Rubén Mayoral, el desconocido ingeniero de minas con 14 premios literarios y una novela: "Bajo tierra no hay demagogia"

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LO ESENCIAL Las claves Rubén Mayoral, ingeniero de minas con más de dos décadas de experiencia bajo tierra, publica 'Pontecastello', su primera novela tras ganar 14 certámenes literarios de relato corto. El autor traslada el pragmatismo y la precisión del trabajo minero a su escritura, afirmando que bajo tierra no existe la demagogia porque un error tiene consecuencias reales. Su obra combina misterio, historia napoleónica y una reflexión sobre el poder, la política y la manipulación mediática a través de las redes sociales. Mayoral ejerce actualmente como profesor universitario y compagina la docencia con la literatura, defendiendo que la ciencia y las letras necesitan entenderse mutuamente.

Rubén Mayoral ha pasado más de veinte años trabajando bajo tierra. Como ingeniero de minas, ha conocido de cerca un oficio en el que la precisión no es una virtud, sino una necesidad.

Allí, explica, no hay demasiado espacio para la improvisación: un error puede provocar un accidente y las consecuencias no siempre tienen vuelta atrás.

Ahora, alejado de la minería, ha encontrado en la literatura un terreno en el que dejar volar la imaginación. Después de años escribiendo relatos y de haber ganado en total 14 certámenes literarios y llegado a finalista en 4 ocasiones, acaba de publicar Pontecastello, su primera novela.

"El escepticismo con el que escribo me lo da el haber estado tanto tiempo bajo tierra", explica. Su experiencia profesional ha terminado entrando también en su manera de escribir.

Frente a la superficie, donde considera que a menudo "se imponen la demagogia y las excusas", en una mina las leyes de la naturaleza no admiten interpretaciones. "Si te equivocas, probablemente provocas un accidente. Bajo tierra no existe la demagogia", resume.

Recuerda una frase que escuchó de un compañero durante sus años en la minería: "Los muertos no aceptan disculpas". Una frase que, asegura, debería servir para entender la responsabilidad que implica cualquier trabajo.

"Me da la impresión de que la sociedad peca de lo contrario, de un exceso de indolencia. Si hacen algo mal, piden perdón y siguen haciéndolo mal, pero la vida no es así", reflexiona.

Mayoral reconoce que esa mirada escéptica también se ha trasladado a su primera novela. En Pontecastello, publicada por Caligrama, combina una trama contemporánea de misterio con el periodo napoleónico y cuestiones como la manipulación mediática, el poder político y financiero.

La elección de la época histórica no es casual. Mayoral es un apasionado de la historia y considera que la Revolución Francesa y el periodo napoleónico marcaron la forma en la que se organizan las sociedades actuales.

"El antiguo régimen se quiebra y surge una cosa nueva. Nosotros vivimos en sistemas que son una evolución de esa cosa nueva", explica.

En la novela juega precisamente con las similitudes entre los acontecimientos de entonces y los de ahora. También con la manipulación de la opinión pública, que ya utilizaba la prensa en aquella época y que, a su juicio, ha encontrado nuevas vías de expansión en las redes sociales.

Su vocación

La escritura, sin embargo, no apareció de repente en su vida. Le acompaña desde niño, cuando ya escribía cuentos, relatos e incluso obras de teatro. Una profesora llegó a recomendarle que se dedicara a ello después de que ganara varios concursos escolares.

Pero Mayoral terminó decantándose por la Ingeniería de Minas. "No me arrepiento para nada", asegura.

Tampoco entiende la separación habitual entre las letras y las ciencias. En su opinión, ambas disciplinas necesitan entenderse. "Nadie puede ser un buen profesional sin un buen dominio del lenguaje", defiende.

Incluso en su trabajo como ingeniero, la precisión de las palabras era fundamental para transmitir correctamente instrucciones, conocimientos y documentación técnica.

Durante sus primeros años de vida laboral, la escritura quedó relegada a un segundo plano. Su profesión exigía muchas horas y los momentos libres eran escasos. Pero la afición nunca desapareció y alrededor de 2016 y 2017, cuando rondaba los 40 años y disponía de algo más de tiempo, decidió volver a escribir con regularidad.

El primer paso fue participar en un certamen organizado por su colegio profesional. Ganó en su primera participación, aunque reconoce que durante mucho tiempo había sentido cierto pudor a la hora de enviar sus textos.

"Tenía vergüenza de no saber si lo que escribía era bueno", recuerda. Tres años después se presentó a otro concurso, esta vez abierto a escritores, y quedó finalista. Aquel reconocimiento terminó de convencerle de seguir escribiendo.

Desde entonces, ha recibido 14 galardones literarios y ha publicado relatos en distintas categorías. El relato corto fue su campo de entrenamiento antes de dar el salto a la novela. "Siempre fui un novelista en potencia que escribía en corto", comenta entre risas.

Durante años había acumulado historias e ideas para libros, aunque necesitó adquirir experiencia y confianza antes de enfrentarse a una obra de mayor extensión.

El cambio de formato también le obligó a modificar su manera de escribir. El estilo del relato corto, más concentrado y directo, no podía trasladarse sin más a una novela. Había que encontrar otro ritmo y aprender a desarrollar los personajes sin perder la atención del lector.

Pontecastello fue una historia que llevaba tiempo rondándole la cabeza. La idea de una protagonista con una personalidad determinada, un misterio y el contexto napoleónico formaban parte de un proyecto que había imaginado durante su época universitaria.

Mayoral se define como un escritor perfeccionista, de los que vuelven una y otra vez sobre las primeras páginas y no dudan en eliminar personajes o introducir otros nuevos cuando la historia lo necesita. "Puedo estar tres días escribiendo y borrarlo todo", explica.

El camino hasta la publicación no fue sencillo. Reconoce que cometió algunos errores de principiante, como empezar enviando el manuscrito a las grandes editoriales.

Pero descubrió que la calidad de una obra no es el único factor que determina su publicación: para un autor desconocido, las posibilidades comerciales tienen un gran peso.

"Necesitas una fama que dé una campaña de marketing para vender el libro o que tus obras anteriores acrediten que puedes vender muchos libros", explica.

Finalmente, encontró una oportunidad con Caligrama, pero la publicación no significa que haya encontrado en la literatura una alternativa económica a su profesión como ingeniero en minas, que ahora ejerce dando clases en la universidad.

"No se puede vivir de la literatura en España", sostiene. Los ingresos suelen ser reducidos y la oferta editorial es tan amplia que las ventas se reparten entre muchos títulos. Solo algunos autores consolidados o libros que consiguen destacar alcanzan cifras suficientes.

Tampoco cree que la inteligencia artificial vaya a sustituir la creatividad artística, aunque sí considera que puede producir determinados productos editoriales dirigidos a un público generalista. "Puede imitar, pero no se puede sustituir la creatividad", defiende.

Mientras tanto, sigue escribiendo. No tiene una rutina rígida ni espera a que llegue la inspiración: aprovecha todas las horas disponibles y deja que las historias evolucionen durante el proceso.

Porque, aunque empezar una novela le resulta relativamente sencillo, encontrar el final es otra cuestión. "Los personajes cobran personalidad y te hacen modificar todo lo que llevas", explica.

Después de pasar tantos años bajo tierra, Mayoral ha encontrado en la literatura un espacio para explorar otros mundos.