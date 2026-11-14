Manuel Águila Collantes, el bisabuelo de C. Tangana que fue barítono de zarzuela y recorrió España de gira en 1921

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LO ESENCIAL Las claves Un estudio genealógico revela que Manuel Águila Collantes, bisabuelo materno de C. Tangana, fue un barítono de zarzuela que hizo giras por España en 1921. La investigación de MyHeritage retrocede once generaciones e identifica a otros antepasados ilustres, como su tatarabuelo, un reputado médico galardonado con la Cruz Roja. El hallazgo coincide con el regreso de C. Tangana a los escenarios tras cuatro años de parón, con cuatro conciertos en Madrid junto a su grupo Agorazein.

Hace unos días C. Tangana anunciaba su regreso a la música con un lanzamiento en solitario. Y, al día siguiente, hizo lo propio Agorazein en vistas al comienzo de la gira de 4 conciertos en Madrid que celebrará el grupo del 15 al 18 de noviembre como celebración del décimo aniversario de su álbum 'Siempre'.

El artista español vuelve de esta manera a los escenarios tras varios años de parón en la música después de 'El Madrileño', disco que convirtió al cantante en un referente mundial. Sin embargo, un estudio de MyHeritage ha demostrado que Tangana no es el primer cantante de su familia.

La compañía líder en genealogía y tests de ADN ha reconstruido el árbol genealógico del artista a partir de archivos parroquiales y hemerotecas históricas, y ha identificado que, antes de él, ya existió un cantante que giraba por España.

En su rama materna se encuentra su bisabuelo, Manuel Águila Collantes, un barítono de zarzuela cuya gira de 1921 recogió la prensa local de Antequera.

En 1921, El Sol de Antequera anunciaba que Manuel Águila Collantes había salido de gira artística. El periódico lo presentaba como un "notable barítono" y recogía lo que decían quienes lo habían escuchado: que le esperaba el éxito en esa nueva etapa. Era, en realidad, un comienzo, con todos los nervios y las expectativas de cualquier primera gira.

Poco antes había actuado en una gala benéfica junto a las Hermanas La Villa. Aquella noche interpretó el papel de Pepe en 'El puñao de rosas' y también interpretó 'La canción del olvido' y 'El diablo en el poder'. Zarzuela pura; la música popular de su época.

Cuando murió, la prensa local lo despidió como un hombre muy querido, cordial y sencillo, que "no tenía más ambición que el trabajo incansable". La ambición es algo que ha acompañado también a su bisnieto a lo largo de su carrera, siempre superándose y renovándose proyecto tras proyecto.

Es posible que, gracias a Collantes, C. Tangana haya sacado esa visión artística que le caracteriza. Durante sus más de 15 años de carrera musical, El Madrileño ha cantado prácticamente todos los géneros musicales, llenando estadios enteros y publicando canciones con millones de visitas.

Al artista le ha dado tiempo hasta para ganar un Goya gracias a su debut como director en 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés', donde la película de Antón Álvarez recibió los Goya a Mejor película documental y a Mejor guion original.

Tras cuatro años de parón musical, C. Tangana vuelve a los escenarios junto a su grupo Agorazein con motivo del décimo aniversario de 'Siempre', uno de los álbumes que más han marcado al colectivo.

El grupo dará 4 conciertos en Movistar Arena de Madrid del 15 al 18 de noviembre. Las dos primeras fechas ya tienen sus entradas agotadas.

Más familiares con historia

La investigación, que retrocede once generaciones hasta el siglo XVII, dibuja una familia repartida entre Andalucía y Galicia y saca a la luz otros personajes con historia propia.

Su tatarabuelo, José Águila de Castro, era hijo de un modesto tendero de Granada. Estudió con libros que le prestaban sus compañeros y se pagó las matrículas a base de premios.

A los 14 años ya era bachiller, y a los 19 se licenció en Medicina. Vivió treinta años en Antequera y dirigió durante quince el Balneario de Lanjarón. Al cumplir medio siglo de profesión recibió la Medalla de Oro de la Cruz Roja, la Gran Placa de Honor y Mérito y la Cruz de Beneficencia.

El árbol guarda también una coincidencia con el nombre artístico del cantante. Manuel Águila Castro, hermano del médico y tío tatarabuelo del artista, regentaba una sombrerería en Antequera que en 1915 llegó a las páginas de la prensa local por una riña ocurrida en el propio establecimiento.