comentarios de todos esos vídeos se han llenado de condolencias y de mensajes.

Conmocionada por el fallecimiento por atropello de nuestra joven vecina Adriana Isabel. Todo mi apoyo a sus familiares y amigos en estos momentos tan terribles. Descanse en paz 🙏🏻 — Almudena Negro 🇪🇸 🇩🇪 (@almudenanegro) September 5, 2024

"Conmocionada por el fallecimiento por atropello de nuestra joven vecina Adriana Isabel. Todo mi apoyo a sus familiares y amigos en estos momentos tan terribles. Descanse en paz", publicó la regidora madrileña en su perfil de X.