No constaban denuncias previas por malos tratos, aunque la víctima había estado ingresada en octubre por contusiones y golpes.

Los vecinos y el hijo de 17 años de la víctima señalan que la pareja mantenía discusiones violentas y frecuentes de forma habitual.

El propio agresor confesó los hechos a los agentes de la Policía Nacional en la calle tras meter los teléfonos móviles de ambos en una olla con agua.

María Jesús, de 47 años, fue degollada presuntamente por su marido, Lenin, de 62 años, en la vivienda que compartían en Parla.

45 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas en España en lo que va de 2026. La cifra podría elevarse a 46 tras el crimen de María Jesús, de 47 años, degollada este miércoles por Lenin, su marido, en la vivienda que compartían en Parla.

La mujer vivía junto a su hijo de 17 años y el hombre, de 62, con quien, según los vecinos, mantenía discusiones constantes.

"Peleaban todo el rato". Así recuerda una vecina del edificio la convivencia entre María Jesús y Lenin. La residente vive justo encima del piso bajo en el que se produjo el asesinato y asegura que las peleas eran habituales. "Se les oía pelear mucho, a ella, a él y al hijo. Era ya habitual oír golpes, portazos e insultos, era casi todos los días", explica a este periódico.

La noche del miércoles volvió a ocurrir. La vecina escuchó de nuevos los gritos del piso de abajo, aunque esta vez fue diferente. "Ayer pasó lo mismo, oía gritos pero de repente escuché un ruido grande y fuerte. Después oí que ella gritó 'auxilio' y ya no volví a escuchar nada".

La mujer cuenta que alertó a su marido de que algo podría haber ocurrido, aunque nunca imaginó que la discusión terminaría con el asesinato de su vecina. No fue hasta después de cenar, cuando vio a los agentes de Policía Nacional en el edificio, cuando conoció lo sucedido.

Mujer fallecida tras ser agredida. 📍Parla. C/ Getafe. Presentaba varias heridas incisas. El #SUMMA112 sólo ha podido confirmar el óbito. https://t.co/sY7O2zvZMa — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) November 18, 2026

"Nos dimos cuenta de que, lamentablemente, en este caso la pelea había llego a más", relata. La residente reconoce que le cuesta entender cómo una situación que los vecinos conocían desde hacía tiempo pudo terminar así. "Fue un caso de película. Nunca me imaginé que podría llegar a algo así. Peleaban, pero que la matara no era imaginable".

La vecina describe a María Jesús como una mujer aparentemente normal en el trato cotidiano, que saludaba cuando se cruzaban por el edificio. A Lenin, en cambio, apenas lo veía. "Él era más callado y hablaba menos".

La pareja llevaba poco más de un año casada, aunque, según los vecinos, residía desde hacía tiempo en el inmueble que heredó María Jesús de sus abuelos. El matrimonio convivía también con el hijo de 17 años de ella, que no se encontraba en casa cuando se produjo el asesinato.

El adolescente llegó posteriormente al domicilio y fue informado de lo ocurrido por los agentes. Los servicios de emergencias tuvieron que atenderlo psicológicamente tras conocer la muerte de su madre.

La farmacéutica del barrio, que también conocía a la pareja por sus visitas al establecimiento, asegura que ambos acudían juntos y que, "en el trato de cara al público, parecían una pareja normal".

La confesión

El crimen se produjo este miércoles por la noche en el número 11 de la calle Getafe de Parla. Fue el propio Lenin quien avisó a la Policía Nacional y confesó haber matado a su pareja, después salió del domicilio y esperó a los agentes en la calle.

Cuando llegó el coche patrulla, interceptó a los policías y les entregó las llaves de la vivienda. "He degollado a mi pareja. Aquí están las llaves. Podéis comprobarlo", les dijo.

Los agentes entraron en el inmueble y encontraron a María Jesús tendida boca arriba en el suelo de la entrada. La mujer presentaba varias heridas incisas, entre ellas un corte profundo en el cuello y otro en la cara. Los sanitarios del SUMMA 112 que acudieron al lugar únicamente pudieron confirmar su fallecimiento.

Según la reconstrucción policial, después de cometer el crimen, el detenido se cambió de ropa y metió su teléfono móvil y el de la víctima en una olla llena de agua antes de llamar a la Policía.

El Grupo V de Homicidios y la Brigada de Policía Científica se han hecho cargo de la investigación. No constaban denuncias previas de María Jesús contra su pareja por malos tratos.

Sin embargo, este jueves se ha conocido que la mujer había estado hospitalizada el pasado mes de octubre después de sufrir varias contusiones y golpes. Por el momento, no han trascendido las circunstancias en las que se produjeron esas lesiones.

El hijo de María Jesús, de 17 años, había advertido a su madre de que no se casara con Lenin. Según explicó a los investigadores, la relación entre ambos no era buena y las discusiones eran frecuentes.

La vecina que vivía justo encima de la pareja también asegura que se notaba que María Jesús no atravesaba un buen momento. "Se notaba que ella no estaba bien. Peleaban mucho", recuerda.

Violencia machista

La residente lamenta que el desenlace haya sido el asesinato de su vecina y cuestiona que estos episodios terminen con la vida de las mujeres. "Me da rabia que maten a las mujeres. No sé por qué no se matan ellos o simplemente se van de las casas", afirma.

De confirmarse oficialmente como un caso de violencia machista, el asesinato de María Jesús elevaría a siete las mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas en la Comunidad de Madrid en lo que va de año y a 46 en el conjunto de España. Desde que comenzaron los registros oficiales en 2003, el número de víctimas mortales ascendería a 1.388.