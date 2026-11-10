Los Beltrán, la familia madrileña que rehabilitó la Almudena y lleva más de 3.000 obras en sus 100 años de vida

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LO ESENCIAL Las claves La constructora familiar Cabbsa cumple 100 años y tres generaciones al frente, tras haber ejecutado más de 3.000 obras a lo largo de su historia. Entre sus proyectos más emblemáticos destaca la rehabilitación de la Catedral de la Almudena en Madrid, cuyos trabajos se extendieron desde 1984 hasta 1993. Jorge Beltrán de Miguel, directivo de la firma, advierte de que la falta de mano de obra y de subcontratistas complicará la promesa política de construir un millón de viviendas. Para solucionar las tensiones del sector y evitar un incremento desmedido de precios, la empresa propone facilitar la llegada de trabajadores inmigrantes y fomentar nuevas formas de construcción.

100 años, tres generaciones y más de 3.000 proyectos.

Cabbsa está de cumpleaños. Uno especial. Cumplen un centenario. Un siglo. Y, a través de los años, tres generaciones.

Son un rara avis en el mundo de la empresa. Tan solo alrededor de 350 empresas españolas han conseguido tal hito. Muchas de ellas, sin embargo, no han logrado algo que Cabbsa mantiene a rajatabla.

Siguen con la misma máxima desde que empezaron: cuidar a los clientes, los trabajadores y su reputación. Así lo explica Jorge Beltrán de Miguel, uno de los directivos de la empresa, a EL ESPAÑOL, en su oficina en medio de la madrileña Malasaña. En pleno corazón de Madrid.

Está emocionado. Orgulloso. Se le nota. El centenario no es tan solo un logro empresarial, también es un hito de la familia.

La empresa surgió en 1926, fundada por Ángel Bernardo Beltrán, y ya entonces buscaban "la cercanía y el buen hacer por encima de las cifras".

Ha cambiado mucho en estos 100 años, pero "no las personas ni los valores que sostienen una relación profesional". Ya entonces, era una empresa "muy paternalista y personalista". Beltrán era casi como un "padre" para los trabajadores.

Jorge Beltrán de Miguel pertenece a la tercera generación de su familia al frente de la empresa. Al preguntar por ellos, también parece emocionarse.

"Trabajar en un proyecto familiar, que viene de tres generaciones anteriores y que, si Dios quiere, continuará durante otras tres, es muy satisfactorio porque tienes muy claro el compromiso y el propósito de la empresa", cuenta.

Jorge Beltrán de Miguel, directivo de Cabbsa, en la celebración de sus 100 años. María López Jurado

"Somos una empresa muy próxima a la gente, y eso nos permite afrontar los proyectos complicados con muchas ganas e ilusión", afirma, con una visible emoción casi contagiosa.

Con la familia como centro, todo pasa a otro plano y adquiere un nuevo color. "Consigues trascender un poquito más del día a día pensando que lo que estás haciendo es un reconocimiento a lo que hicieron las generaciones anteriores, en particular tu padre. Es reconocerles, a través de tu trabajo, que lo que hicieron tiene un sentido y que perdura", afirma Beltrán.

La empresa ha afrontado a lo largo de estos 100 años muchos de los proyectos más importantes de España y, sobre todo, de Madrid. Una de las obras más grandes está a tan solo unos pocos kilómetros de la sede en la que transcurre la entrevista: la Catedral de la Almudena.

Se tuvo que esperar casi 10 años para poder verla rehabilitada: desde 1984, cuando el Patronato para la Finalización de las Obras le adjudicó el proyecto, hasta 1993. Pero mereció la pena.

"Gracias a Dios, mi abuelo y mi padre, Ángel César, desarrollaron proyectos muy singulares, sobre todo en rehabilitación y patrimonio histórico. Hemos realizado más de 3.000 obras", cuenta con una sonrisa Beltrán.

"Recuerdo especialmente las que hizo mi padre. Terminó la Catedral de la Almudena, en Madrid, una obra muy emblemática para los madrileños, y también rehabilitó el templo de San Pietro in Montorio, en la Academia de España de Roma", relata emocionado.

Cuenta que ya no hay "tantas obras de esa envergadura", pero que siguen con obras que respiran y se sienten como Madrid. Residencias de estudiantes o edificios en pleno centro, como los de las calles Serrano o Velázquez.

Madrid ha cambiado, pero su forma de tratarla no.

La vivienda

Pero, en medio de toda la celebración, su sector está de actualidad por otros motivos. La crisis de la vivienda ha ocupado todas las portadas. La Puerta del Sol se ha llenado durante semanas de tiendas de campaña de manifestantes y hasta ha llevado a un adelanto electoral.

Desde el PSOE auguran que la campaña será la campaña de la vivienda. Desde la derecha también hacen sus propuestas. Ambos giran alrededor de una idea: un millón de viviendas. Sánchez asegura que las ha construido, mientras que Feijóo promete levantarlas cuando llegue a la Moncloa. Algo ambicioso, que no es seguro que ninguno de los dos consiga.

Cabbsa celebra sus 100 años. María López Jurado

"Por más que se esté avanzando en formas de construcción industrializada, construir un millón de viviendas va a requerir una mano de obra que ahora mismo no existe en el mercado español", cuenta Beltrán de Miguel.

Es una realidad. Se estima que actualmente hacen falta alrededor de 700.000 trabajadores en España. Incluso harán falta más en caso de que se quiera construir ese millón de viviendas del que habla Feijóo.

De hecho, sin tener en cuenta la posibilidad de construir un millón de viviendas, actualmente el sector está sufriendo "ciertas tensiones" ante la falta de trabajadores, según cuenta el empresario.

Para Beltrán de Miguel, la solución está clara: "Traer trabajadores" y una "inmigración que pueda incorporarse al sector".

Además, se añaden más problemas. "Va a generar tensión porque el número de empresas subcontratistas que trabajan para nosotros, las constructoras, es limitado. O se crean más empresas o no habrá forma de atender esa demanda", argumenta.

"Todo esto, a su vez, va a redundar en un incremento de los precios. Menos mano de obra y menos subcontratistas van a hacer que suban los precios, y eso repercutirá, creo, en todo el sector", añade.

Sin embargo, la situación ya es insostenible. Los precios de la vivienda en Madrid han crecido un 9% en el último año.

De hecho, el informe UBS Global Real Estate Bubble Index 2026 afirma que Madrid está en riesgo de convertirse en una burbuja inmobiliaria.

De forma general, la situación en España es ya dramática. En el segundo trimestre de 2026, el Índice de Precios de Vivienda del INE aumentó un 12,2% interanual. A la vez, el alquiler medio alcanzó los 15,1 euros por metro cuadrado en agosto.

Y los sueldos no acompañan. Alquilar exige de media destinar alrededor del 38% de los ingresos.

Tampoco acompaña la construcción. En los últimos cinco años se crearon alrededor de 1,16 millones de hogares, mientras que tan solo se terminaron algo más de 445.000 viviendas. Una descompensación mayúscula que se aleja mucho del millón de viviendas al que apuntaba Pedro Sánchez en su aparición en La Revuelta.

Por todo esto, Beltrán de Miguel considera que se requiere un "planteamiento ambicioso", ya que, si no, "parece que va a ser muy complicado conseguir esas cifras de construcción en tan poco tiempo".

"Todo es posible si se hace un planteamiento nuevo, mucho más abierto en cuanto a la incorporación de trabajadores y que resulte atractivo para que la gente se incorpore al sector de la construcción", alega Beltrán.

"También hay que avanzar y facilitar otras formas de construir", zanja Beltrán.

100 años después, Cabbsa no ha cambiado su esencia, pero quizá la construcción sí debería.