Sillas rotas, goteras y alumnos con "mucho frío" por ahorrar en calefacción: la Universidad Rey Juan Carlos necesita 40 M

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) planea solicitar un préstamo de 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid para paliar su déficit presupuestario, que ya supera los 45,5 millones de euros. La institución ha limitado el uso de la calefacción de cara al invierno para ahorrar medio millón de euros en gasto energético, provocando que los estudiantes acudan con abrigo y ropa de abrigo a las clases. Tanto alumnos como docentes denuncian un deterioro continuo de las instalaciones, destacando sillas rotas, goteras, aulas sin aire acondicionado que han provocado desmayos y un mal funcionamiento de los equipos informáticos. Estudiantes y profesores critican la mala gestión y falta de transparencia de la universidad, señalando gastos innecesarios como la construcción de nuevos aularios o la falta de mantenimiento básico en varios campus.

Alumnos con abrigos por la falta de calefacción, otros que se desmayan por la ausencia de aire acondicionado, ordenadores que no funcionan... "Hay problemas todos los días", reconocen estudiantes y profesores. ¿El principal obstáculo? Las cuentas, que no cuadran: la URJC se estaría planteando pedir unos 40 millones de euros a la Comunidad de Madrid para poder sobrevivir.

El encarecimiento del gas natural y la necesidad de recortes por parte de la institución pública han provocado la limitación del uso de la calefacción de cara a este invierno, con el objetivo de reducir el gasto energético en medio millón de euros.

Pese a que el mal tiempo apenas acaba de comenzar, muchos alumnos han notado ya esta medida, asegurando que varios profesores les han recomendado llevar abrigo en clase durante los meses de invierno. "Hay días que hace mucho frío", comentaba un estudiante de la universidad.

Otra matriculada ha ido más allá, señalando que este es un problema que viene desde el año pasado: "El año pasado ya me quejé por la calefacción porque paso mucho frío en clase, me paso todo el día con la bufanda y el abrigo", señalaba.

La calefacción es tan sólo uno de los múltiples problemas que los estudiantes han denunciado. Otros alumnos, como unos del grado de ADE y Derecho señalan que la institución tiene "unas condiciones que no son normales para una universidad pública y de calidad".

"En nuestra clase siempre tenemos que estar cambiando las sillas porque tienen roto el respaldo", añadían. Afirman incluso que han llegado a estar en una clase con un agujero en el techo.

No son los únicos, ya que un estudiante del doble grado de Turismo y ADE se quejaba también de los problemas que vive a diario: "En mi clase todos los días hay problemas, los ordenadores van fatal, siempre tienen que venir técnicos a mirar los ordenadores", denunciaba.

El funcionamiento de los ordenadores y las aulas de informática son uno de los principales puntos débiles de la Rey Juan Carlos, según apuntan diversos estudiantes. Para ellos, la gran mayoría de los monitores no funcionan y no dan abasto para cubrir a todos los estudiantes.

"Las pizarras y los altavoces van mal, los altavoces se cortan a veces, tuve un examen de inglés y como se cortaba todo el rato tuvieron que venir a arreglarlo, son cosas que deberían ser un mínimo de lo que tiene que haber en las clases", denunciaba una alumna.

En muchas de estas aulas, los fallos en los ordenadores provocan que muchos matriculados se queden sin poder hacer nada, ya que no hay abastecimiento para todos.

"En la sala de ordenadores si hay 50 en total funcionan 30, si en tu clase hay 55 alumnos tienes un problema. Nosotros somos como 50 en clase y siempre hay alguien que se queda sin ordenador porque no va", aseguraba una estudiante del grado de Periodismo.

Quejas de profesores

Los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos no son los únicos que se han quejado de la gestión de la entidad, sino que también se han sumado a las críticas algunos profesores, que día a día comentan a los estudiantes los problemas a los que se ven sometidos.

"Muchos profesores nos han dicho que estamos en bastante desventaja respecto a otras universidades de Madrid, y ya de por sí las universidades de Madrid están en bastante desventaja del resto", señalaba un estudiante de ingeniería.

Una profesora, que no ha querido dar su nombre, ha criticado a los recientes gestores de la URJC por su "mala gestión" de los recursos. La docente ha asegurado que la institución ha pasado de tener un superávit de "millones de euros" a tener un déficit potenciado por el "despilfarro" y la mala gestión de los recursos.

En el año 2024, la Universidad Rey Juan Carlos tuvo un déficit de 35 millones de euros, y en 2025 alcanzó los 42,5 millones. En la actualidad, el déficit ya supera los 45,5 millones, cifra que podría aumentar más antes de finalizar el año.

"¿A dónde va el dinero? A poner a gente que va a votarles y que no hacen nada ni trabajan. Este rector está arrastrando las mismas prácticas que el anterior, no está haciendo absolutamente nada para cambiarlo, está manteniendo la misma estructura", denunciaba la profesora.

La profesora ha cargado de esta manera contra Abraham Duarte, rector de la universidad tras vencer en las elecciones de 2025. Durante este año y medio, Duarte ha tenido que afrontar la peliaguda situación de la institución.

En su toma de posesión pidió a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, una mayor financiación, solicitando a la presidenta su apoyo "para dotar a la Universidad Rey Juan Carlos de los medios necesarios para seguir prestando un servicio público de calidad".

La profesora también ha denunciado la situación de algunos campus de la institución, como es el caso del de Vicálvaro, donde según la docente, no hay aire acondicionado. "En pleno octubre he estado a 35 grados en el aula, sudando, con 40 o 50 personas. Era entrar en el aula y ponerme a sudar", aseguraba.

En estas condiciones, la profesora ha llegado a presenciar cómo alumnos suyos han llegado hasta a sufrir desmayos en el aula, y que, al denunciar esta situación y pedir la instalación de aires acondicionados, la respuesta de la universidad era que "no había dinero".

También ha asegurado que los profesores universitarios de la URJC viven en una situación "estrés continuo de evaluación continua", a la que están sometidos. "Se nos exige hacer investigaciones, publicaciones, no nos dan ayudas ni subvenciones pero se nos exige la evaluación de lo que hacemos cada año", comentaba.

Por último, también ha acusado a los gestores de la URJC de escudarse en la autonomía universitaria para no rendir cuentas ante nadie y no dar información.

La autonomía universitaria es la independencia política, organizativa, económica y académica de una institución de educación superior respecto a injerencias externas, como el poder político.

Se trata de una garantía institucional y un derecho fundamental para asegurar que la universidad pueda cumplir su función social al servicio del pensamiento crítico.

"Se escudan en la autonomía universitaria para hacer lo que les da la gana", afirmaba. "He solicitado información y no me la han querido dar. Con el anterior rector podía obtener información, con el nuevo rector se ha acabado la transparencia", continuaba, acusando a la universidad de ser un "sistema opaco".

Mala gestión

Tanto alumnos como profesores están de acuerdo en que uno de los principales problemas de la situación actual de la universidad es la mala gestión de sus propios recursos. Muchos de ellos han criticado la construcción de un nuevo aulario en medio de una situación económica tan complicada.

"Acaban de hacer un aulario nuevo cuando supuestamente tienen 45 millones de déficit, son gastos algo innecesarios en ese sentido", señalaba un alumno.

Además, la institución ha sufrido costosos contratiempos. En el campus de Fuenlabrada, un aulario y un laboratorio se encuentran en obras debido a filtraciones de agua por culpa de las lluvias. Ambos edificios se encuentran actualmente con los suelos levantados y con el techo del sótano a la espera de recibir remodelaciones.

Debido a esto, muchos alumnos ven necesario que la universidad destine mejor sus fondos, diciendo que desde la URJC "deberían centrarse en arreglar y renovar cosas más necesarias".

Préstamo de 40 millones

Debido a los problemas económicos que atraviesa la entidad, la URJC se estaría planteando pedir un préstamo de unos 40 millones de euros para subsanar sus cuentas, según publicó El País. Sería la segunda universidad en hacerlo en la Comunidad de Madrid, tras los 34,5 millones de euros pedidos por la Complutense el pasado 2025.

A 30 de septiembre, la universidad tenía reconocidos 145,8 millones de euros de ingresos por subvenciones y matrículas, frente a unos gastos de 191,3 millones.

El próximo año, la URJC contará con 152,8 millones de euros, a los que se incluyen 20 millones de un fondo especial de convergencia destinado a corregir los desequilibrios financieros de las universidades.

Pese a esta medida, estos recursos no parecen suficientes para garantizar la estabilidad económica de la institución.