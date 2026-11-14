El patrimonio de los Campos Cebrián, la familia con más de 100 pisos en Madrid que pide desahuciar a 32 familias

El cambio de modelo en la gestión del edificio se produjo tras fallecer una de las copropietarias, pasando de alquileres tradicionales a la vía de empresas inmobiliarias externas.

Los inquilinos se han organizado colectivamente para defenderse en los tribunales y alegan que la propiedad opera como una sociedad limitada, lo que ampliaría legalmente la protección de sus contratos.

El patrimonio familiar supera el centenar de inmuebles en Madrid y está gestionado a través de varias sociedades como Furud 2024 SL y Gomeisa 2024 SL.

La familia Campos Cebrián-González Ruano afronta un conflicto judicial tras comunicar a 32 familias de la calle General Lacy que no renovará sus alquileres.

La familia Campos Cebrián-González Ruano lleva décadas vinculada al mercado del alquiler inmobiliario en Madrid. Su nombre ha vuelto a situarse en el centro de la polémica por el conflicto que mantiene con los vecinos del número 22 de la calle General Lacy, en el distrito de Arganzuela.

La propiedad ha comunicado a los 32 hogares del edificio que no renovará sus contratos de alquiler, una decisión que ha desembocado en una batalla judicial con los inquilinos.

Detrás de este patrimonio inmobiliario hay una estructura empresarial en la que aparecen varios miembros de la familia. Entre las sociedades vinculadas a esta actividad figuran Furud 2024 SL y Gomeisa 2024 SL, ambas constituidas en 2024 y encuadradas en el sector del alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

La composición de sus órganos de administración permite identificar a cinco miembros de la familia que comparten responsabilidades en ambas compañías.

Se trata de Juan Enrique González-Ruano Campos, María de las Mercedes González-Ruano Campos, Cristina González-Ruano Campos, Ana María González Ruano Campos y María Paloma Gracia González-Ruano Campos.

En Furud 2024 SL, Juan Enrique González-Ruano Campos ocupa la presidencia del consejo de administración. La sociedad modificó su estructura directiva en agosto de 2024, cuando pasó de tener un administrador único a un consejo de administración. La sociedad está domiciliada en Plaza Salesas, 7.

En este también figuran María de las Mercedes, Cristina, Ana María y María Paloma Gracia González-Ruano Campos. Miguel Pérez Campos aparece como secretario no consejero.

La estructura de Gomeisa 2024 SL es similar, María Paloma Gracia González-Ruano Campos ocupa la presidencia desde el 11 de febrero de 2026, mientras que Juan Enrique, María de las Mercedes, Cristina y Ana María forman parte del consejo de administración.

Cristina González-Ruano Campos figura también como apoderada general y Enrique de Amescua González-Ruano como apoderado. Miguel Pérez Campos vuelve a aparecer como secretario no consejero.

Gomeisa fue constituida el 19 de abril de 2024 y tiene su domicilio fiscal también en la plaza de las Salesas, número 7, en Madrid. Su capital social supera los 100.000 euros y está catalogada como "microempresa". Su actividad económica está clasificada bajo el CNAE 6820, correspondiente al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia.

La actividad inmobiliaria también aparece en otras entidades vinculadas a los apellidos Campos Cebrián y González-Ruano. Es el caso de Carmen Campos Cebrián y Enrique González-Ruano Gómez CB, una empresa que comenzó su actividad en Madrid en 2010 y cuya actividad está igualmente clasificada bajo el CNAE 6820.

También figura Mercedes y Carmen Campos Cebrián CB, constituida como comunidad de bienes y con domicilio en el número 6 de la calle O'Donell, en Madrid. Su actividad está encuadrada en el mismo sector inmobiliario.

El patrimonio de la familia "supera el centenar de inmuebles en Madrid", según la información aportada en el procedimiento judicial de una de las vecinas de General Lacy 22.

La defensa de la inquilina sostiene que la propiedad actúa como una sociedad limitada y no como una comunidad de bienes, una distinción jurídica que puede resultar determinante para establecer la duración mínima del contrato de alquiler.

La Ley de Arrendamientos Urbanos fija un periodo mínimo de cinco años cuando el arrendador es una persona física y de siete cuando se trata de una persona jurídica, como una empresa.

Por ello, si se acredita que la sociedad limitada es la verdadera arrendadora, la inquilina podría acogerse a un plazo de protección de dos años más. La defensa considera que esta diferencia es relevante para determinar si la propiedad podía dar por terminado el contrato antes de tiempo.

El conflicto de Arganzuela representa uno de los episodios más recientes de la relación de la familia con sus arrendatarios. Durante décadas, el edificio de General Lacy funcionó con un modelo de alquiler basado en relaciones de larga duración.

Los contratos se sucedían entre familiares, conocidos y personas de confianza, con la intervención de un administrador que se encargaba de seleccionar a los inquilinos.

La situación cambió después de la reorganización de la propiedad, que se produjo tras el fallecimiento de una de las copropietarias del inmueble. La gestión pasó a canalizarse mediante sociedades y empresas inmobiliarias externas.

Los vecinos comenzaron entonces a denunciar problemas de mantenimiento y reparaciones que, según su relato, no se resolvían, mientras recibían comunicaciones en las que se les informaba de la finalización de sus contratos.

Ahora, los residentes de General Lacy 22 han decidido organizarse colectivamente para hacer frente a las demandas. La primera de ellas ha llegado a los tribunales y los vecinos prevén que el procedimiento se repita con el resto de los hogares del inmueble.

La disputa no se limita a la renovación de los contratos. También pone foco en la estructura empresarial de un patrimonio inmobiliario familiar que, tras décadas de alquiler residencial, afronta una nueva etapa marcada por la reorganización societaria y los litigios con sus inquilinos.