Condenado a un año de prisión un teniente general de la Guardia Civil y un empresario por el 'caso Cuarteles'

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un año de prisión a un teniente general de la Guardia Civil y a un empresario por un delito de cohecho relacionado con el 'caso Cuarteles'. El alto mando promovió la adjudicación de obras de mejora de fachadas con corcho proyectado en múltiples comandancias a favor de las sociedades del empresario implicado. Como contraprestación, el contratista pagó al teniente general viajes a las finales de la Liga de Campeones en Milán y Cardiff, alojamientos de hotel y casi 35.000 euros en efectivo. Las empresas implicadas facturaron más de 1,3 millones de euros en 2016 con obras que en muchos casos se ejecutaron de forma inadecuada o con deficiencias.

Un teniente general de la Guardia Civil y un empresario han sido condenados por la Audiencia Provincial de Madrid por delitos de cohecho relacionados con la contratación de obras de mejora y rehabilitación de cuarteles mediante la aplicación de corcho proyectado.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, considera probado que el alto mando recibió dinero en efectivo, viajes y otros beneficios sufragados por el empresario después de promover la contratación de sus sociedades para realizar trabajos en distintas comandancias.

De esta manera, se ha impuesto al general Pedro V. J. una pena de un año de prisión, la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y tres años de suspensión de empleo y cargo público

Por otro lado, el empresario ha sido condenado también a un año de prisión y se le ha impuesto la inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.

Además, tanto el empresario como las mercantiles Canarycork SL Angrasurcor SL y Solocorcho SL han sido inhabilitados durante nueve años para obtener subvenciones y ayudas públicas, contratar con entidades del sector público y disfrutar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

La resolución recoge el veredicto unánime de un jurado popular que declaró como culpables a los dos acusados. Los miembros del tribunal también se pronunciaron en contra de la suspensión de las penas mediante la remisión condicional y de la concesión de un eventual indulto.

Durante los años 2016 y 2017, Pedro V. J. ejercía funciones de subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, con responsabilidades sobre la dirección, coordinación y gestión de los recursos financieros y el desarrollo de la política de recursos materiales.

Entre sus atribuciones se encontraba la posibilidad de descentralizar créditos para atender las necesidades de las distintas unidades territoriales del cuerpo.

Según la sentencia, el teniente general se aprovechó de esa capacidad para dirigirse a diferentes comandancias y ofrecerles la descentralización de fondos destinados a realizar obras de pintura y mejora de las fachadas de los acuartelamientos.

En esas comunicaciones presentaba al empresario condenado, al que conocía personalmente, como un contratista que estaba introduciendo en el mercado una técnica novedosa, el corcho proyectado, que podía solucionar los problemas de humedades en los edificios.

Los responsables de distintas unidades aceptaron gestionar los créditos y promover los trabajos. Las empresas del empresario fueron finalmente las adjudicatarias de las obras.

La sentencia identifica actuaciones en las comandancias de Algeciras, Alicante, Ávila, Castellón, Jaén y Santa Cruz de Tenerife, así como en la Zona de Murcia y en la Jefatura de Asuntos Económicos. También recoge las comunicaciones y gestiones efectuadas en otras comandancias.

Las tres sociedades vinculadas al empresario facturaron en noviembre y diciembre de 2016 un total de 1.382.873,52 euros por trabajos realizados para la Guardia Civil. El volumen de contratación de estas empresas con el cuerpo experimentó un crecimiento muy significativo durante ese ejercicio.

El tribunal ha demostrado que numerosas obras se ejecutaron de forma inadecuada. Los informes periciales detectaron deficiencias y trabajos no realizados, y el propio empresario reconoció que no aplicaba correctamente la técnica del corcho proyectado.

Como contraprestación vinculada a la actuación del alto mando, el empresario sufragó diversos gastos y entregó importantes cantidades de dinero al teniente general.

Entre los beneficios acreditados figuran un viaje a Milán, del 26 al 29 de mayo de 2016, para asistir a una final de la Liga de Campeones, por importe de 1.950,70 euros; el alojamiento del teniente general y su esposa en un hotel de Cádiz en noviembre de 2016; y otro alojamiento para ambos en mayo de 2017, por importe de 264 euros.

También quedó acreditado el pago de un cobertor para la piscina de la vivienda del alto mando en Alpedrete, por valor de 1.650 euros, así como un viaje a Cardiff en junio de 2017 para asistir a otra final de la Liga de Campeones, en el que participaron el teniente general, su hijo y un amigo de este, con un coste de 1.410,66 euros.

A estos beneficios se suman tres entregas de dinero en efectivo: 15.000 euros entre el 4 y el 7 de noviembre de 2016; otros 10.000 euros entre el 7 y el 10 de noviembre; y 9.700 euros durante el fin de semana del 12 de noviembre. El tribunal considera acreditado que el teniente general ingresó esas cantidades en sus cuentas bancarias.

La conclusión se apoya en la coincidencia temporal entre las retiradas de efectivo realizadas por el empresario y los ingresos posteriores efectuados por el alto mando, así como en las comidas y encuentros que ambos mantuvieron durante esos días.

Se ha descartado que el dinero respondiera a supuestas compensaciones por pagos anteriores del teniente general, al no haberse aportado documentación ni otras pruebas que acreditasen esa explicación.

Consideran que la conducta del teniente general constituye un delito de cohecho del artículo 422 del Código Penal, que castiga la aceptación de regalos o dádivas en consideración al cargo o función pública.

Además, el tribunal entiende que no se trató de simples obsequios derivados de una relación de amistad, sino de beneficios concedidos por un empresario interesado en obtener contratos de la Administración y que había sido recomendado por el propio alto mando para ejecutar trabajos en instalaciones de la Guardia Civil.

La relación entre ambos acusados, reconocida por ellos mismos, no excluye la relevancia penal de las entregas, señala la sentencia. Por el contrario, considera acreditado el vínculo entre el interés empresarial del contratista, la intervención del responsable público en la promoción de sus empresas y los regalos y cantidades de dinero recibidos por este.

Para la Sala, resulta determinante que el empresario conociera la condición de teniente general y las atribuciones de Pedro V. J., y que el alto mando supiera cuál era la actividad de las sociedades del contratista.

En cuanto al empresario, la Audiencia aprecia un delito de cohecho activo del artículo 424.1 en relación con el 422 del Código Penal. Considera que ofreció y entregó dinero y regalos para estrechar la relación con el teniente general y crear un clima favorable a la contratación de sus empresas.