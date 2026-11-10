El Sindicato de Inquilinas vandaliza 27 oficinas de Alquiler Seguro: "Han entrado a reventarlo todo y amenazando"

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LO ESENCIAL Las claves El Sindicato de Inquilinas organiza un piquete en la sede de Alquiler Seguro y vandaliza 27 de sus 63 oficinas en toda España. La empresa inmobiliaria denuncia pintadas, sellado de cerraduras con silicona y amenazas hacia sus trabajadores. Los ataques forman parte de las acciones previas organizadas de cara a la huelga del 11 de noviembre. Isabel Díaz Ayuso denuncia también ataques con pintadas en las instalaciones de una empresa de jóvenes empresarios madrileños.

"Unas 40 personas han entrado a reventarlo todo. En total, han vandalizado 27 oficinas. Es el acto más antidemocrático que hemos visto", cuentan desde Alquiler Seguro, resumiendo el acto que el Sindicato de Inquilinas ha llevado a cabo este martes como prolegómeno de la huelga general de este 11 de noviembre.

El Sindicato de Inquilinas montó este martes un piquete en la empresa Alquiler Seguro en Madrid. Han entrado, han dejado octavillas y han pegado carteles en las paredes exteriores, según se puede ver en uno de los vídeos que han colgado en X (antiguo Twitter).

"Hoy ha habido un piquete en la sede de Alquiler Seguro para denunciar sus prácticas mafiosas. No sólo están los buitres y los rentistas, también están aquellos que llaman a los caseros para convencerles de que nos suban el alquiler", explican en el mensaje.

El acto lo han llevado a cabo en la sede de la empresa en Avenida América, pero no sólo allí. Desde Alquiler Seguro denuncian que se han vandalizado oficinas en Madrid, Barcelona, A Coruña, Vitoria, Oviedo o Bilbao entre el lunes y el martes. 27 de las 63 oficinas que tienen en España.

Entre los actos que denuncian están las pintadas, el haber sellado cerraduras de sus oficinas con silicona y amedrentar y amenazar a sus trabajadores.

Pero, a pesar de todo eso, desde Alquiler Seguro seguirán con su ruta y abrirán todas sus oficinas este miércoles.

Jóvenes empresarios

No ha sido la única empresa que ha sufrido los ataques de algunos de los huelguistas. Una empresa de jóvenes empresarios madrileños también ha denunciado que hayan vandalizado su sede.

Hoy hay que pedir por favor a los delincuentes que no vandalicen tus negocios. El Sanchismo conduce a normalizar el crimen y criminalizar la vida normal, a la impunidad y el abuso. https://t.co/oLlXQ6EuWx — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) November 10, 2026

Así lo ha denunciado Ayuso, colgando unas fotos de cómo ha quedado la oficina. "Hoy hay que pedir por favor a los delincuentes que no vandalicen tus negocios. El sanchismo conduce a normalizar el crimen y criminalizar la vida normal, a la impunidad y el abuso", escribía en la red social X (antes Twitter).

En el mensaje se puede ver cómo uno de los piquetes informativos de la huelga ha pintado la sede de esta empresa. "Por favor, no nos rompáis la oficina. Somos un equipo joven que vivimos de esto. ¡No somos especuladores inmobiliarios!", rezaba el cartel.

Sin embargo, toda la cristalera ha aparecido pintada de negro, con un puño en alto y el rótulo de 11 de noviembre ocupando todo el escaparate.