El aparatoso accidente entre dos autobuses en el Bus Vao de la A-6: 11 heridos y miles de viajeros bloqueados

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LO ESENCIAL Las claves Un choque por alcance entre dos autobuses en el carril Bus-VAO de la A-6 (km 4,9), a la altura de Ciudad Universitaria, ha dejado once heridos leves. El accidente se produjo tras la avería de un vehículo de la línea 656 que generó retenciones en la entrada al intercambiador de Moncloa. Sanitarios del Samur-Protección Civil atendieron en el lugar a los heridos por latigazos cervicales y lesiones menores. La colisión provocó hasta dos kilómetros de atasco y el corte temporal del carril Bus-VAO, aunque los autobuses implicados ya han sido retirados.

Dos autobuses han colisionado este miércoles en el carril Bus-VAO de la A-6, a la altura de Ciudad Universitaria y en sentido entrada a Madrid. El accidente ha dejado once heridos leves, según ha confirmado el consejero de Transportes José María García en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de Madrid este miércoles.

El accidente ha provocado importantes retenciones, especialmente entre los autobuses interurbanos que se dirigían al intercambiador de Moncloa.

El alcance entre los dos vehículos se ha producido en el punto kilométrico 4,9 de la A-6, en la zona de Ciudad Universitaria, y ha obligado a cortar totalmente el tráfico en el carril Bus-VAO sobre las 9.00 horas, según han indicado a Europa Press fuentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) y de Emergencias Madrid.

Un autobús de la línea 656 de Avanza, que conecta Madrid con Pozuelo de Alarcón, ha sufrido una avería que ha generado un pequeño atasco en la entrada del intercambiador de Moncloa. En ese contexto, dos autobuses han colisionado, según han explicado desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Como consecuencia del alcance, once personas han resultado heridas leves y han sido atendidas por sanitarios del Samur-Protección Civil.

El accidente de los autobuses en el Bus VAO Mar Benavente

Además, el personal sanitario estuvo atendiendo a otros pasajeros de los autobuses por latigazos cervicales y lesiones menores, según han indicado fuentes de Emergencias Madrid. Bomberos de la capital también han acudido al lugar para controlar la situación.

El accidente ha provocado hasta dos kilómetros de retenciones en el carril Bus-VAO de la A-6, donde varios autobuses interurbanos que se dirigían al intercambiador de Moncloa han quedado atrapados.

No obstante, la DGT informa a este medio de que la circulación se ha normalizado y los autobuses que chocaron han sido retirados y los retenidos han seguido su recorrido. El carril Bus-VAO permanece cortado, aunque ya no se registran retenciones.