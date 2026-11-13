El narcoprostíbulo de Villaverde de la hermana del jefe del cártel de Cali: cuadrantes, 'coca' rosa y 20.000 euros tras una lavadora

La principal investigada pretendía marchar a Dubái con su hermano, el narco alias 'Martín Bala', para continuar con el tráfico internacional de drogas a gran escala.

La red explotaba laboral y sexualmente a mujeres en pisos de Madrid, Pinto y Alicante, registrando los turnos y la venta de estupefacientes en cuadrantes.

En el registro del inmueble se incautaron drogas como cocaína rosa, útiles para su secado y preparación, y 20.000 euros en efectivo ocultos tras una lavadora.

La Policía Nacional desmantela en el distrito madrileño de Villaverde un narcoprostíbulo regentado por Maribel V., hermana del líder del cártel de Cali.

Maribel V., la hermana del líder del cártel de Cali (Colombia), Martín Bala, regentaba un narcoprostíbulo en una vivienda del distrito madrileño de Villaverde.

Según ha podido saber en exclusiva EL ESPAÑOL, esta mujer, quien también pertenecía al clan del Golfo, otro de los grupos de la droga más potente de Latinoamérica, quería implantar el modelo del narco colombiano en España desde la sucursal en Madrid.

Sin embargo, la Policía Nacional, mediante una macrooperación contra el tráfico de drogas en la capital, desmanteló este local, al mismo tiempo que otros en Pinto, Leganés o Móstoles.

Los investigadores, pertenecientes a la comisaría local de Usera-Villaverde, también incautaron sustancias estupefacientes, como tusi -cocaína rosa- básculas, un horno de secado para la droga y hasta 20.000 euros en metálico ocultos tras una lavadora.

Desde aquel piso de Villaverde, situado en la calle Berrocal, llegaba y salía la droga a varios puntos de España, o ya a nivel internacional, a países como Holanda, Alemania o Emiratos Árabes Unidos.

Hoja de antecedentes penales de Maribel V. la hermana del líder del cártel de Cali (Colombia). E. E.

'Peladas' y 'fiesta'

Los policías pudieron saber, en el marco de la operación Pushaina, que Maribel V. llamaba "peladas" a las prostitutas, como se conoce a las meretrices en la jerga colombiana.

A la droga, en general, la llamaba "fiesta", a la cocaína, "vitamina" y al resto de sustancias sintéticas, "chuches".

El negocio ilícito saltó por los aires a raíz de un vuelco -robo de droga entre traficantes- durante el pasado mes de junio de 2025 donde estuvo involucrada otra de las jefas de la organización criminal, Fraylin M.

En el garaje del edificio de la calle Berrocal, a Frailyn M., quien vive puerta con puerta con la hermana del líder del cártel de Cali, le intentaron arrebatar la cocaína.

Esta mujer, Fraylin M., mantiene una relación sentimental con Carolina J., quien, atendiendo al informe de los investigadores, habría actuado de testaferro de su pareja "dando cobertura legal en contratos y propiedades".

Estas tres mujeres dirigían el cártel de la droga desde estas dos viviendas en Madrid.

En este mismo piso de la calle Berrocal, los policías judiciales acreditaron que se ejercía la prostitución al hallar los turnos de trabajo de las mujeres, "detallando los servicios sexuales realizados, así como la venta de 'chuches' y 'fiesta', así como viagra".

La prostitución no solo se ejercía en este piso de Villaverde, sino también en el de Pinto, donde también se hallaron cuadrantes.

En estos documentos aparecen los nombres de las chicas, el tiempo y el precio de los servicios que ofrecían, y el importe de las bebidas alcohólicas que ofrecían a los clientes.

Maribel V. no solo dirigía estos narcoprostíbulos de la capital, sino también otro situado en Alicante, donde llevaba a mujeres previamente prostituidas en Madrid.

Conexión con Dubái

Atendiendo a los informes de los investigadores, Maribel V. mantenía su residencia legal en Dubái, "considerado paraíso fiscal y uno de los mercados emergentes de la droga más importantes de la actualidad".

Sin embargo, el gran motivo por el que esta mujer se querría marchar a la zona del Golfo, además de por tener allí una vivienda, es para reunirse con su hermano, Greilyn Francisco, más conocido como Martín Bala.

Es el líder del cártel La Gran Alianza y las oficinas de cobro Nueva Generación.

El riesgo de fuga de Maribel V. quedó acreditado mediante la intervención de las conversaciones telefónicas entre hermanos.

La narcotraficante pretendía permanecer en Dubái seis meses.

Maribel V. "se dedicaría a la importación internacional de grandes cantidades de droga", así como a la venta al por mayor de la misma, pero sin almacenarla para evitar su vinculación con ella.

Hermana del líder

Maribel V., nacida en 1997 en Colombia, tenía tentáculos en todo el mundo para mover grandes cantidades de droga.

"Diversas informaciones previas relacionan a Maribel V. con la introducción de grandes partidas de sustancias estupefacientes y la posterior dirección en territorio nacional", recoge el atestado de la operación.

Ha sido detenida en anteriores ocasiones en España. En 2011, fue detenida junto a otras 21 personas por dirigir una red de droga a la que le incautaron hasta 150 kilos de cocaína de gran pureza. Pero aún hay más.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, ingresó en prisión en 2014 y otra en 2018 por blanqueo de capitales.

Material para elaborar la cocaína, en la vivienda de Maribel V. de la calle Berrocal, en Madrid. E. E.

La red de origen colombiano tenía "un reparto de tareas claro y una permanencia en el tiempo prolongada".

Bala es uno de los líderes de una de las facciones del cártel de Cali más violenta. Junto con el cártel de Medellín, también colombiano, es una de las narcoorganizaciones más peligrosas del mundo.

Martín Bala ha sido calificado por las autoridades latinoamericanas como líder de "organizaciones armadas y de narcotráfico", entre ellas, La Gran Alianza, una asociación conformada por antiguos miembros de distintos cárteles de la droga.

El narco también estuvo viviendo en España en 2008. A los pocos años, regresó a su país de origen, para, entre otros asuntos y según recogen medios colombianos, "hacerle frente a Los Comba", otro grupo narcoparamilitar.