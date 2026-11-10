Elena, madre soltera con 41 años: "Mi hijo no tiene padre. No he pagado por él. Estaba sin pareja y pude hacerlo"

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LO ESENCIAL Las claves Elena relata su experiencia tras decidir ser madre soltera a los 32 años a través de la Seguridad Social. Explica que logró quedarse embarazada a la primera en el Hospital Clínico mediante una inseminación con donante. Defiende que un donante no es un padre, ya que solo aporta el ADN y no ejerce labores de crianza o educación. Recuerda a las mujeres españolas que pueden recurrir a este tratamiento gratuito si cumplen una serie de requisitos.

En la vida, uno puede tener la suerte (si quiere y si lo desea) de ser padre junto a una pareja, pero también hay otras causas que pueden dificultarlo. Por ejemplo, que pasen los días, los meses y los años y no se encuentre a la persona adecuada. En ese caso, las mujeres pueden optar a tener hijos a través de la seguridad social de forma gratuita. O, dicho de otra manera, pueden ser madres solteras. Es el caso de Elena.

“Mi hijo no tiene padre. Y la gente se queda como... Imposible, no puede ser. Pues sí”. Así de contundente y así de directa comienza su vídeo Elena, que fue madre soltera cuando tenía 32 años y ahora ya tiene 41 años. Ella ha contado en TikTok cuál ha sido su proceso, además de otras de las muchas cosas que hace. Entre otras, su espectáculo: ‘Las tatas: el casting’. Un espectáculo que lleva al teatro Escondido en Madrid junto a Dama de Ruiz.

“Me llamó el instinto maternal y decidí que quería ser madre”, comienza su vídeo. “Por aquel entonces yo no tenía pareja, así que vi posibilidades de hacerlo sola y la verdad es que me cuadraron mucho. Así que decidí ser madre soltera y lo hice a través de la seguridad social. Por lo tanto, mi hijo no tiene padre, tiene donante, que es muy distinto a ser padre”, explica.

Reconoce que con su situación hay mucha controversia. Pero aún así, vuelve a incidir. “Yo me inseminé de un donante a través de una técnica de reproducción asistida por inseminación. Me quedé embarazada a la primera en el hospital clínico”, cuenta.

Y anima a todas aquellas que se animen como ella. “Os digo a todas las mujeres de España: podéis optar a ser madres solteras a través de la seguridad social. Y os digo: mi hijo no tiene padre, tiene donante. Y eso para mí es muy diferente: padre es alguien que está presente, alguien que da amor, alguien que cuida, alguien que educa”.

“Pero, claro, un donante no hace eso. Un donante única y exclusivamente da su ADN, da su 50% de ADN y ya está. Hay mucha gente que a esta figura de donante la llama padre, pero no estoy nada de acuerdo”, finiquita.

Pero no es el único vídeo en el que habla de ello. En otro, aclara que ella no ha pagado por su hijo, que ella lo ha hecho a través de la seguridad social y que todo ha sido gratuito. Es más, que cualquier mujer que quiera seguir su camino, puede hacerlo acudiendo a su médico.

“Yo no he pagado por mi hijo. Yo soy madre soltera con donante desconocido a través de la seguridad social, que es algo que a día de hoy pueden hacer todas las mujeres en cualquier comunidad cumpliendo unos pequeños requisitos”.

Y aclara: “Y en el caso de que haya mujeres que hayan pagado por este proceso de ser madres, no han pagado por sus hijos, han pagado a una clínica para poder realizarse un proceso para poder llegar a ser madres. Pero no pagan por sus hijos”.