Los Murrell, el matrimonio que pone en jaque a McDonald's: 2.000 hamburgueserías en todo el mundo y ya 18 en Madrid

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LO ESENCIAL Las claves Five Guys cumple 10 años en España alcanzando los 45 restaurantes propios en el país —18 de ellos en Madrid— y cerca de 2.000 en todo el mundo. La cadena creada por la familia Murrell en 1986 logró superar los 106 millones de euros de facturación en el último año, un 10,4% más que el ejercicio anterior. A diferencia de su modelo global iniciado en los años 2000, la compañía opera en España de forma directa sin recurrir a franquicias, bajo la dirección de Daniel Agromayor. De cara al próximo año, la empresa planea acelerar su plan de expansión nacional con la apertura de 8 nuevos restaurantes.

La cadena de restaurantes Five Guys cumple 10 años en España desde la apertura de su primer establecimiento en la Gran Vía de Madrid. Ahora, ya cuenta con un total de 45 restaurantes por todo el país -y 2.000 en todo el mundo- y más de 100 millones de euros de recaudación, poniendo en jaque a McDonald's

Five Guys tiene un nacimiento de lo más humilde: en 1986, Jerry y Janie Murrell le dieron a sus hijos dos opciones, estudiar en la universidad o emprender un negocio.

Los hijos eligieron la opción del emprendimiento, y crearon junto a su padre una humilde hamburguesería local. Su nombre, Five Guys, tiene que ver con los integrantes que crearon el restaurante, su padre y sus cuatro hijos, a los que luego se les sumó un quinto.

De esta manera, los 'cinco chicos' de la familia abrieron un pequeño local de hamburguesas para llevar en Arlington, Virginia. Su modelo se basaba en ingredientes frescos, carne recién picada, patatas de corte fresco y una alta personalización de las hamburguesas.

Durante los años 80 y 90, la familia fue perfeccionando su modelo. El negocio crecía al igual que lo hacía su equipo, con dos hermanos más uniéndose al equipo. Durante esos años, se abrieron cuatro restaurantes más, esta vez con mesas para sentarse y dar la bienvenida a cada vez más clientes.

Con el cambio de siglo, la familia decidió dar el siguiente paso y comenzó a ofrecer franquicias. En poco más de un año, ya habían vendido más de 300. En la actualidad cuentan con cerca de 2.000 restaurantes en todo el mundo.

Uno de los grandes puntos de inflexión en la historia de Five Guys ocurrió en 2009. Mientras grababa un documental para la cadena televisiva NBC, Barack Obama acudió por sorpresa a almorzar a un local de Five Guys. Las imágenes dieron la vuelta al mundo y supusieron un gran impulso para la marca.

Desembarco en Madrid

El 31 de octubre de 2016, Five Guys abrió las puertas de su primer restaurante en España, situado en el número 44 de la Gran Vía de Madrid. Los consumidores ya conocían la propuesta de la marca debido a su crecimiento en los últimos años, y su apertura generó una gran expectación.

En 2017, Five Guys abrió otros cuatro restaurantes en Madrid, reforzando su presencia en la región, esta vez en centros comerciales y en lugares de alta afluencia. Dos años más tarde, abrió otro restaurante, esta vez en la Calle Serrano.

El gran éxito del restaurante en la capital de España hizo aumentar la presencia de locales tanto en Madrid como en el resto de España. Desde entonces, la compañía ha extendido su presencia a distintas ciudades españolas, entre ellas Barcelona, Valencia, Málaga, o Bilbao.

Para su desembarco en la península Ibérica, Five Guys ha confiado durante estos años en Daniel Agromayor. El empresario se volcó al completo en la empresa, y antes de abrir en Madrid, Agromayor pasó seis meses trabajando en la cocina de los locales de Londres como un empleado raso más para aprender la operativa real de sus restaurantes.

Su modelo en España, basado en no recurrir a franquicias sino en restaurantes propios, permite mantener un control directo sobre la operativa del negocio y la experiencia del cliente.

Desde su primera apertura en la Gran Vía de Madrid hace ya 10 años, la compañía ha construido una red de 45 restaurantes propios en España, 18 de ellos en Madrid, y ha superado los 100 millones de euros de facturación anual.

El año pasado, Five Guys alcanzó los 106 millones de euros en ventas, un 10,4% más que el ejercicio anterior, pese a incorporar únicamente tres nuevos restaurantes de un año a otro, lo que habla muy bien del calado en el panorama nacional del restaurante.

Este crecimiento, según la compañía, responde también a la positiva evolución de los establecimientos ya existentes y a la capacidad de la marca para atraer nuevos clientes, incrementando su penetración y cuota de mercado.

Para los próximos años, Five Guys quiere acelerar su crecimiento y expansión de restaurantes propios, combinando nuevas ubicaciones con la consolidación de los restaurantes ya establecidos, bajo el objetivo de mantener un crecimiento sostenido en el tiempo.

De cara al próximo año, Five Guys planea abrir otros 8 restaurantes más, con el objetivo de seguir ampliando su red.