Las 24 horas 'non stop' del Sindicato de Inquilinas entre "sabotajes" y "amenazas": "Queremos conflicto"

Pese a la menor convocatoria frente a las huelgas tradicionales, la organización califica el seguimiento de "éxito" y asegura que se abre un nuevo ciclo de movilizaciones independientemente de quién gobierne.

La jornada del 11 de noviembre incluyó piquetes descentralizados en barrios, cortes de carreteras como la M-30 y la A-5, y el cierre forzoso de comercios multinacionales en Gran Vía.

Alquiler Seguro denunció el asalto a su sede central y la vandalización de 27 oficinas por parte de decenas de integrantes del sindicato con amenazas a sus empleados.

Alicia del Río y Valeria Racu, líderes del Sindicato de Inquilinas, defienden el "conflicto" como la vía para lograr cambios en el acceso a la vivienda y cargan contra el rentismo y los gobiernos.

Hace mes y medio, cuando Urbagestión desahució a Maricarmen, Alicia del Río y Valeria Racu eran dos completas desconocidas. Hoy, son las caras visibles, las líderes del Sindicato de Inquilinas, principal impulsor de la huelga por la vivienda ya concluida de este 11 de noviembre.

“Queremos conflicto. Es la forma de conseguir las cosas”, insistían ambas, separadas durante buena parte de la jornada para atender a los medios, pero con discursos unificados.

Estas declaraciones, no obstante, no fueron sino los coletazos finales de 24 horas en las que el Sindicato de Inquilinas quiso hacer suya la huelga, pero también los cierres de comercios, las “amenazas” a trabajadores —según denunciaron desde Alquiler Seguro—, los “sabotajes” y la organización de los piquetes más agresivos —que no violentos— de la huelga.

“Queremos conflicto. Nadie nos quiere dar nada, pero eso se lo tenemos que arrancar (en referencia a rentistas, caseros...). Necesitamos generar ese poder popular”, reconocía Alicia del Río.

“El pueblo quiere un cambio. Hay que dejar atrás las políticas públicas de este país que nos han llevado a este modelo. Esta huelga es contra todos los gobiernos que por obra u omisión han defendido el rentismo”, añadía.

Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, durante la manifestación. Cristina Villarino EL ESPAÑOL

Y Valeria hacía lo propio, dando por finiquitado “el tiempo de los políticos” y reconociendo que, gobierne quien gobierne, “esto se ha acabado”. “La gente ha despertado. Hay quien está utilizando esto para su campaña y hay a quien damos miedo: la CEOE y los grandes empresarios. Pero la gente tenemos muy claro lo que queremos. Las cosas se consiguen con conflicto”, confesaba.

Eso sí, para ambas, la huelga —a pesar de los datos que avalan el pinchazo—, resultó ser “todo un éxito” porque “marca un antes y un después. Se abre un nuevo ciclo”. Y, si atendemos a dónde estaban hace tan solo un mes y medio ambas, sin duda algo han conseguido. Eso sí, la convocatoria es menor que cualquier huelga previa convocada por CCOO y UGT -120.000, según delegación de Gobierno-.

Alquiler Seguro, objetivo

El Sindicato de Inquilinas, tras asaltar Sol y retirarse mucho antes de que la acampada agonizara, pasó a la acción de forma “descentralizada”. Se organizó en los barrios de cara a preparar la huelga de este miércoles, y lo consiguió. Junto a CCOO y UGT fue la organización más numerosa durante una jornada que comenzó el mismo martes con el asalto a la sede central de Alquiler Seguro.

“Unas 40 personas han entrado a reventarlo todo, amenazando y amedrentando a nuestros empleados. En total, han vandalizado 27 oficinas. Es el acto más antidemocrático que hemos visto”, reconocían desde Alquiler Seguro en conversación con EL ESPAÑOL tras expulsar a la organización de sus instalaciones.

No obstante, el 'daño' ya estaba hecho. Alicia del Río, junto con otros muchos afiliados al Sindicato de Inquilinas, entró a la sede de la inmobiliaria pegando carteles y repartiendo octavillas al grito de “Gobierno y capital, alianza criminal”.

Desde el sindicato, dentro de la sede, reconocieron estar “hartos de que las inmobiliarias” estén en los barrios sólo para subir el alquiler. “Tenían miedo de las inquilinas organizadas y lo van a seguir teniendo. Hay que expulsar de nuestros barrios a estos parásitos. Fuera”, pedía Alicia del Río, megáfono en mano.

Después, este miércoles, llegó todo lo demás. “Al estar presentes en muchos barrios, la organización ha estado muy descentralizada. Hemos tenido piquetes nocturnos, sabotajes, cortes de carretera, muchas convocatorias, y un piquete central en Gran Vía que ha intentado cerrar estas grandes multinacionales con beneficios multimillonarios mientras el resto somos pobres”, explicaba Valeria Racu en conversación con EL ESPAÑOL.

Cortes y cierres

Durante el día, se fueron incorporando progresivamente piquetes del Sindicato de Inquilinas desde Carabanchel, Lavapiés, Lucero, Usera o Marqués de Vadillo. Y todos al grito de: “Aquí están los antifascistas, viva la lucha de la clase obrera”.

Pero también desde Mercamadrid, donde denunciaron sufrir violencia policial, y desde las cocheras de la EMT de Alcalá de Henares o las de Getafe; y cortando la M-30 a la altura de Legazpi y la A-5.

Y, más tarde, incorporándose todos al piquete más grande de la organización, en Gran Vía, obligando a cerrar diferentes sedes de multinacionales como Starbucks. “Hay 300 compañeras que han sido retenidas entre Gran Vía y Sol”, reconocían desde el Sindicato.

Y de ahí, a la manifestación, ya con Valeria Racu y Alicia del Río dando por finiquitada la tarea que comenzaron hace mes y medio cuando Maricarmen fue desahuciada.

P.—¿Qué percepción tenéis de esta huelga? —pregunta este periódico a Valeria Racu, para terminar—.

R.—Esta huelga es un verdadero éxito. Sólo mirando alrededor lo podemos ver. No es una cosa de números, es la sensación, esto marca un antes y un después como ya fue el desahucio de Maricarmen, y se abre un nuevo ciclo que no depende de partidos políticos, y lo vamos a conseguir a las buenas o a las malas.

Apuntado queda, "gobierne quien gobierne".